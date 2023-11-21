Вернут ли в школы маски и дистант из-за ковида, гриппа и ОРВИ: ответ министра просвещения

Число случаев заболевания гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросло во всех возрастных группах. Об этом 21 ноября сообщил Роспотребнадзор. При этом, по информации ведомства, всё большая доля заболеваемости приходится на грипп — если еще недавно это были единичные случаи, то за последнюю неделю доля вирусов гриппа составила 5,18%.
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что масочный режим в школах из-за подъема заболеваемости вводить не будут. По крайней мере массово.
— Закрытие школ или перевод на дистанционное обучение не планируется — это абсолютно точно. Там, где действительно заболеваемость увеличивается, — там, конечно, соответствующие меры вводятся. Но массово так вопрос не стоит, — сообщил Кравцов Telegram-каналу Shot. — Точечно это (масочный режим. — Прим. ред.) может быть по решению региональных органов управления образования, но системно так вопрос не ставится.
Также за неделю выросла заболеваемость ковидом — по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано было более 59 тысяч случаев заражения — на 38% больше, чем на предыдущей неделе.