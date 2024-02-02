Нас просто запугивают или это реально страшно? Что известно о «болезни X», от которой умирают в 20 раз чаще, чем от ковида

Эксперты успокаивают: пока речь не идет о новом патогене. «Болезнь Х» — это условное обозначение предполагаемого заболевания, которое может вызвать пандемию, подобную коронавирусной. Этот термин был введен ВОЗ в еще 2018 году и «обновлен» в 2022-м , как подчеркнул Гебрейусус.



Нового патогена пока нет

— До ковида пандемии считались не очень страшным вариантом апокалипсиса, ведь ученые не первый раз встречаются с бактериями и вирусами, — рассказала «Доктору Питеру» биолог Ирина Якутенко. — Но на деле оказалось, что во многих странах были не готовы к массовой заболеваемости, страдала экономика, наблюдалось большое количество дополнительных смертей, которых могло бы и не быть, из-за неготовности государств вовремя среагировать на пандемию.

