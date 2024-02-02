Нас просто запугивают или это реально страшно? Что известно о «болезни X», от которой умирают в 20 раз чаще, чем от ковида

Подготовка к новой пандемии «Х», которой еще нет, но от которой, как уже ожидают, может умереть в 20 раз больше человек, чем от ковида, обсуждалась на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Спикер по теме в том числе был глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что следует готовиться к новым чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Вопрос не в том, случиться новая пандемия или нет, а в том, когда это произойдет.
Эксперты успокаивают: пока речь не идет о новом патогене. «Болезнь Х» — это условное обозначение предполагаемого заболевания, которое может вызвать пандемию, подобную коронавирусной. Этот термин был введен ВОЗ в еще 2018 году и «обновлен» в
Нового патогена пока нет
— До ковида пандемии считались не очень страшным вариантом апокалипсиса, ведь ученые не первый раз встречаются с бактериями и вирусами, — рассказала «Доктору Питеру» биолог Ирина Якутенко. — Но на деле оказалось, что во многих странах были не готовы к массовой заболеваемости, страдала экономика, наблюдалось большое количество дополнительных смертей, которых могло бы и не быть, из-за неготовности государств вовремя среагировать на пандемию.
Ирина Якутенко — молекулярный биолог. Личный сайт
Поэтому ВОЗ и придумала термин «болезнь Х», чтобы готовиться к подобным вспышкам заболеваний с такой летальностью.
— Чтобы лучше стимулировать усилия по разработке противовирусных и противобактериальных мер, ученые приняли условную летальность этой гипотетической болезни, которая может вызвать новую пандемию, в двадцать раз большую, чем летальность коронавируса, — продолжает Ирина Якутенко. — Но это не значит, что появился какой-то новый патоген. На самом деле бактерии и вирусы даже с еще большей летальностью известны и сейчас. Вспышки заболеваний, вызванных ими, были локальными, но ученые не исключают, что они вполне способны мутировать и решить попробовать пожить в людях… Их тоже планируется обсуждать в ВОЗ — разрабатывать упредительные меры и политику в их отношении. Ведь при появлении реальной инфекции, угрожающей людям, меры будут примерно одинаковы, какой бы она ни была.
Эти вирусы уже угрожают человечеству:
- коронавирусы;
- геморрагическая лихорадка Крым-Конго;
- вирус Эболы;
- вирус, вызывающий лихорадку долины Рифт;
- геморрагическая лихорадка Марбург;
- вирус, вызывающий лихорадку Ласса;
- вирус Нипах;
- вирус Зика и другие.
— В списке только вирусные возбудители, но не исключено, что пандемию может вызвать и какая-то бактерия, — отмечает Ирина Якутенко. — Но бактерии по своему потенциалу немного слабее вирусов, поэтому они не обсуждаются в первом ряду. Хотя, учитывая массовую устойчивость к антибиотикам, подобный сценарий апокалипсиса не стоит исключать.
Бояться ли «болезни Х»
— Бояться надо было начинать давно, когда ученые только начали говорить об эпидемическом потенциале коронавирусов, но большинству до этого не было дела, — считает Ирина Якутенко. — Но инициатива эта правильная. Ученые и эксперты ВОЗ хотят, чтобы правительства серьезнее отнеслись к происходящему, разработали более серьезную политику для предотвращения тяжелых последствий подобных пандемий. Нужно уже сейчас выделять больше денег на мониторинг вновь появляющихся болезней и тех, о которых известно давно, поскольку они имеют тенденцию распространяться.
На самом деле нам очень повезло, что вакцины от ковида были сделаны так быстро благодаря тому, что еще за несколько лет до пандемии разработали технологию МРНК. Только вакцины, основанные на ней, и оказались самыми эффективными и с минимумом побочных эффектов, считает эксперт.
— Хочется верить, что разработка более дальновидной эпидемиологической политики, направленной не только на получение немедленной выгоды, выйдет за пределы разговоров на Давосском форуме, — резюмирует Ирина Якутенко. — Впрочем, я сама не верю в собственный оптимизм. Видимо, таков путь — наступать на грабли, про которые точно известно, что это грабли, а также описано, какие именно грабли, где лежат и как их убрать.
До этого в интервью Городским порталам доктор биологических наук, профессор института Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова сказала, что развитие «эпидемии Х» не следует сбрасывать со счетов, а следовательно, надо быть к ней готовыми.
Теоретический характер
Профессор полагает, что все заявления о «болезни Х» носят теоретический характер, а высказывания экспертов заключаются лишь в попытках наметить хоть какие-то планы реагирования.
— С одной стороны, нужно уже и так встревоженных ковидом людей всё же успокоить, а с другой — все понимают, что опасность новой пандемии никуда не ушла, — объясняет Анча Баранова. — Объективно — у нас нет плана, что делать, если вдруг случится что-то глобальное даже в масштабах отдельной среднего размера страны, я уже не говорю о масштабах земного шара. Да и потом экономики XXI века не плановые, а рыночные. Все рынки по определению стремятся к максимальной эффективности, а значит, у нас очень маленький запас по безопасности для функционирования всего. Например США. Казалось бы, огромная страна с большим административным ресурсом, всё хорошо. Но когда началась пандемия, выяснилось, что стратегические запасы масок и прочего давно покрылись плесенью вместе с резервными аппаратами ИВЛ. С точки зрения перспективного планирования борьбой с пандемией надо заниматься, не исключая и того варианта, что, возможно, придется не градусники ставить, а эвакуироваться. И если придется, то как это делать: толпой, давя всех, или всё же организованно? И может ли быть ситуация, когда эвакуироваться уже поздно? Ответы на эти трудные вопросы надо искать заранее, но при этом помнить, что уже сам факт обсуждения этих вопросов испугает людей.