freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 6/10
usd 97.31
eur 102.55
СрочноЦБ показал новые купюры в 1000 и 5000 рублей
Все новости
Все новости

Триста детей собрали в огромном зале с 50 манекенами — показываем на видео, что там происходило

Им пришлось попотеть

1 526

Детей учили профессиональные инструкторы

Поделиться

В Новосибирске в школе №216 провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения — детей научили, как правильно оказывать первую помощь. Мероприятие прошло 15 октября.

В огромной спортивном зале разместили 50 манекенов, на которых учили школьников правильно оказывать сердечно-легочную реанимацию.

Показываем на видео, как это было.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

Всего мероприятие собрало 300 школьников.

— По статистике 9 из 10 людей за всю свою жизнь по тем или иным обстоятельствам сталкиваются с какими-то жизнеугрожающими ситуациями. И очень важно в этой ситуации, если ты просто оказался рядом, проходил мимо, находился рядом с этим человеком, без разницы кто он — твой родственник или просто чужой человек — оказать первую помощь, не растеряться, не уйти в сторону, не запаниковать, — объяснил Алексей Пилипенко, директор Новосибирского медколледжа.

На мероприятии показывали и как правильно укладывать человека без сознания

На мероприятии показывали и как правильно укладывать человека без сознания

Поделиться

Школьников учили не только «качать сердце», но и укладывать человека без сознания в правильную позу и делать повязку-варежку при повреждениях кисти.

— Мы говорим не об оказании медицинской помощи. Мы говорим об оказании как раз вот экстренной помощи, которую может оказать любой, не имея медицинского образования. Ведь вот эти первые секунды — начать проведение непрямого массажа сердца, правильно уложить, чтобы у человека не было остановки дыхания или продолжения остановки дыхания — очень важно. Эти секунды спасают жизнь до приезда медицинских работников, — заверяет Елена Аксенова, замминистра здравоохранения НСО.

В начале мероприятия такая экспозиция выглядела жутковато

В начале мероприятия такая экспозиция выглядела жутковато

Поделиться

В аэропорту Толмачево 8 октября утром была замечена толпа с плакатами — так торжественно встречали коллегу учителя из Новосибирской области.

Первая помощьРеанимацияПомощьМедпомощь
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter