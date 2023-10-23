«Результаты выдают нарисованные». Правда ли, что анализам из лабораторий нельзя доверять? Спрашиваем у врача

Всё чаще слышны разговоры, что в России из-за нехватки реагентов есть проблемы с достоверностью анализов, а некоторые сделать и вовсе нельзя, например на ВИЧ.
Возможно, вы тоже слышали страшилки от знакомых из разряда: «Лаборатории на самом деле только берут кровь, а сам анализ не выполняется. Людям выдают приписанные, выдуманные результаты».
Можно ли доверять лабораториям, которых сейчас и в больших, и в маленьких городах насчитываются десятки? «Доктор Питер» поговорил об этом с врачом-бактериологом, членом Европейской федерации лабораторной медицины Валерией Газиной.
Валерия Газина — клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики, специалист по контролю качества
Проблема есть
— Действительно, я нередко слышу разговоры о том, что якобы в лабораториях только берут кровь на анализы, а в результатах пишут показатели, которых не было, нет и не существует, якобы из-за нехватки реагентов, — рассказала «Доктору Питеру» врач-бактериолог Валерия Газина. — Да, проблема с поставками реагентов периодически возникает, но касается это только очень редких анализов, которые в рутинной практике практически не встречаются. Их делают чаще в специализированных лабораториях.
Но такого, чтобы анализ не выполнялся вообще, а результаты рисовали из головы, представить невозможно, уверена эксперт. Но признаёт, что лет десять назад такие случаи бывали.
Непростой «яйца глист»
— Лет десять назад и правда случалось, что результаты анализов придумывали, — говорит Валерия Газина. — Но это касалось единичных частных маленьких лабораторий и, конечно, не всех анализов. Например, «нарисовать» могли результат анализа на яйца глистов. Дело в том, что к нему надо правильно готовиться и правильно его сдавать. Если этим пренебречь, то результат с большой долей вероятности будет отрицательным. Врачи в неспециализированных лабораториях (не паразитологических) часто даже и не ждали положительного ответа и по факту крайне редко его видели. Поэтому, бывало так, что некоторые специалисты писали отрицательный результат, не тратясь на реагенты. Ведь он с большой долей вероятности таким бы и был.
Но сейчас нарисовать «от балды» результаты анализа крови, например на сахар или холестерин, фактически невозможно, отмечает врач.
— Лаборатории очень заботятся о репутации, а главное, в последние годы их тщательно контролируют, — продолжает Валерия Газина. — Проверки проводятся более жестко, контроль качества стал гораздо серьезнее. Так что такого, чтобы «рисовать» результаты, чтобы экономить реагенты, просто не может быть. В крупных городах — совершенно точно!
Анализы строгого учета
— Абсолютно невозможно представить ситуацию с приписками, если речь идет об анализах на четыре социально значимые инфекции — гепатит В и С, ВИЧ и сифилис, — рассказывает бактериолог. — Анализы на эти инфекции подлежат строгому учету — неважно, делаются они в частной или государственной лаборатории. Они обязаны отчитываться о результатах исследований. Выдумать и приписывать статистику невозможно. За этим жестко следят.
Несостоятельны и слухи о том, что анализ на СПИД из-за дефицита реагентов не делают даже в специализированных центрах.
— Да, по моим данным, есть сложности с реагентами, которые необходимы для типирования ВИЧ, условно — определения его подтипа. Этот анализ делают людям с уже поставленным диагнозом для эпидпрогноза. Он очень редкий и специфический. Его не делают в рутинной практике, и он не влияет на диагностику и лечение вируса иммунодефицита человека, — рассказывает Валерия Газина.
Важно и то, что подделка анализа на ВИЧ может отправить врача прямиком в зал суда, а затем — и за решетку. Так что решение «рисовать» результат, чтобы скрыть дефицит реагентов, может очень дорого обойтись. На это человек в здравом уме никогда не пойдет, резюмирует доктор.
Что должны показать «правильные анализы», которые сдавать обязательно
Врачи рекомендуют сдавать кровь на анализ не реже одного раза в год.
— Общий анализ крови покажет уровень гемоглобина и признаки воспаления, анализ мочи — как почки фильтруют кровь, насколько они поражены и есть ли инфекция в мочевыводящих путях. В биохимии посмотрим холестерин, сахар, есть диабет или нет, также анализ покажет нам состояние печени, например, есть ли гепатит — он бывает очень легкий, подострый, такие легкие формы гепатита визуально не видно, мы можем заподозрить их по результатам анализов, — говорит Александр Шустов, врач-гериатр. — Биохимия покажет и работу почек, посмотрим, выводятся ли шлаки в мочу. Это говорит о том, сколько рабочих клеток в почках осталось, нормальные они или нет. Если человек курит и злоупотребляет алкоголем, почки и к 45 могут очень подсесть.
Общий белок в крови может показать дефицит, белок — это кирпичики, из них строятся мозги, сердце, мышцы, все кости. Если у вас нет этого строительного материала, организм начинает восполнять дефициты за счет того, что ему необязательно нужно для жизни — выпадают волосы, ногти становятся ломкими, ухудшается качество кожи.
Нужно посмотреть и анализ на витамин D3: если в 45 есть дефицит, то к 70 разовьется остеопороз и сломается позвоночник. Остеопороз — это хрупкость костей, а самую большую нагрузку у нас в организме испытывает позвоночник. Витамин D3 покажет потенциальное развитие остеопороза. У женщин риск развития этого заболевания резко возрастает после наступления климакса. До этого их защищают эстрогены.
Также советую (особенно женщинам) обязательно проверить уровень ферритина, он помогает оценить запас железа в организме.
В общем, сдавать кровь не нужно бояться, бояться нужно незнания того, что с вами происходит.