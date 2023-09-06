Поставила и забыла: что такое противозачаточный имплант и как его используют — объясняет гинеколог

Самые распространенные способы контрацепции, как правило, требуют строгого соблюдения инструкции и контроль сроков. Противозачаточные таблетки рекомендуют принимать ежедневно в одно и то же время, кольца нужно менять раз в три недели, а презервативы могут подвести, если их неправильно хранили. Но есть и способы, которые обещают защиту на более долгий срок. Один из них — противозачаточный имплант, который вводят женщине под кожу на плече. Он защищает от беременности в течение трех лет — во всяком случае, так обещают производители. НГС решила разобраться, действительно ли это средство надежно и кому оно подойдет. Читайте подробности в нашем материале.
Как вводят имплант?
О том, что такое противозачаточный имплант, и как он работает, НГС рассказала заведующая отделением гинекологии «Клиники Пасман», врач — акушер-гинеколог высшей категории Светлана Проничева.
— Противозачаточный имплант — это специальный рентгеноконтрастный медицинский стержень подкожного введения для долгосрочной контрацепции. Сохраняет эффект в течение трех лет. Он содержит прогестоген — гормон, который в определенной дозе ежедневно выделяется в кровь, подавляет овуляцию и сгущает слизь в шейке матке, препятствуя попаданию сперматозоидов, — объяснила она.
Действия импланта обратимо, и нормальный овуляторный менструальный цикл возвращается после его удаления. Устанавливают имплант под кожу на внутренней стороне плеча нерабочей руки. Для этого врачи создают лидокаиновую подушку, куда имплант вводят с помощью специального проводника. Удалить имплант может только врач: под местной анестезией кожу надрезают скальпелем, и имплант выталкивается наружу. В очень редких случаях он может переместиться, и в таком случае придется делать более глубокий надрез.
Поставила — и забыла?
После того как имплант ввели под кожу, он начинает ежедневно выделять в определенной дозе действующее вещество, которое препятствует наступлению беременности.
— Согласно инструкции по применению, по истечении двух лет нахождения в организме у некоторых женщин может редко происходить овуляция. То есть по надежности имплант уступает комбинированным оральным контрацептивам при правильном их использовании, — объяснила Светлана Проничева.
Специалист отметила, что в импланте нет эстрогена, который регулирует менструальный цикл, поэтому у женщины могут появиться мажущие кровянистые выделения. Организму требуется время, чтобы привыкнуть, и чёткого контроля цикла в этот период нет — по наблюдениям врача, такое часто бывает у пациенток с лишним весом.
По словам Светланы Проничевой, этот метод контрацепции используют редко. В основном женщины выбирают более контролируемые медикаменты: например, противозачаточные таблетки. Их можно перестать использовать в любой момент, если возникают побочные эффекты или если женщина планирует беременность.
— Имплант удобен в применении. Вроде бы 3 года, поставил — и забыл. Но забывать все равно нельзя, надо наблюдаться у врача, делать гинекологическое УЗИ, УЗИ молочных желез, — добавила акушер-гинеколог.
Какие противопоказания
У имплантов, как и у других контрацептивных препаратов, есть противопоказания. К ним относится риск тромбозов, перенесенные онкологические заболевания, опухоли, кровотечения, причина которых неизвестна, аллергические реакции, менингиомы и другие — они указаны в инструкции к препарату. Решение о том, можно ли пациентке устанавливать имплант, принимает врач.
— Есть таблицы преемственности контрацепции, где указано, кому можно вводить имплант, а кому — нет. Раньше считалось, что препараты, которые содержат только прогестогены, разрешены пациентам с осложненной соматической патологией: диабетом, ожирением, проблемами со свертываемостью крови. Сейчас уже так легко к этому не относятся, все подбирают индивидуально, — рассказала Светлана Проничева.
У женщин при использовании любого контрацептива может возникнуть менструальноподобная реакция, разная по продолжительности и объему выделений. Но на препаратах, в которых содержится только прогестоген, она может появляться без определенной цикличности. Также, в отличие от препаратов с эстрогеном, не стоит ждать дополнительных лечебных эффектов вроде улучшения состояния кожи и волос.
— Имплант можно использовать курящим женщинам, но курение нужно исключать ради поддержания здоровья, — рекомендует врач. — Это как раз категория пациенток, которым могут быть противопоказаны другие средства контрацепции — у этой группы очень повышен риск тромбозов. Поэтому риски применения препаратов рассчитываются заранее. Не могу сказать, что были какие-то осложнения, в основном это жалобы на кровянистые выделения.
Также стоит учесть, что в самой инструкции к препарату указано, что овуляция подавляется на 100% в течение двух лет, но может возникнуть на третий год.
— Но так как сгущается шеечная слизь, то три года можно не предохраняться дополнительно с помощью презервативов. Но женщина должна четко помнить, когда ей введен имплант, чтобы знать, когда заканчивается действие. И с лечащим врачом определить дату удаления и планы на продолжение использования препарата или переход на другой, — добавила врач.
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