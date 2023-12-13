«Хождение по мукам». Как в Ростове мать онкобольного беженца вынуждена месяцами добиваться лечения

Болезнь под обстрелами

— Дима, расчешись. Наверх не надо, всё торчит у тебя, — говорит Раиса Аксенова своему сыну Дмитрию. Тот всё равно зачесывает волосы назад.



— Не надо наверх, — женщина выхватывает гребешок из его рук, стараясь зачесать набок непослушный чуб. Дима морщится.



Фотографируемся в прихожей съемной квартиры Аксеновых — здесь свет ярче, чем в комнате. Дима отводит глаза от камеры телефона и смотрит в пол. Стесняется.



— Дима, посмотри в камеру, — просит Раиса. Сын поднимает глаза и улыбается.