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Сразу несколько магнитных бурь накроют Новосибирск до конца декабря — когда их ждать

Они могут повлиять на метеозависимых людей

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Ближайшая ожидается уже 12 декабря

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В Новосибирск до конца декабря придут минимум 6 магнитных бурь. Ближайшая ожидается уже 12 декабря. Такой прогноз составила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как сообщается на сайте лаборатории, 12 и 23 декабря ожидаются слабые магнитные бури. Однако, по прогнозам специалистов, их магнитуда может вырасти.

Сильные магнитные бури ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. Их уровень будет достигать класса G1. Эти астрономические явления могут повлиять на человека.

До конца года ожидаются 6 магнитных бурь

До конца года ожидаются 6 магнитных бурь

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Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что во время магнитных бурь есть риски для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила Елена Обут.

Магнитные бури также приводят к возникновению северного сияния. Это явление удалось снять новосибирцам в начале ноября.

Магнитная буряМетеозависимостьНовосибирск
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