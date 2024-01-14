«Через час спасать было бы некого»: многодетная сибирячка едва не умерла после биопсии в частной клинике

Спустя двое суток Марина проснулась после наркоза. Ее живот был утыкан множеством трубок-дренажей.

— Зашла заведующая реанимацией и сказала мне, что если бы еще час-два не началась операция, спасать было бы некого. Из полости матки гной прорвался в брюшную полость, в итоге мне произвели санирование: кишечник полностью извлекали, — говорит Ксения.



Женщина уверяет, что существенных проблем со здоровьем у нее до этого не было, она ежегодно проходила обследование для уверенности в этом. Оправившись, Ксения направила досудебную претензию в ЦНМТ и жалобу в Росздравнадзор.

