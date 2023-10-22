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«9 из 10 людей с этим сталкиваются»: как помочь человеку при остановке сердца, потере сознания и обморожении — видеоинструкции

Главное правило — не паниковать

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Один из самых важных навыков первой помощи — сердечно-легочная реанимация

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Правильно оказанная первая помощь может спасти человеку жизнь. При этом речь идет не о каких-то специальных медицинских навыках, а о самых простых действиях. Но многие люди поддаются панике, а драгоценные минуты уходят. Мы подготовили простые и понятные видеоинструкции, что делать, если человеку рядом с вами очень нужна помощь. Посмотрите их внимательно.

Чаще всего паника возникает от нехватки знаний. Люди не понимают, что делать с пострадавшими и просто с людьми без сознания, и драгоценные секунды утекают.

— По статистике 9 из 10 людей за жизнь сталкиваются с ситуациями, когда другому человеку нужна помощь. И очень важно, если ты оказался рядом, правильно оказать первую помощь, не растеряться, не уйти в сторону, не запаниковать, — объяснил Алексей Пилипенко, директор Новосибирского медколледжа.

Инструкторы первой помощи показали НГС, как правильно действовать в трех самых распространенных ситуациях.

Остановка сердца

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Для правильной помощи при остановке сердца вам потребуется не только мужество, но и вся ваша сила

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Убедитесь, что и вы и пострадавший в безопасности. Нельзя оказывать помощь, если вокруг что-то горит или взрывается, или в самом разгаре драка. Нужно безопасное место. Проверьте, находится ли человек без сознания. Если да — то проверяем дыхание.

— Запрокиньте ему голову. Досчитайте до десяти. Если дыхания нет, то вызывайте скорую, звоните в 112. Сообщите адрес, количество пострадавших, пол и возраст, тот объем помощи, который вы можете ему оказать, — отметила Алиса Кабышева, инструктор первой помощи.

При вдохе нос пострадавшего нужно зажать обязательно

При вдохе нос пострадавшего нужно зажать обязательно

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Можно приступать к сердечно-легочной реанимации. Установите руки в замке на середину грудной клетки человека и совершайте компрессии — давите и отпускайте. Давить нужно сильно — на 5–6 сантиметров. Не бойтесь, что вы можете сломать ребра пострадавшего. Но от сломанных ребер не умрешь, а вот недостаточная сила реанимации может и не спасти человека.

На 30 компрессий нужно сделать два вдоха. Нос пострадавшего зажимается обязательно, иначе ваш вдох выйдет через него и толку никакого не будет.

Сколько придется «качать сердце»? До приезда медиков. Потребуется много сил и отваги, но в этой ситуации речь идет о жизни человека.

Человек без сознания — что делать

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Боковое устойчивое положение позволит человеку быть в безопасности до приезда медработников

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Вы видите человека без сознания? Оцените обстановку вокруг — убедитесь в том, что опасности нет ни для вас, ни для пострадавшего. Проверьте, действительно ли он без сознания. В этом случае нужно перевернуть человека в боковое устойчивое положение. Тогда у него не западет язык, он не захлебнется слюной или рвотой.

Если человек не отвечает и никак не реагирует на вас, то нужно проверить дыхание.

— Двумя пальцами поднимите подбородок и ребром ладони на лоб. Посчитайте до десяти, — объяснил Никита Шишкин, инструктор первой помощи.

Если пострадавший дышит за 10 секунд больше двух раз — значит дыхание есть и человека нужно перевести в боковое устойчивое положение. Если дыхания нет, то придется приступить к сердечно-легочной реанимации.

Проверять дыхание нужно дважды

Проверять дыхание нужно дважды

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Как же безопасно перевернуть человека? Для этого нужно использовать принцип рычага.

— Кладем правую руку человека под углом 90 градусов. Левой своей рукой левую руку человека берем в замок и подносим к щеке. Правой рукой поднимаем левую ногу. И, создавая рычаг, перекладываем. Выпрямляем пальцы и ладонь, чтобы было удобно лежать, — показал прием Никита.

Обязательно позвоните в 112 и попросите о помощи. Затем нужно второй раз проверить дыхание человека. Положите одну руку ему на живот, ухо поднесите к его к носу и посчитайте до десяти. Если дыхания нет, то придется приступить к сердечно-легочной реанимации.

Повреждение кисти

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Повязку нужно накладывать плотно, но не туго

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Повязку «Варежку» делают при ожогах, обморожениях и других травмах кистей. Самое главное, где-то добыть бинт. В городских условиях сделать это несложно, но если вы находиться за городом, то вспомните про автомобильную аптечку. Бинт там точно найдется.

— Нужно развернуть бинт и дважды обмотать его вокруг запястья. Поверните бинт на 90 градусов и доведите его до кончиков пальцев. Дальше идем по задней поверхности ладони, — объяснила Анастасия Арбеньева, инструктор первой помощи.

Снизу поддержите бинт пальцами и 4–5 раз пройдите от кончиков пальцев до запястья. Потом снова нужно повернуть бинт на 90 градусов и дважды обмотать кисть, закрепив нижние слои. Обматываем руку, отрываем бинт и завязываем.

На прошлых выходных в Новосибирске в школе №216 провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения — 300 детей научили, как правильно оказывать первую помощь.

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