«Это те, кто должны жить, растить детей». Как не пропустить самый смертельный вид рака для молодых женщин — объясняет врач

Как бы это банально ни звучало, но для того, чтобы вовремя выявить рак шейки матки, женщина должна хотя бы раз в год показываться гинекологу.



— Нужно не просто ходить к гинекологу, должен быть адекватный скрининг — это мазки, это выявление и лечение ВПЧ, выявление и лечение предопухолевых болезней. Если есть эрозии или дисплазии, они не должны просто оставаться в истории болезни, они должны быть пролечены, — настаивает Мария Ивахно. — Очень много случаев, когда гинеколог заподозрил патологию, материал на гистологическое исследование взят, но пациентки не приходят за результатом, не проходят адекватное противовирусное лечение, не приходят на контроль после проведенного лечения. В результате эти пациентки попадают к нам в отделение. Возможно, было повторное заражение ВПЧ, повторная дисплазия и развитие этой дисплазии в рак шейки матки. В год у нас проходят лечение с запущенным раком шейки матки больше 100 пациенток. Они пошли к гинекологу, когда совсем заболело и стало невмоготу.

