«Это те, кто должны жить, растить детей». Как не пропустить самый смертельный вид рака для молодых женщин — объясняет врач

Рак шейки матки реально выявить на нулевой стадии и даже еще на стадии предрака, несмотря на это, заболевание до сих пор уносит множество жизней и считается самым смертельным у женщин в возрасте от 30 до 39 лет. Наши челябинские коллеги из 74.RU вместе с заведующей радиотерапевтическим гинекологическим отделением
Ранний рак
Рак шейки матки считается вирус-ассоциированной болезнью, то есть до этого рака необязательно доживать, достаточно подхватить один из онкогенных штаммов вируса папилломы человека (ВПЧ).
— Говоря простым языком, вирус живет в клетке хозяина и не дает ей спокойно восстанавливаться, понижая иммунитет, не давая слизистой восстановиться до нормального состояния. Это бесконечное повреждение приводит сначала к дисплазии, предопухолевой, а затем к опухолевой патологии. В дальнейшем при отсутствии адекватного лечения это приведет к более запущенным формам рака шейки матки, — объясняет доктор.
По наблюдениям специалистов, от момента заражения вирусом до развития опухолевых клеток может проходить от 5 до 20 лет, поэтому неудивительно, что даже у 30-летних женщин выявляются запущенные стадии.
— У молодых женщин много факторов риска: это раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, курение, иммунодефициты, другие инфекционные болезни, передающиеся половым путем, — перечисляет врач. — Всё это ведет к снижению местного иммунитета, повторному заражению ВПЧ. Плюс у молодых в принципе более агрессивно протекают все злокачественные процессы.
Поздняя диагностика: кто виноват и что делать?
Шейка матки, конечно, не лицо и не рука, поэтому заподозрить опухоль у самой себя не так просто. Но все-таки ответственность за позднее обращение, из-за которого мы видим высокую смертность, с женщин никто не снимает.
— Сложностей в диагностике нет — это визуальная локализация, но проблема в том, что у нас в большинстве случаев нет профилактических осмотров, которые бы принудительно заставляли женщину пройти осмотр гинеколога. Только 29% женщин регулярно посещают гинеколога, соответственно, более 70% — это те, кто либо вообще никогда не был у гинеколога, либо те, кто обращается уже при наличии каких-то жалоб, — констатирует Мария Ивахно. — А жалобы при злокачественных опухолях шейки матки появляются на более поздних стадиях, когда процесс приобретает местное распространение, соответственно, есть какое-то воздействие на расположенные рядом органы — мочевой пузырь, прямую кишку, когда в процесс вовлекаются нервные окончания, когда появляются боли в поясничной области, когда появляются кровотечения, которые заставляют обратиться к гинекологу.
Как бы это банально ни звучало, но для того, чтобы вовремя выявить рак шейки матки, женщина должна хотя бы раз в год показываться гинекологу.
— Нужно не просто ходить к гинекологу, должен быть адекватный скрининг — это мазки, это выявление и лечение ВПЧ, выявление и лечение предопухолевых болезней. Если есть эрозии или дисплазии, они не должны просто оставаться в истории болезни, они должны быть пролечены, — настаивает Мария Ивахно. — Очень много случаев, когда гинеколог заподозрил патологию, материал на гистологическое исследование взят, но пациентки не приходят за результатом, не проходят адекватное противовирусное лечение, не приходят на контроль после проведенного лечения. В результате эти пациентки попадают к нам в отделение. Возможно, было повторное заражение ВПЧ, повторная дисплазия и развитие этой дисплазии в рак шейки матки. В год у нас проходят лечение с запущенным раком шейки матки больше 100 пациенток. Они пошли к гинекологу, когда совсем заболело и стало невмоготу.
Даже если женщина имеет одного постоянного полового партнера, обследоваться на ВПЧ врачи всё равно советуют каждый год, а при выявлении вируса — обследоваться и лечиться вместе, иначе слишком высок риск повторного заражения.
Результатом отсутствия регулярного наблюдения и обследования у гинеколога становится высокая заболеваемость раком, который часто выявляется на поздних стадиях.
— В общей структуре заболеваемости женского населения России рак шейки матки находится на четвертом месте, но самое печальное — это молодые пациентки 30–39 лет. Смертность в этой возрастной группе от данной патологии находится на первом месте. Это трудоспособный возраст, это те, кто должны жить, растить детей, — говорит специалист.
Лечение и прогноз
Как и с любым онкологическим заболеванием, прогноз на излечение зависит от запущенности процесса.
— Пятилетняя выживаемость при первой стадии колеблется от 82 до 95%, при третьей — от 42 до 53%, то есть каждая вторая пациентка с третьей стадией рака пять лет не переживет, — отмечает доктор.
На ранних стадиях часто достаточно хирургического лечения. Операция сложная, тяжелая, но прогноз благоприятный. При выявлении после операции факторов риска, пораженных лимфоузлов, дополнительно назначают химиолучевое лечение, а при размере опухоли более четырех сантиметров сразу назначается лучевое или химиолучевое лечение. Здесь воздействие уже идет на соседние органы, а порой и на весь организм, но такие схемы сейчас тоже очень эффективны. Кроме того, при прогрессировании опухоли онкологи уже начали использовать иммунотерапию, которая является одним из самых современных методов лечения.
Вакцина от ВПЧ
Так как вирусная природа опухолей шейки матки доказана, от самых онкогенных штаммов вируса папилломы человека изобретена вакцина. В мире вакцинация началась еще в 2006 году, и многие страны уже включили ее в национальные прививочные календари. В России в календаре прививок дорогостоящей вакцины пока нет, но с 2020 года она включена, например, в региональный календарь Челябинской области, препарат «Гардасил» (от 6, 11, 16 и 18-го штаммов ВПЧ) бесплатно ставят подросткам в 12 лет, причем как девочкам, так и мальчикам. За последние четыре года в регионе привиты около 70% подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
— Первые результаты об эффективности вакцинации опубликовали британские ученые, они доказали не предотвращение развития рака шейки матки, а снижение количества предопухолевых патологий, их стратегическими точками был рак in situ (нулевая стадия), неоплазии и носительство ВПЧ, — рассказала Мария Ивахно. — Девочек прививали в возрасте от 12 до 13 лет, это была основная группа, до 16 лет — группа, в которой девочки условно уже могли начать половую жизнь и быть инфицированы, и третья группа — старше 18 лет. У всех групп значительно снизилось количество предопухолевой патологии. Эффективность вакцинации в профилактике рака шейки матки спустя 10 лет составила 100%. Коллеги из Европы тоже доказали эффективность вакцинации, они привили от 80 до 88% девочек в возрасте 12–13 лет и проводили контроль через несколько лет — в возрасте от 20 до 24,5 года. Они снизили развитие предраковых заболеваний, которые в последующем не приведут к развитию рака.
Что касается самого большого опасения современных родителей о том, что вакцинация от ВПЧ может привести к бесплодию, то специалисты заверяют, никаких доказательств этого нет.
— Никаких достоверных исследований о снижении фертильности нет. В одном из последних были данные, что, возможно, на фертильность как-то влияет количество введений вакцины — одна, две или три (стандартом сейчас является два-три введения вакцины). Сравнивали введение однократное и трехкратное, разницы в эффективности ученые не заметили, соответственно, и на фертильность это никак не повлияло, — подытожила врач.
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