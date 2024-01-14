«Через час спасать было бы некого»: многодетная сибирячка едва не умерла после биопсии в частной клинике

Жительница Новосибирска оказалась на грани жизни и смерти после биопсии, проведенной в частной клинике. Перенесенные мучения она связывает с некомпетентностью врача-гинеколога, которая не учла противопоказания к процедуре. Суд встал на сторону пациентки, но свою вину клиника отрицает.
«Кишечник полностью извлекали»
Многодетная мать Марина (имя изменено, но известно редакции) в феврале 2021 года пришла в филиал клиники «Центр новых медицинских технологий» на Титова, 7, чтобы разобраться в причинах образовавшегося дефицита железа (анемии). Клинику она выбрала по отзывам, а незадолго до этого ее муж получил на работе полис ДМС, который распространяется на всю семью.
— Гематолог ЦНМТ направил меня к гинекологу Марии Серяковой. Врач назначила мне мазки из шейки матки, чтобы исключить воспаление для последующей биопсии. А я как раз в то время продолжительно болела ротавирусом и схожими простудными заболеваниями с температурой. То есть у меня был воспаленный фон, о чем я сообщила Сиряковой. Но она всё равно провела биопсию. Это было 27 апреля, — говорит Марина.
Уже дома женщине стало плохо: ощущения были схожи с интоксикацией, вдобавок поднялась температура. Спустя несколько дней Ксения пришла на повторный прием.
— Серякова меня осмотрела, сказала, что всё хорошо, и отправила домой. Там у меня возникла просто нестерпимая режущая боль в животе, такой никогда не было вообще. Фельдшер скорой помощи, приехав на вызов, узнав о биопсии, сразу приняла решение о госпитализации в гинекологию на улице Перевозчикова. Там я чуть не потеряла сознание от боли: мне дали антибиотики и поставили несколько капельниц. Завершив обследование, врачи приняли решение о немедленной операции из-за трехкратного увеличения лейкоцитов в крови, — вспоминает Марина.
Спустя двое суток Марина проснулась после наркоза. Ее живот был утыкан множеством трубок-дренажей.
— Зашла заведующая реанимацией и сказала мне, что если бы еще час-два не началась операция, спасать было бы некого. Из полости матки гной прорвался в брюшную полость, в итоге мне произвели санирование: кишечник полностью извлекали, — говорит Ксения.
Женщина уверяет, что существенных проблем со здоровьем у нее до этого не было, она ежегодно проходила обследование для уверенности в этом. Оправившись, Ксения направила досудебную претензию в ЦНМТ и жалобу в Росздравнадзор.
«Нарушений не выявлено»
В претензии к ЦНМТ Марина запросила компенсировать ей моральный и физический вред, оценив их в
— Врачебная комиссия пришла к выводу об отсутствии отклонений от стандартов оказания вам медицинской помощи. Она была выполнена по показаниям и в полном объеме. Действия врача соответствовали общепринятому стандарту и клиническим рекомендациям. Оснований для удовлетворения вашей претензии не имеется, — следует из ответа ЦНМТ на претензию пациентки (есть в распоряжении НГС).
В Росздравнадзоре опросили сотрудников клиники, не нашли оснований для вмешательства и посоветовали обратиться в суд. Марина так и поступила. В своем иске она потребовала с ЦНМТ компенсацию в размере
Что решил суд
— Судья неоднократно вызывала на процесс гинеколога Серякову, но та так и не явилась. С тех пор я видела ее лишь на рекламном плакате у филиала на Титова как образцового специалиста, — говорит Марина.
Проведенная экспертиза установила косвенную связь между дефектами оказания Марине медицинской помощи и последующим инфекционно-воспалительным поражением брюшины малого таза. Эксперты также опровергли заявление ЦНМТ о качественном оказании медицинской помощи.
— Медицинская помощь, оказанная пациентке в Центре новых медицинских технологий, не соответствовала нормативным документам. Не было проведено полноценное клинико-диагностическое обследование ее состояния здоровья, диагноз был установлен без проведения необходимых диагностических и клинических исследований и является неуточненным, а следовательно — неверным, — резюмировали назначенные судом эксперты.
Марине присудили компенсацию в размере
— Врачом ЦНМТ было допущено множество нарушений при диагностике, были допущены дефекты оказания медицинской помощи, — следует из экспертизы.
При этом эксперты установили лишь косвенную связь между нарушениями и ухудшением здоровья пациентки.
Областной суд оставил в силе требование о взыскании в пользу Марины 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за некачественное оказание медицинской услуги, но добавил к этому штраф в 50% от этой суммы за отказ в добровольном порядке исполнить требование потребителя. Таким образом ЦНМТ должно пациентке
— Оказание медицинской помощи в клинике осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Правовая позиция ООО «ЦНМТ» была изложена в имеющихся в гражданском деле материалах. В рамках рассмотрения судом гражданского дела была проведена экспертиза, которой не установлено причинение вреда здоровью пациенту, — ответила на запрос НГС главврач клиники «ЦНМТ» на улице Титова Мария Владимирова.
В клинике не согласны с выводами судебных экспертов и планируют обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде.
— Хотелось бы обратить внимание на то, что экспертиза проводилась исключительно организациями, предложенными со стороны пациента, это были частные экспертные организации. Судом не были приняты во внимание доводы ЦНМТ о необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы государственным экспертным учреждением, — добавили в ЦНМТ.
Во время подготовки материала стороны возобновили переговоры по урегулированию конфликта.
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