Даже семечки нельзя: 5 безобидных привычек, которые вас полнят

Сладкие завтраки

Хлопья, сладкая каша или круассан на завтрак — казалось бы, это классика, но хороша она только на красивой фотографии в соцсети. Для здоровья же завтрак должен быть сбалансированным и разнообразным — белки, жиры, углеводы, клетчатка. А быстрые углеводы, к которым относятся и некоторые каши тоже, дают лишь кратковременное чувство сытости.



— К вредным завтракам я бы отнесла хлопья с добавками и прочие полуфабрикаты для быстрых перекусов, — говорит главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. — Или любимые всеми круассаны и другая выпечка — они могут быть элементом завтрака, но не самим завтраком, так как ЖКТ, встретившись с ним утром, может отреагировать вздутием и ощущением тяжести. Также важно не завтракать одним кофе, и среди напитков отдать предпочтение чаю и натуральным соках.

