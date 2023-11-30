«Бог меня наказал»: что думает о своем долголетии россиянка, которой исполнилось 114 лет

«Не жизнь, а так, мотаюсь»

К приходу журналистов Клавдия Михайловна готовилась: надела праздничный халат и была в прекрасном настроении. В процессе общения приглаживала волосы, чтобы прическа лучше легла. Было заметно, что ей важно выглядеть эффектно.



— Сейчас я приду, подождите немного, мне нужно переодеться, — крикнула своим гостям из соседней комнаты Клавдия Михайловна.

Мы напросились в гости вместе с главой Дзержинского района Ярославля Екатериной Мусиновой, которая каждый год поздравляет рекордсменку. В этот раз зачитали письмо от губернатора Михаила Евраева.