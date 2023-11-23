Когда почувствуете, будет уже поздно: как понять, что вы в группе риска по диабету

Сахарный диабет 1-го и 2-го типа

Начнем с того, что сахарный диабет бывает двух типов. Врач-эндокринолог Елена Янышевская рассказала нам, чем они отличаются.



— Сахарный диабет 1-го типа — это заболевание, в основе развития которого лежит гибель бета-клеток (бета-клетки — разновидность клеток поджелудочной железы, которые производят инсулин. — Прим. ред.), островков Лангерганса поджелудочной железы, что приводит к формированию инсулиновой недостаточности, — объяснила Елена Янышевская.