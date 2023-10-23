«Результаты выдают нарисованные». Правда ли, что анализам из лабораторий нельзя доверять? Спрашиваем у врача

Возможно, вы тоже слышали страшилки от знакомых из разряда: «Лаборатории на самом деле только берут кровь, а сам анализ не выполняется. Людям выдают приписанные, выдуманные результаты».



Можно ли доверять лабораториям, которых сейчас и в больших, и в маленьких городах насчитываются десятки? «Доктор Питер» поговорил об этом с врачом-бактериологом, членом Европейской федерации лабораторной медицины Валерией Газиной.

