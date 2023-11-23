Когда почувствуете, будет уже поздно: как понять, что вы в группе риска по диабету

Сахарный диабет — коварная болезнь. Ее очень легко не заметить, а первые симптомы проявляются уже после того, как организм сильно пострадал. Мы спросили у врачей, кто рискует заболеть сильнее остальных и как распознать болезнь, — проверьте, есть ли вы в группе риска.
Сахарный диабет 1-го и 2-го типа
Начнем с того, что сахарный диабет бывает двух типов. Врач-эндокринолог Елена Янышевская рассказала нам, чем они отличаются.
— Сахарный диабет 1-го типа — это заболевание, в основе развития которого лежит гибель бета-клеток (бета-клетки — разновидность клеток поджелудочной железы, которые производят инсулин. — Прим. ред.), островков Лангерганса поджелудочной железы, что приводит к формированию инсулиновой недостаточности, — объяснила Елена Янышевская.
Елена Янышевская, врач-эндокринолог «Новой больницы». Окончила Уральский государственный медицинский университет по специальности детская эндокринология. Аккредитованный специалист ультразвуковой диагностики. Занимается лечением заболеваний щитовидной железы, эндокринных нарушений.
Но когда мы говорим про риски возникновения сахарного диабета во взрослом возрасте, то чаще всего имеем в виду диабет 2-го типа.
— 2-й тип сахарного диабета — инсулиннезависимый, и чаще всего он развивается после 40 лет. При нем инсулин вырабатывается в нужном количестве, но в связи с возрастными изменениями или патологиями инсулинозависимые ткани, такие как печень и мышцы, теряют чувствительность к нему, и он начинает накапливаться, — заявила главврач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова, — Часто диабет 2-го типа со временем переходит в форму 1-го типа.
Надежда Подкорытова, коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — лечебное дело. Врач лабораторной диагностики, терапевт.
Как генетика влияет на риск заболеть
Одной из причин развития диабета у детей становится болезнь их родителей. Что интересно, диабет у папы и мамы по-разному влияет на шансы заболеть у ребенка:
— Большинство экспертов сходятся на мнении, что при наличии сахарного диабета 1-го типа у отца риск заболеть у ребенка составляет 5–10%. По необъяснимой причине риск развития сахарного диабета 1-го типа у ребенка, рожденного от мамы, болеющей сахарным диабетом, составляет всего 2–3%, — рассказала Елена Янышевская. — Если у обоих родителей имеется сахарный диабет 1-го типа, частота будет значительно выше — до 30%.
Но далеко не всегда генетика становится причиной диабета. Зачастую болезнь развивается уже во взрослом возрасте, чему способствует целый ряд факторов.
Врачи объяснили, как разные факторы влияют на риск заболеть диабетом.
Ожирение
По мнению врачей, все люди с лишним весом с большей вероятностью заболеют диабетом. Как рассказала нам врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, особенно это касается тех, кто страдает от висцерального ожирения — когда жир скапливается в области живота.
— Жировые клетки — не просто запас неиспользованной энергии. Они обладают гормоноподобным действием и способны выделять химические вещества, нарушающие выработку и усвоение инсулина, — отмечает Екатерина Кашух.
Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.
Возраст
Один из факторов риска развития диабета, с которым столкнутся все, — возраст. Как отмечает Екатерина Кашух, с годами у человека уменьшается мышечная масса, замедляется обмен веществ и снижается чувствительность к инсулину. В группу риска врачи относят всех людей старше 45 лет.
Малая активность
Еще один фактор развития диабета — нездоровый образ жизни. Екатерина Кашух объяснила, что если человек мало двигается, то его мышцы работают менее активно и потребляют меньше сахара.
— Организму приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы пристроить излишки глюкозы в ткани. Его избыток постепенно приводит к развитию инсулинорезистентности, а значит сахар медленнее поступает в ткани и его концентрация в крови повышается, — рассказала Екатерина Кашух.
Врач также добавила, что ситуация только усугубится, если при малой активности потреблять много углеводов: десертов, выпечки или белого хлеба
Диабет беременных
Екатерина Кашух также отмечает, что в группу риска по развитию сахарного диабета попадают женщины, перенесшие гестационный диабет во время беременности. Его также называют диабетом беременных — когда у женщины впервые повышается уровень глюкозы в крови во время беременности, но он не дотягивает до постановки диагноза «сахарный диабет». Также диабет может развиться после рождения крупного ребенка, вес которого превышает 4 килограмма.
Во время беременности может заразиться не только мама, но и ребенок, если еще до рождения он переболеет врожденной краснухой. По статистике, в 10–20% случаев после этой болезни у малыша развивается диабет. Как отмечает Елена Янышевская, это единственный фактор внешней среды, который четко связан с сахарным диабетом 1-го типа.
Все эти факторы, а также гипертония и нарушенный обмен веществ говорят о предрасположенности к сахарному диабету. Если вы узнали себя хотя бы в одном из пунктов, то врачи советуют внимательнее следить за состоянием здоровья и регулярно сдавать анализы на глюкозу.
Симптомы сахарного диабета
Сахарный диабет проявляется по-разному. Из-за попытки организма уменьшить концентрацию глюкозы в крови и вывести ее из тела человек чувствует постоянную жажду, сухость во рту и часто ходит в туалет. Ухудшение работы сосудов приводит к медленному заживлению ран и ослаблению зрения, а неспособность эффективно использовать глюкозу приводит к дефициту энергии.
Симптоматика сахарного диабета 1-го и 2-го типа похожа по многим пунктам.
По словам Елены Янышевской, главное отличие между типами диабетов в симптоматике заключается в том, что если первый может начаться внезапно и сразу вызвать характерные ощущения, то диабет второго типа не такой явный. Он имеет слабо выраженную симптоматику и проявляется только при длительной гипергликемии. Поэтому если симптомы проявились, значит организм уже серьезно пострадал.
— Людям, относящимся к группе риска, следует проходить плановое обследование для исключения или своевременного выявления болезни, — отмечает Елена Янышевская.