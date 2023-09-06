Поставила и забыла: что такое противозачаточный имплант и как его используют — объясняет гинеколог

Как вводят имплант?

О том, что такое противозачаточный имплант, и как он работает, НГС рассказала заведующая отделением гинекологии «Клиники Пасман», врач — акушер-гинеколог высшей категории Светлана Проничева.



— Противозачаточный имплант — это специальный рентгеноконтрастный медицинский стержень подкожного введения для долгосрочной контрацепции. Сохраняет эффект в течение трех лет. Он содержит прогестоген — гормон, который в определенной дозе ежедневно выделяется в кровь, подавляет овуляцию и сгущает слизь в шейке матке, препятствуя попаданию сперматозоидов, — объяснила она.