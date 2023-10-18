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Кандидат в мастера спорта впал в кому после незаконного спарринга в спецназе. Как он живет сейчас

После случившегося 21-летний Влад стал инвалидом первой группы

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Видео: Семен Громов / 72.RU

История Владислава Елфимова получила широкую огласку в мае 2017 года. Кандидат в мастера спорта по воркауту впал в кому после сдачи экзамена по физической подготовке в спецназе тюменского УФСИН. Позже следствие установит, что тяжелую травму головы 21-летний парень получил во время спаррингов с действующими сотрудниками отряда. На тот момент подобные испытания уже были официально запрещены, и руководство спецназа предупредили об этом.

Как Владислав выглядел раньше? И как он живет сейчас? Тяжелую историю спортсмена смотрите в коротком видео чуть выше.

Врачи восстановили ему симметрию черепа, а реабилитологи научили заново ходить, но говорить о полном восстановлении, к сожалению, нельзя. После случившегося молодой человек стал инвалидом первой группы.

С УФСИН суд в итоге взыскал полтора миллиона рублей морального вреда, и еще такую же сумму родственники получили в качестве компенсации затрат на лечение. Эти деньги родственники покалеченного Влада сейчас тратят на его реабилитацию. Теперь уже бывший заместитель командира спецназа, оказавшийся на скамье подсудимых, свою вину не признал и отделался в итоге условным сроком.

История Владислава Елфимова очень похожа на историю другого молодого человека. Иван Голиней тоже получил тяжелую черепно-мозговую травму. Парень вышел на работу в ОМОН, и на втором дежурстве ему устроили «приемку» — спарринг с сотрудниками. В суде тюменец рассказал, что его бил наставник.

Незаконные спаррингиСпецназ УФСИНИнвалидностьРеабилитация
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