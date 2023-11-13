«Я была зеленого цвета». Сибирячке стало плохо в автобусе — в больнице ей поставили страшный диагноз, которому она не верит

Слабость, темнота, шум

У Светланы Санниковой, как она сама рассказывает, с юности есть особенность: в духоте общественного транспорта ей может стать дурно. Всё проходит через некоторое время — стоит выйти на свежий воздух и немного отдышаться.



— Сознание никогда не теряла. Просто наступает слабость, в глазах темнеет, шум небольшой в ушах появляется. И всё это происходит исключительно при определенных условиях: только утром, только когда на улице свежо, а в транспорте душно, и только если я еду стоя. При выполнении всех этих условий со мной такое может случиться. Других вариантов не было никогда. Через несколько минут всё проходило, и я об этом раньше ни родителям, ни врачам никогда не говорила, ведь случалось такое крайне редко, даже не раз в год-два, — рассказала журналисту Светлана Санникова.