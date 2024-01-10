«Приписочка вышла». Новосибирец узнал от «Госуслуг», что перенес ковид, которым не болел

— Мне пришла справка, в которой я вижу, что помимо моих действительно пройденных процедур, я попал под расширенную диспансеризацию, связанную с перенесенным короновирусом, диспансеризацию по возрасту и дополнительный прием у терапевта. Уточню, короновирус мне никто никогда не ставил и не подтверждал. Эти пункты записаны 13 и 14 декабря, а я после 12 декабря сдавал только анализы крови и мочи и к терапевту вообще не обращался. Получается, приписочка вышла, — заметил Михаил Докукин.

