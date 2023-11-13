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«Я была зеленого цвета». Сибирячке стало плохо в автобусе — в больнице ей поставили страшный диагноз, которому она не верит

На руки она получила справку совсем с другими данными

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Светлане Санниковой после обследования в Горбольнице № 1 написали два серьезно отличающихся друг от друга диагноза

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Побывав в горбольнице, сибирячка Светлана Санникова обнаружила, что диагноз в справке, выданной ей на руки, серьезно отличается от диагноза в электронной медицинской базе — той, которую пациент обычно не видит. Как шутит сама Светлана, в справке у нее всё нормально, а по диагнозу в базе она представлена полным неадекватом. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, как врачи могли настолько ошибиться в описании диагноза, и услышал удивительное объяснение.

Слабость, темнота, шум

У Светланы Санниковой, как она сама рассказывает, с юности есть особенность: в духоте общественного транспорта ей может стать дурно. Всё проходит через некоторое время — стоит выйти на свежий воздух и немного отдышаться.

— Сознание никогда не теряла. Просто наступает слабость, в глазах темнеет, шум небольшой в ушах появляется. И всё это происходит исключительно при определенных условиях: только утром, только когда на улице свежо, а в транспорте душно, и только если я еду стоя. При выполнении всех этих условий со мной такое может случиться. Других вариантов не было никогда. Через несколько минут всё проходило, и я об этом раньше ни родителям, ни врачам никогда не говорила, ведь случалось такое крайне редко, даже не раз в год-два, — рассказала журналисту Светлана Санникова.

Очередной приступ случился со Светланой этим летом. Она успела выйти из автобуса и сесть на лавочку. Правда, отдышаться быстро не получилось: голова сильно кружилась. На удачу рядом оказалась знакомая женщины.

— Она меня увидела и сразу вызвала скорую, так как я была зеленого цвета. Скорая приехала минут через сорок, врач осмотрела меня и предложила отвезти в больницу, в неврологию, — сообщила Светлана.

Всё это произошло недалеко от ГБУЗ НСО «Горбольница № 1», поэтому долго ехать не пришлось. Врачи больницы осмотрели женщину, взяли анализ крови, сделали томографию, но не нашли ничего криминального. Но посоветовали на всякий случай сделать МРТ головного мозга. Уже через 4 часа Светлана появилась на работе в полном здравии.

Разные диагнозы

В начале октября у женщины в больницу попала мама. Потребовалось переливание крови. Кровь Светлана Санникова сдавала регулярно, больше двадцати раз была донором. Но в центре крови ей неожиданно объявили, что кровь у нее взять не могут. Причиной отказа оказался страшный диагноз, который был внесен врачами Горбольницы № 1 в медицинскую электронную базу. Причем там же было зафиксировано, что Светлана Санникова провела в больнице не несколько часов, как было на самом деле, а четыре дня.

— Там было такое написано… С этим диагнозом меня без сопровождения выпускать из дома вообще, по-моему, не рекомендуется. У меня якобы должны быть замедленные реакции, я новую информацию якобы не могла воспринимать. То есть Альцгеймер — как сопутствующее этому диагнозу. Как будто у меня с головой совсем не всё в порядке, — рассказывает женщина.

В базу внесли весьма серьезный диагноз: дисциркуляторную энцефалопатию 2-й степени с вестибуло-атактическим синдромом — прогрессирующее поражение тканей мозга, которое сопровождается когнитивными нарушениями, расстройством двигательных функций и головными болями. Но в справке, которую женщина получила на руки после посещения больницы летом, всё было совсем по-другому и не так страшно.

Знакомый адвокат посоветовал Светлане обратиться для разбирательства в ее страховую компанию. Претензии женщина направила и в горбольницу с новосибирским Минздравом. А для собственного успокоения сходила в частную клинику и сделала МРТ головного мозга, чтобы разобраться, где ошибка. Результаты исследования в частной клинике показали, что неверная информация была внесена кем-то в электронную базу. А вот диагноз в бумажной справке врачей горбольницы подтверждали результаты исследования частной клиники. В начале ноября женщина посетила невролога уже в муниципальной поликлинике, и врач снова не нашел в ее состоянии ничего страшного.

Светлана Санникова уточнила журналисту, что ее удовлетворит полное удаление из электронной базы неверного диагноза, — в противном случае она готова идти в суд. Копии всех диагнозов героини публикации, в том числе и внесенного в электронную базу, в распоряжении НГС имеются.

По информации, внесенной в медицинскую электронную базу, Санникова пробыла в больнице 4 дня, хотя на самом деле ее обследование длилось не более 4 часов

По информации, внесенной в медицинскую электронную базу, Санникова пробыла в больнице 4 дня, хотя на самом деле ее обследование длилось не более 4 часов

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Что говорят страховщики

В письме, которое Светлана Санникова получила от страховой компании «СОГАЗ-Мед», сообщается о выявленных нарушениях в медицинской документации ГБУЗ НСО «Горбольница № 1». Эксперты страховой компании после изучения всех фактов и документов обнаружили «наличие признаков искажения сведений» и «некорректное отражение в реестре счета сведений медицинской документации». Также сообщалось, что к медицинской организации «будут применены финансовые санкции, а именно: полное снятие тарифа на оплату данного случая».

Эксперт новосибирского филиала «СОГАЗ-Мед» Татьяна Шеховцова рассказала корреспонденту НГС, что в горбольнице объяснили расхождения в диагнозах техническим сбоем.

— Сбой в системе минздравовской. Мы отправили письмо в Минздрав, они должны там всё поправить. Нам ответили, что они созовут комиссию и будут решать, как это всё сделать. Такое (технический сбой. — Прим. ред.) бывает нечасто. Конечно, случаются и случаи приписок, — пояснила Татьяна Шеховцова.

По словам эксперта страховой компании, за любые ошибки, даже за так называемый «технический сбой», на учреждение накладывают штраф. В зависимости от размера ошибки он может составлять от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч рублей.

Официальный ответ

Чтобы получить развернутый ответ от новосибирского Минздрава и Горбольницы № 1, Светлана Санникова написала для НГС заявление о согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

Копию заявления героини публикации со всеми личными данными и контактами журналист направил в ведомство и больницу, но это не убедило медиков дать комментарии.

— Предоставленная вами фотография заявления не является документом, не позволяет идентифицировать заявителя и по этой причине не может являться основанием для предоставления вам медицинской организацией сведений, составляющих врачебную тайну, — объяснили в ответе Минздрава.

Обращение редакции СМИ, по мнению ведомства, не является основанием для проведения внеплановой проверки по озвученной проблеме. А чтобы Минздрав мог ответить на подобный запрос, граждане должны лично обратиться к нему с заявлением.

В горбольнице сначала попросили сообщить им Ф. И. О. пациента и копии выписных листов, но после нескольких дней молчания прислали ровно тот же текст, что поступил в редакцию НГС из Минздрава.

В конце августа НГС рассказал историю мужчины, который 8 лет страдает от неизвестного заболевания. Врачи всё это время не могут поставить окончательный диагноз и передают больного от одного специалиста к другому.

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