«Антибиотики, ингаляции, отхаркивающее». Как болеют микоплазменной пневмонией дети и правда ли, что ее нельзя диагностировать

— Только сегодня были у врача, за перепонкой жидкость. Она сказала, что, скорее всего, последствия микоплазменной пневмонии, назначили опять антибиотики. Почему такое лечение было в больнице? — негодует Виктория.

Лечение заняло месяц

Примерно такая же история случилась с 6-летней Златой. По словам ее матери Полины, у девочки долго держалась температура выше 38, а ночью поднималась и до 39. При этом кашля не было, но было першение и ощущение кома в горле.

— На третий день врач не услышал ничего в легких. На четвертый начали прием антибиотика, но эффекта не было. При обращении к другому врачу на шестой день, уже в больницу, а не в поликлинику, сразу был назначен рентген. Была выявлена верхнедолевая плевральная пневмония справа. И ребенка госпитализировали, — рассказала женщина.