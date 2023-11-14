Стали мало работать: в больнице ответили, почему сократилась зарплата сотрудников скорой в Верх-Туле

В Новосибирской районной больнице ответили, почему у сотрудников подстанции скорой помощи в Верх-Туле сократилась зарплата под 30%. Там подчеркнули, что так говорить некорректно. Из доводов больницы по сокращению доходов фельдшеров — невыполнение плана, а также замена выездов на консультации по телефону. Приводим позиции обеих сторон.
Что заявили сотрудники скорой
Фельдшеры скорой помощи в поселке Верх-Тула под Новосибирском заявили о серьезном снижении зарплат. Кто-то недосчитался за последние два месяца 10 тысяч рублей, а кто-то — почти 20 тысяч. Всё это время, как утверждают медики, они пытались получить внятные объяснения от руководства. Сотрудникам снизили выплаты за переработки, работу по одному, ночные выезды.
— Если сравнить наши квитки с прошлым годом, то у нас зарплата снизилась где-то на 15–20 тысяч рублей. Те деньги, которые я зарабатывал в прошлом году на ставке 1,25, сейчас мне нужно отработать больше 1,5 ставки. То есть нас вынуждает руководство работать больше, но получать те же самые деньги, — объяснил фельдшер Владимир Цапурин.
В августе он получал на руки 54 тысячи рублей за одну полную ставку. За октябрь ему на карту за ставку пришло 38 тысяч рублей. Остальные фельдшеры заверили, что у них ситуация схожая. У многих сократился доход примерно на 30%. Квитки имеются в распоряжении редакции. Стоит отметить, что, согласно майскому указу президента России, зарплата фельдшеров должна составлять 100% от средней зарплаты по региону. В Новосибирской области она сейчас составляет
— В октябре нам объяснили, что мы не работаем, лежим. Мы лентяи, мы плохие, план не выполняем, и поэтому нам никто платить не будет. Какой может быть план у экстренной службы? — задается вопросом Владимир.
Он добавил, что на обслуживание одного выезда у бригады может уходить 2–2,5 часа из-за очень больших расстояний. В городе за такое же время, по данным фельдшеров, можно выполнить 2–3 выезда. Фельдшеры на встрече с корреспондентом НГС отшучивались, что им скоро придется объезжать деревни и ходить по домам, спрашивая не нужна ли помощь людям, и уговаривать оформить вызовы.
Доводы больницы
В Новосибирской районной больнице вчера, когда корреспондент НГС просила комментарии, ничего не ответили. Три должностных лица отказались беседовать с журналисткой, заявив, что это может делать только главврач. Сегодня больница разослала свою позицию через Минздрав Новосибирской области.
Заработная плата сотрудников подстанции СМП регулируется Положением об оплате труда работников ГБУЗ НСО «НКЦРБ» на 2022–2024 годы, состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
— При начислении заработной платы учитывается в том числе объем выполненной работы. Поскольку заработная плата не является фиксированной и напрямую зависит от интенсивности труда, говорить о снижении заработной платы в данном случае некорректно, — заявили в Новосибирской районной больнице.
В учреждении подтвердили, что у скорой есть план. Расчетные показатели работы подстанции с учетом количества проживающего на территории населения — 6,3 вызова в сутки на одну бригаду. Фактически среднесуточное количество вызовов на бригаду Верх-Тулинской подстанции за 10 месяцев 2023 года составляет 3,7 вызова.
— Вместе с тем документально зафиксированы случаи замены фельдшерами СМП Верх-Тулинской врачебной амбулатории выездов на вызовы к пациентам консультациями по телефону. Дистанционная форма обслуживания населения не входит в полномочия фельдшеров выездных бригад СМП, — подчеркнули в Новосибирской районной больнице.
В больнице при этом так и не сообщили, как будут выходить из сложившейся ситуации и что делать сотрудникам, доход которых резко сократился примерно на 30%, то есть на 15–20 тысяч рублей в месяц. Сейчас штат подстанции, по данным больницы, укомплектован на 100%
Реакция от властей
После публикации НГС Минздрав Новосибирской области организовал внеплановый контроль Новосибирской районной больницы, к которой относится подстанция скорой помощи Верх-Тулы.
Доследственную проверку начал и Следственный комитет. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области. Свою проверку начала и Новосибирская районная прокуратура.
— По результатам проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнения должностными лицами медицинского учреждения требований трудового законодательства, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее огласку получил скандал с кадровыми проблемами и плохой работой новой программы для диспетчеров на скорой помощи в Новосибирске. Более подробно эту ситуацию мы разобрали в отдельном материале.