«Антибиотики, ингаляции, отхаркивающее». Как болеют микоплазменной пневмонией дети и правда ли, что ее нельзя диагностировать

В последнее время мы все чаще слышим о микоплазменной пневмонии. Тревожной выглядит ситуация в Китае, отмечается рост заболеваемости в некоторых странах Европы. В России случаи заболевания тоже фиксировали, однако в Роспотребнадзоре уверяют, что «ситуация с групповыми случаями практически сошла на нет».
Недавно у инфекционных больниц
Особенно часто микоплазменной пневмонией болеют дети. MSK1.RU поговорил с родителями маленьких пациентов и пульмонологами о том, насколько опасна эта болезнь и действительно ли ее сложно диагностировать.
Болезнь с последствиями
У Виктории заболел
— В больнице лечили антибиотиком, были ингаляции, отхаркивающее и антигистаминные, так как ребенок у нас аллергик в анамнезе сильный. После рентгена, взятых анализов и мазков ему поставили диагноз полисегментарная нижнедолевая левосторонняя микоплазменная пневмония, — рассказала Виктория MSK1.RU.
Спустя пять дней врачи сказали, что пневмонию вылечили. Матвея выписали и назначили продолжать пить антибиотики дома. Однако затем у ребенка появились приступы сильного кашля, который не проходит по сей день. Также у него началось осложнение на уши.
— Только сегодня были у врача, за перепонкой жидкость. Она сказала, что, скорее всего, последствия микоплазменной пневмонии, назначили опять антибиотики. Почему такое лечение было в больнице? — негодует Виктория.
Лечение заняло месяц
Примерно такая же история случилась с
— На третий день врач не услышал ничего в легких. На четвертый начали прием антибиотика, но эффекта не было. При обращении к другому врачу на шестой день, уже в больницу, а не в поликлинику, сразу был назначен рентген. Была выявлена верхнедолевая плевральная пневмония справа. И ребенка госпитализировали, — рассказала женщина.
Злату лечили всеми способами: кололи антибиотики, ставили капельницы. После того как температура упала, появился явный кашель и боль в горле. Всего лечение заняло месяц: тогда рентген показал улучшения и прошел остаточный кашель.
Болезнь не новая
Для практикующих врачей не имеет значения, микоплазменная ли пневмония у пациента или другая. В большинстве случаев доктора не могут в первый момент определить возбудитель, поэтому лечат воспаление легких по единому стандарту, рассказал доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ
По его словам, шум вокруг микоплазменной пневмонии неоправданный. Эта болезнь не новая, она известна с
— Атипичная пневмония — не какая-то экзотическая пневмония, протекающая по своим законам жанра. Атипичная пневмония — это пневмония, вызванная группой атипичных возбудителей: Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila и Chlamydophila pneumoniae. Это сложновирусные варианты поражения легких, — объяснил он.
Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ
Чаще заражаются дети?
По словам Карабиненко, микоплазменная пневмония чаще всего поражает «коллективы». Если человек постоянно находится в контакте с другими людьми, то риск заразиться выше.
— Это болезнь замкнутых коллективов. Например, люди живут в общежитии или в хостеле, или какие-то тесные общения, особенно часто среди молодежных коллективов. В детских коллективах, в школах, в интернатах это все может быть, конечно, — уточнил Карабиненко.
Тем не менее, основная группа риска — это пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, которые часто болеют. У них микоплазменная пневмония протекает наиболее тяжело.
Нужны особые антибиотики
Атипичные возбудители имеют немного другое устройство и поддаются лечению только определенными антибиотиками. Пальман объясняет, что врачи имеют некий статистический вероятностный набор, который позволяет назначить правильное лечение.
— Предположим, это молодой человек или человек пожилой с сахарным диабетом. Учитывая все это, мы приблизительно представляем, какие возбудители наиболее вероятно отвечают за это воспаление, — рассказал он. — Исходя из этого и назначается антибиотик.
При этом антибиотик влияет не на один возбудитель, а на большую группу. Поэтому, если пациенту дали антибиотик, который действует и на обычные бактерии, и на атипичный возбудитель, а через
Антибиотик должен заработать за
Сложности в диагностировании
Чтобы определить возбудитель пневмонии, применяются тест-системы. Однако результат теста будет готов только через неделю. При развитии пневмонии счет идет на часы, поэтому таких пациентов начинают лечить сразу по общим стандартам, объяснил Пальман.
В связи с этим людям редко диагностируют микоплазменную пневмонию — на это просто нет времени. Поэтому и тест-системы применяют редко.
Александр Карабиненко подчеркнул, что людям с ослабленным иммунитетом необходимо вакцинироваться от гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции. Это снижает риск заболеваний и воспалений.
Ранее мы рассказывали, как узнать, что у вас микоплазменная пневмония. В самом начале она походит на обычную ОРВИ. У пациента будет повышенная температура, слабость, боли в мышцах и суставах и другие симптомы, которые люди часто относят к простудным.
Также глава Роспотребнадзора объяснила, как связаны микоплазменная пневмония и ковид. По ее словам, это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету.