«Бог меня наказал»: что думает о своем долголетии россиянка, которой исполнилось 114 лет

Ее можно назвать самой старой жительницей Ярославской области. Да что там, может быть, всей России. 24 ноября Клавдии Гадючкиной исполнилось 114 лет. И хотя, по данным главного гериатра Минздрава РФ, в России проживает 9600 человек в возрасте ста и более лет, до возраста Клавдии Михайловны дожить получается немногим. Вот почему она становится героиней новостных лент каждый год, отмечая новый рекорд для самой себя и окружающих. Клавдия, кажется, рассказала уже и о секретах долголетия, и о своей жизни. Но как в действительности чувствует себя женщина, увидевшая четыре поколения своей семьи? Что на самом деле думает о своем возрасте? Подробности — в материале наших коллег из 76.RU.
«Не жизнь, а так, мотаюсь»
К приходу журналистов Клавдия Михайловна готовилась: надела праздничный халат и была в прекрасном настроении. В процессе общения приглаживала волосы, чтобы прическа лучше легла. Было заметно, что ей важно выглядеть эффектно.
— Сейчас я приду, подождите немного, мне нужно переодеться, — крикнула своим гостям из соседней комнаты Клавдия Михайловна.
Мы напросились в гости вместе с главой Дзержинского района Ярославля Екатериной Мусиновой, которая каждый год поздравляет рекордсменку. В этот раз зачитали письмо от губернатора Михаила Евраева.
— Губернатор Ярославской области поздравляет вас со стачетырнадцатилетием, — начала Екатерина Мусинова. — Искренне благодарим вас за всё, что сделали для России. Ваше поколение — поколение героев, созидателей. Вы с честью прошли испытания военного времени и внесли свой вклад в великую Победу. Любовь к родине, трудолюбие и мужество помогли вам достойно достичь успеха в жизненном пути. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости, духа и всего самого.
Клавдия расплылась в улыбке от помпезных слов.
Правда, к 114 годам стандартных сообщений о невероятном здоровье Клавдии не напишешь. Возраст решил всё же напомнить о себе.
— Ноги стали сдавать, зрение падает. Раньше любила читать книги, газеты, а сейчас плохо получается, — пожаловалась долгожительница.
В поликлиники женщина не ходит, врачи сами навещают ее на дому.
— В последнее время беспокоит давление. Вызывали врача на дом, он выписал таблетки нового поколения от давления. Теперь более-менее она себя чувствует, — рассказала внучка Ольга. — Бабушка прописана у сына, но живет сейчас со мной, так приезжают к нам на оба адреса.
В разговоре с корреспондентом 76.RU Клавдия призналась, что вообще-то не любит говорить о своих годах.
— Боюсь и говорить о своем возрасте. Когда спрашивают, я говорю, что древняя. Сейчас мне 114 лет. Я не думала, что доживу до таких лет. Работала на хлопкопрядильной фабрике, жара страшная была там, пылища вечно стояла от хлопка. Думала, не выживу, — вспоминает Клавдия. — Я сейчас одна, все ушли, а я осталась. Не жизнь, а так, мотаюсь я.
В чём секрет долголетия?
На вопрос о секрете долголетия ярославна ответила в своей манере:
— Человек я добрый, может, всё из-за этого — столько живу. Успехов всем в работе и жизни, в семье! Спасибо, что не забываете про меня! — сказала Клавдия Михайловна.
Главным своим достижением Клавдия считает большую семью. Женщина родилась в Ярославле, в Норской Слободе. В 15 лет вышла на работу на фабрику «Красный Перевал», ей она посвятила 52 года своей жизни. Она родила и вырастила троих детей: двух сыновей и дочку. Муж Клавдии Гадючкиной Сергей Петрович умер в 1956 году. Сейчас у женщины шесть внуков, восемь правнуков и уже четыре праправнука. Итого: увидела четыре поколения за свою жизнь. Она смогла построить дружную семью, которая сейчас окружает ее теплом и заботой.
Живет ярославская долгожительница у своей внучки Ольги. К ней она переехала два года назад, раньше жила у сына Олега. Клавдия говорит, что ей в быту комфортнее, чтобы за ней ухаживала женщина, вот и осталась у внучки. Но дома у сына ее всегда ждут, там у Клавдии своя комната.
Старейшая из ныне живущих россиян
В этом году с внучкой долгожительницы Ольгой связались из организации, которая поддерживает старейших людей мира, LongeviQuest, и сообщили, что Клавдию хотят признать самым старым жителем России и мира. Правда, для этого нужно подтвердить возраст. И вот тут проблема: у Клавдии Гадючкиной не сохранилось свидетельство о рождении. Сыновья говорят, что она его порвала когда-то в порыве злости. Сейчас вся надежда найти документы в архивах, чтобы подтвердить 1909 год рождения.
Сама Клавдия Гадючкина относится к возрасту неоднозначно.
— А я думаю, что меня Бог наказал за грехи. Люди, с кем работала, все ушли, кто в 80, кто в 90 лет, а я осталась одна, — говорит долгожительница.
Бабушка признаётся, что ей бывает скучно. Чем займешься в ее возрасте? Родные не могут развлекать ее круглыми сутками, хотя и проводят с ней много времени.
Главе Дзержинского района Клавдия Гадючкина пообещала встретиться через год на юбилее, в следующем году ей должно исполниться 115 лет.