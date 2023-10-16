Триста детей собрали в огромном зале с 50 манекенами — показываем на видео, что там происходило

— Мы говорим не об оказании медицинской помощи. Мы говорим об оказании как раз вот экстренной помощи, которую может оказать любой, не имея медицинского образования. Ведь вот эти первые секунды — начать проведение непрямого массажа сердца, правильно уложить, чтобы у человека не было остановки дыхания или продолжения остановки дыхания — очень важно. Эти секунды спасают жизнь до приезда медицинских работников, — заверяет Елена Аксенова, замминистра здравоохранения НСО.