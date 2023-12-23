Смешивать алкоголь можно: 5 бессмертных мифов о подготовке к пьянке

1
Миф первый. Разогреться алкоголем
Распространенное мнение гласит: если выпить алкоголя перед масштабным попоищем, то будешь дольше оставаться на ногах. Но у такого подхода есть свои риски. Алкоголю свойственно подавлять способность контролировать импульсивное поведение. Поэтому, садясь за стол «тепленьким», легко поддаться соблазну и выпить больше запланированного. Так что в такой ситуации разговевшиеся весельчаки могут лишь быстрее оказаться в плену Диониса, выбраться из которого в разгар вечеринки будет сложно и поздно.
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2
Миф второй. Закусывать жирной едой
Жирной закуски — мяса, колбасы, грибов, утки — лучше избегать. Потому что она тяжелая и только усилит нагрузку на печень, и без того занятую расщеплением алкоголя. Еда будет плохо усваиваться, печень откажется перерабатывать алкоголь, а вы почувствуете, что с кишечником что-то не то.
— Жирная пища и алкоголь повышают давление в протоке поджелудочной железы, нарушается отток желчи, что провоцирует воспалительные процессы, — объясняет врач-гастроэнтеролог Диана Калугина. — Также эти продукты дольше перевариваются. Другой важный момент: через стенки желудка и кишечника фильтруется кровь, а обилие жирной и тяжелой еды помешает этому процессу. Закуска усилит интоксикацию организма, помешает естественному механизму самоочистки от ядов.
Тяжелая закуска приведет к тяжелому похмелью еще и потому, что она не крадет градус, а прячет его до лучших времен. Да, во время вечеринки будет казаться, что вы пьете и не пьянеете, но это сыграет с вами злую шутку: вы рискуете выпить смертельную дозу.
Лучший вариант закуски — овощи и фрукты. Особенно яблоки. Они улучшают пищеварение, помогают организму лучше справиться с переработкой алкоголя. А чем эффективнее организм будет перерабатывать спиртное, тем меньше он пострадает во время застолья.
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3
Миф третий. Запивать алкоголь
Если пить алкоголь вас буквально заставляют, а перед вами никакой закуски — только напитки, стоит помнить, что не каждый из них поможет вам дольше продержаться. Дело в том, что, смешиваясь в желудке с безалкогольными напитками (особенно сладкими), спиртосодержащие вещества могут повести себя непредсказуемо. Они, во-первых, гарантировано вызовут быстрое опьянение, во-вторых, подкинут почкам и печени дополнительную работу.
Но раз уж вы оказались в той ситуации, когда на столе есть только богатый ассортимент напитков, отдайте предпочтение негазированной воде. Она не будет давить на печень, поможет избежать обезвоживания и выпивать меньше.
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4
Миф четвертый. Смешивать алкоголь нельзя
Опытные выпивохи должны, в общем-то, свою норму знать. Также они точно в курсе, как действует на них смешивание разных напитков во время одного алкомарафона. А вот новички склонны считать, что одно из главных правил застолья — не смешивать. Но это не совсем так.
— В 2019 году ученые провели рандомизированное контролируемое исследование. Специально отобрали добровольцев и поили за счет ученых сначала вином, потом — пивом. А другую группу сначала пивом, потом вином, — рассказывает токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов. — После этого их поменяли и сделали наоборот. Посмотрели, как обе группы реагируют на разную последовательность одних и тех же напитков. Оценивали похмелье максимально объективно, насколько только можно. Когда всё это сравнили и посмотрели, выяснилось, что ни статистически, ни клинически нет различий между тем, что пьется сначала, а что следующим. Поэтому мешать можно. Единственное оправдание, которым можно объяснить правило «не смешивать» с точки зрения науки, заключается в том, что если сначала идет водка, то что-то за ней ощущается как компот и вы перестаете контролировать дозу.
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5
Миф пятый. Выпить ложку масла перед пьянкой
Считается, что для того, чтобы замедлить процесс опьянения, за час до застолья нужно выпить столовую ложку растительного масла или съесть кусочек сливочного. Но такой подход ведет только к быстрому и неконтролируемому опьянению.
Образующаяся в желудке масляная оболочка поначалу действительно не даст алкоголю всасываться в кровь. Но в один прекрасный момент она растворится, а весь алкоголь, что вы выпили, моментально разольется по организму, и наступит резкое и достаточно сильное опьянение.
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6
Правило, которое работает. Не пейте на голодный желудок
На голодный желудок алкоголь всасывается быстрее. Поэтому перед тем как взяться за бокал, рюмку или стопку (нужное подчеркнуть), не забудьте как следует поесть.
— Кроме того, после каждого приема алкоголя нужно обильно закусывать, — советует нарколог Николай Тепляков. — Тогда не возникает эффекта стремительного опьянения. Между рюмками нужно делать паузу в 20–30 минут, чтобы понять реакцию организма. Если опьянение наступило сразу либо состояние ухудшилось, нужно прекратить возлияния, даже если хочется продолжать. Чтобы застолье не закончилось не очень красиво, следует держать себя в руках уже со стадии легкого опьянения.
— Водка на голодный желудок приведет к быстрому опьянению и тяжелому похмелью, а внутренние органы получат куда больше вреда, чем если бы вы выпивали на сытый желудок, — говорит Алексей Водовозов. — Процесс прост: 15% этилового спирта перед тем как всосаться в кровеносную систему, расщепляется, а оставшееся поступает в кишечник и всасывается в кровь, не расщепляясь. Только представьте: вы заставляете печень перерабатывать 85% этилового спирта.
Кроме того, когда человек употребляет спиртные напитки на голодный желудок, кровеносные сосуды расширяются значительно быстрее, чем когда в их распоряжении есть калории, замедляющие процесс всасывания. Отсюда тот самый «сугрев» и уменьшение частоты пульса. Существуют и долговременные эффекты. Например, нарушение работы почек и печени.
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