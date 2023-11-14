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Стали мало работать: в больнице ответили, почему сократилась зарплата сотрудников скорой в Верх-Туле

У подстанции есть план по вызовам, в больнице заявили, что с ним сотрудники не справляются

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Фельдшеры были в недоумении, что у экстренной службы может быть план

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В Новосибирской районной больнице ответили, почему у сотрудников подстанции скорой помощи в Верх-Туле сократилась зарплата под 30%. Там подчеркнули, что так говорить некорректно. Из доводов больницы по сокращению доходов фельдшеров — невыполнение плана, а также замена выездов на консультации по телефону. Приводим позиции обеих сторон.

Что заявили сотрудники скорой

Фельдшеры скорой помощи в поселке Верх-Тула под Новосибирском заявили о серьезном снижении зарплат. Кто-то недосчитался за последние два месяца 10 тысяч рублей, а кто-то — почти 20 тысяч. Всё это время, как утверждают медики, они пытались получить внятные объяснения от руководства. Сотрудникам снизили выплаты за переработки, работу по одному, ночные выезды.

— Если сравнить наши квитки с прошлым годом, то у нас зарплата снизилась где-то на 15–20 тысяч рублей. Те деньги, которые я зарабатывал в прошлом году на ставке 1,25, сейчас мне нужно отработать больше 1,5 ставки. То есть нас вынуждает руководство работать больше, но получать те же самые деньги, — объяснил фельдшер Владимир Цапурин.

В августе он получал на руки 54 тысячи рублей за одну полную ставку. За октябрь ему на карту за ставку пришло 38 тысяч рублей. Остальные фельдшеры заверили, что у них ситуация схожая. У многих сократился доход примерно на 30%. Квитки имеются в распоряжении редакции. Стоит отметить, что, согласно майскому указу президента России, зарплата фельдшеров должна составлять 100% от средней зарплаты по региону. В Новосибирской области она сейчас составляет 56 562 рубля.

— В октябре нам объяснили, что мы не работаем, лежим. Мы лентяи, мы плохие, план не выполняем, и поэтому нам никто платить не будет. Какой может быть план у экстренной службы? — задается вопросом Владимир.

Он добавил, что на обслуживание одного выезда у бригады может уходить 2–2,5 часа из-за очень больших расстояний. В городе за такое же время, по данным фельдшеров, можно выполнить 2–3 выезда. Фельдшеры на встрече с корреспондентом НГС отшучивались, что им скоро придется объезжать деревни и ходить по домам, спрашивая не нужна ли помощь людям, и уговаривать оформить вызовы.

Доводы больницы

В Новосибирской районной больнице вчера, когда корреспондент НГС просила комментарии, ничего не ответили. Три должностных лица отказались беседовать с журналисткой, заявив, что это может делать только главврач. Сегодня больница разослала свою позицию через Минздрав Новосибирской области.

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Заработная плата сотрудников подстанции СМП регулируется Положением об оплате труда работников ГБУЗ НСО «НКЦРБ» на 2022–2024 годы, состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

— При начислении заработной платы учитывается в том числе объем выполненной работы. Поскольку заработная плата не является фиксированной и напрямую зависит от интенсивности труда, говорить о снижении заработной платы в данном случае некорректно, — заявили в Новосибирской районной больнице.

В учреждении подтвердили, что у скорой есть план. Расчетные показатели работы подстанции с учетом количества проживающего на территории населения — 6,3 вызова в сутки на одну бригаду. Фактически среднесуточное количество вызовов на бригаду Верх-Тулинской подстанции за 10 месяцев 2023 года составляет 3,7 вызова.

— Вместе с тем документально зафиксированы случаи замены фельдшерами СМП Верх-Тулинской врачебной амбулатории выездов на вызовы к пациентам консультациями по телефону. Дистанционная форма обслуживания населения не входит в полномочия фельдшеров выездных бригад СМП, — подчеркнули в Новосибирской районной больнице.

В больнице при этом так и не сообщили, как будут выходить из сложившейся ситуации и что делать сотрудникам, доход которых резко сократился примерно на 30%, то есть на 15–20 тысяч рублей в месяц. Сейчас штат подстанции, по данным больницы, укомплектован на 100%

Реакция от властей

После публикации НГС Минздрав Новосибирской области организовал внеплановый контроль Новосибирской районной больницы, к которой относится подстанция скорой помощи Верх-Тулы.

Доследственную проверку начал и Следственный комитет. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области. Свою проверку начала и Новосибирская районная прокуратура.

— По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнения должностными лицами медицинского учреждения требований трудового законодательства, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее огласку получил скандал с кадровыми проблемами и плохой работой новой программы для диспетчеров на скорой помощи в Новосибирске. Более подробно эту ситуацию мы разобрали в отдельном материале.

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