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Новосибирцев ждет магнитная буря — когда она утихнет

Она ожидается 13 ноября

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В регионе ожидания слабая магнитная буря

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В Новосибирской области ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется днем 13 ноября.

На сайте лаборатории уточняется, что в регионе ожидается слабая магнитная буря, ее уровень составит G1. К 09:00 часам 13 ноября магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, пик магнитной бури прогнозируется примерно с 11:00 часов до 15:00 часов. Затем она начнет стихать.

Пик магнитной бури прогнозируется днем 13 ноября

Пик магнитной бури прогнозируется днем 13 ноября

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Магнитосфера вернется в спокойное состояние после 18:00 часов.

В начале ноября жители Новосибирской области заметили в небе северное сияние. Природное явление смогли наблюдать из-за магнитной бури. Самые впечатляющие снимки редакция НГС собрала в отдельной подборке.

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