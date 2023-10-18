Кандидат в мастера спорта впал в кому после незаконного спарринга в спецназе. Как он живет сейчас

С УФСИН суд в итоге взыскал полтора миллиона рублей морального вреда, и еще такую же сумму родственники получили в качестве компенсации затрат на лечение. Эти деньги родственники покалеченного Влада сейчас тратят на его реабилитацию. Теперь уже бывший заместитель командира спецназа, оказавшийся на скамье подсудимых, свою вину не признал и отделался в итоге условным сроком.