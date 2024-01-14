Определите по двум признакам: специалист рассказала, как выбрать невяжущую хурму, а еще о том, кому ее нельзя есть

Конечно, можно дожидаться, пока хурма созреет окончательно и потеряет свою терпкость. Но некоторые сорта ягоды к этому моменту превращаются в нечто желеобразное и могут потерять аппетитный вид.



А можно просто выбирать определенные сорта, у которых изначально нет терпкости. По словам Наталья Юровой, к таким относятся те, которые образовались после опыления. Такие плоды можно отличить по двум признакам:



у них есть семена;

цвет их мякоти при созревании темнеет — вплоть до темно-коричневого цвета.

Как говорит специалист, к этой группе относятся также корольковые или шоколадные сорта.

