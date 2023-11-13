«Я была зеленого цвета». Сибирячке стало плохо в автобусе — в больнице ей поставили страшный диагноз, которому она не верит

Побывав в горбольнице, сибирячка Светлана Санникова обнаружила, что диагноз в справке, выданной ей на руки, серьезно отличается от диагноза в электронной медицинской базе — той, которую пациент обычно не видит. Как шутит сама Светлана, в справке у нее всё нормально, а по диагнозу в базе она представлена полным неадекватом. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, как врачи могли настолько ошибиться в описании диагноза, и услышал удивительное объяснение.
Слабость, темнота, шум
У Светланы Санниковой, как она сама рассказывает, с юности есть особенность: в духоте общественного транспорта ей может стать дурно. Всё проходит через некоторое время — стоит выйти на свежий воздух и немного отдышаться.
— Сознание никогда не теряла. Просто наступает слабость, в глазах темнеет, шум небольшой в ушах появляется. И всё это происходит исключительно при определенных условиях: только утром, только когда на улице свежо, а в транспорте душно, и только если я еду стоя. При выполнении всех этих условий со мной такое может случиться. Других вариантов не было никогда. Через несколько минут всё проходило, и я об этом раньше ни родителям, ни врачам никогда не говорила, ведь случалось такое крайне редко, даже не раз в год-два, — рассказала журналисту Светлана Санникова.
Очередной приступ случился со Светланой этим летом. Она успела выйти из автобуса и сесть на лавочку. Правда, отдышаться быстро не получилось: голова сильно кружилась. На удачу рядом оказалась знакомая женщины.
— Она меня увидела и сразу вызвала скорую, так как я была зеленого цвета. Скорая приехала минут через сорок, врач осмотрела меня и предложила отвезти в больницу, в неврологию, — сообщила Светлана.
Всё это произошло недалеко от ГБУЗ НСО «Горбольница
Разные диагнозы
В начале октября у женщины в больницу попала мама. Потребовалось переливание крови. Кровь Светлана Санникова сдавала регулярно, больше двадцати раз была донором. Но в центре крови ей неожиданно объявили, что кровь у нее взять не могут. Причиной отказа оказался страшный диагноз, который был внесен врачами Горбольницы
— Там было такое написано… С этим диагнозом меня без сопровождения выпускать из дома вообще, по-моему, не рекомендуется. У меня якобы должны быть замедленные реакции, я новую информацию якобы не могла воспринимать. То есть Альцгеймер — как сопутствующее этому диагнозу. Как будто у меня с головой совсем не всё в порядке, — рассказывает женщина.
В базу внесли весьма серьезный диагноз: дисциркуляторную энцефалопатию
Знакомый адвокат посоветовал Светлане обратиться для разбирательства в ее страховую компанию. Претензии женщина направила и в горбольницу с новосибирским Минздравом. А для собственного успокоения сходила в частную клинику и сделала МРТ головного мозга, чтобы разобраться, где ошибка. Результаты исследования в частной клинике показали, что неверная информация была внесена кем-то в электронную базу. А вот диагноз в бумажной справке врачей горбольницы подтверждали результаты исследования частной клиники. В начале ноября женщина посетила невролога уже в муниципальной поликлинике, и врач снова не нашел в ее состоянии ничего страшного.
Светлана Санникова уточнила журналисту, что ее удовлетворит полное удаление из электронной базы неверного диагноза, — в противном случае она готова идти в суд. Копии всех диагнозов героини публикации, в том числе и внесенного в электронную базу, в распоряжении НГС имеются.
Что говорят страховщики
В письме, которое Светлана Санникова получила от страховой компании «СОГАЗ-Мед», сообщается о выявленных нарушениях в медицинской документации ГБУЗ НСО «Горбольница
Эксперт новосибирского филиала «СОГАЗ-Мед» Татьяна Шеховцова рассказала корреспонденту НГС, что в горбольнице объяснили расхождения в диагнозах техническим сбоем.
— Сбой в системе минздравовской. Мы отправили письмо в Минздрав, они должны там всё поправить. Нам ответили, что они созовут комиссию и будут решать, как это всё сделать. Такое (технический сбой. — Прим. ред.) бывает нечасто. Конечно, случаются и случаи приписок, — пояснила Татьяна Шеховцова.
По словам эксперта страховой компании, за любые ошибки, даже за так называемый «технический сбой», на учреждение накладывают штраф. В зависимости от размера ошибки он может составлять от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч рублей.
Официальный ответ
Чтобы получить развернутый ответ от новосибирского Минздрава и Горбольницы
Копию заявления героини публикации со всеми личными данными и контактами журналист направил в ведомство и больницу, но это не убедило медиков дать комментарии.
— Предоставленная вами фотография заявления не является документом, не позволяет идентифицировать заявителя и по этой причине не может являться основанием для предоставления вам медицинской организацией сведений, составляющих врачебную тайну, — объяснили в ответе Минздрава.
Обращение редакции СМИ, по мнению ведомства, не является основанием для проведения внеплановой проверки по озвученной проблеме. А чтобы Минздрав мог ответить на подобный запрос, граждане должны лично обратиться к нему с заявлением.
В горбольнице сначала попросили сообщить им
В конце августа НГС рассказал историю мужчины, который 8 лет страдает от неизвестного заболевания. Врачи всё это время не могут поставить окончательный диагноз и передают больного от одного специалиста к другому.