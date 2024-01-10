«Приписочка вышла». Новосибирец узнал от «Госуслуг», что перенес ковид, которым не болел

Сегодня, 10 января, новосибирец Михаил Докукин обнаружил, что в электронной медицинской базе ему приписали две диспансеризации и прием врача-терапевта, которых не было. Согласно этим припискам мужчина перенес и короновирус.
Докукин рассказал корреспонденту НГС, что зашел на Госуслуги посмотреть, какие ему были оказаны услуги в декабре после госпитализации с мочекаменной болезнью.
— Мне пришла справка, в которой я вижу, что помимо моих действительно пройденных процедур, я попал под расширенную диспансеризацию, связанную с перенесенным короновирусом, диспансеризацию по возрасту и дополнительный прием у терапевта. Уточню, короновирус мне никто никогда не ставил и не подтверждал. Эти пункты записаны 13 и 14 декабря, а я после 12 декабря сдавал только анализы крови и мочи и к терапевту вообще не обращался. Получается, приписочка вышла, — заметил Михаил Докукин.
Докукин уточнил, что в начале декабря 2023 года он с мочекаменной болезнью обращался в поликлиники № 16 и 34, а также в течение почти недели находился в городской клинической больнице № 11.
Три дополнительных пункта, которые он не проходил, обозначены в документе после перечня реального лечения. Общая сумма трех медицинских услуг, записанных 13 и 14 декабря, 3625 рублей 5 копеек. Приписаны они к ГБУЗ НСО «ГКП № 16». Копия справки Михаила Докукина в распоряжении НГС имеется.
Докукин написал жалобу в Минздрав Новосибирской области и в страховую компанию «Симаз-Мед».
НГС отправил запросы в Минздрав Новосибирской области и в поликлинику № 16 с просьбой объяснить, как это могло произойти. В «Симаз-Мед» ответили журналисту, что жалобу от Докукина получили и начали проверку.
В ноябре НГС рассказал историю Светланы Санниковой, обнаружившей в электронной медицинской базе процедуры, которые онам также не проходила. Тогда медики объяснили выявленную ошибку «техническим сбоем».