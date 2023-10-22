«9 из 10 людей с этим сталкиваются»: как помочь человеку при остановке сердца, потере сознания и обморожении — видеоинструкции

Можно приступать к сердечно-легочной реанимации. Установите руки в замке на середину грудной клетки человека и совершайте компрессии — давите и отпускайте. Давить нужно сильно — на 5–6 сантиметров. Не бойтесь, что вы можете сломать ребра пострадавшего. Но от сломанных ребер не умрешь, а вот недостаточная сила реанимации может и не спасти человека.



На 30 компрессий нужно сделать два вдоха. Нос пострадавшего зажимается обязательно, иначе ваш вдох выйдет через него и толку никакого не будет.



Сколько придется «качать сердце»? До приезда медиков. Потребуется много сил и отваги, но в этой ситуации речь идет о жизни человека.