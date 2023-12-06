Сразу несколько магнитных бурь накроют Новосибирск до конца декабря — когда их ждать

В Новосибирск до конца декабря придут минимум 6 магнитных бурь. Ближайшая ожидается уже 12 декабря. Такой прогноз составила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Как сообщается на сайте лаборатории, 12 и 23 декабря ожидаются слабые магнитные бури. Однако, по прогнозам специалистов, их магнитуда может вырасти.
Сильные магнитные бури ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. Их уровень будет достигать класса G1. Эти астрономические явления могут повлиять на человека.
Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что во время магнитных бурь есть риски для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила Елена Обут.
Магнитные бури также приводят к возникновению северного сияния. Это явление удалось снять новосибирцам в начале ноября.