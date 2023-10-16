Триста детей собрали в огромном зале с 50 манекенами — показываем на видео, что там происходило

В Новосибирске в школе №216 провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения — детей научили, как правильно оказывать первую помощь. Мероприятие прошло 15 октября.
В огромной спортивном зале разместили 50 манекенов, на которых учили школьников правильно оказывать сердечно-легочную реанимацию.
Показываем на видео, как это было.
Всего мероприятие собрало 300 школьников.
— По статистике 9 из 10 людей за всю свою жизнь по тем или иным обстоятельствам сталкиваются с какими-то жизнеугрожающими ситуациями. И очень важно в этой ситуации, если ты просто оказался рядом, проходил мимо, находился рядом с этим человеком, без разницы кто он — твой родственник или просто чужой человек — оказать первую помощь, не растеряться, не уйти в сторону, не запаниковать, — объяснил Алексей Пилипенко, директор Новосибирского медколледжа.
Школьников учили не только «качать сердце», но и укладывать человека без сознания в правильную позу и делать повязку-варежку при повреждениях кисти.
— Мы говорим не об оказании медицинской помощи. Мы говорим об оказании как раз вот экстренной помощи, которую может оказать любой, не имея медицинского образования. Ведь вот эти первые секунды — начать проведение непрямого массажа сердца, правильно уложить, чтобы у человека не было остановки дыхания или продолжения остановки дыхания — очень важно. Эти секунды спасают жизнь до приезда медицинских работников, — заверяет Елена Аксенова, замминистра здравоохранения НСО.
В аэропорту Толмачево 8 октября утром была замечена толпа с плакатами — так торжественно встречали коллегу учителя из Новосибирской области.