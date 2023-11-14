Стали мало работать: в больнице ответили, почему сократилась зарплата сотрудников скорой в Верх-Туле

В августе он получал на руки 54 тысячи рублей за одну полную ставку. За октябрь ему на карту за ставку пришло 38 тысяч рублей. Остальные фельдшеры заверили, что у них ситуация схожая. У многих сократился доход примерно на 30%. Квитки имеются в распоряжении редакции. Стоит отметить, что, согласно майскому указу президента России, зарплата фельдшеров должна составлять 100% от средней зарплаты по региону. В Новосибирской области она сейчас составляет 56 562 рубля.

— В октябре нам объяснили, что мы не работаем, лежим. Мы лентяи, мы плохие, план не выполняем, и поэтому нам никто платить не будет. Какой может быть план у экстренной службы? — задается вопросом Владимир.