«Наша аудитория — пенсионеры»: новосибирцам продают «волшебные» массажные коврики — ради них люди влезают в долги

«Она стала невменяемой»

Маме Анны Полежаевой Татьяне — 70 лет. Зимой она вместе со своей подругой сходила на три бесплатных массажа в центр «Витал Райз». Как вспоминает Анна, она сразу насторожилась, но потом подруга сломала ногу, и на несколько месяцев история забылась. Вскоре к Татьяне переехала её сестра, а с сентября три женщины начали ходить на эти массажи постоянно.

— Они меня уверили, что все бесплатно. Я говорю: «Мам, я понимаю, но бесплатного у нас в России ничего не бывает». Я предложила забрать их паспорта и карточки лишь бы они ничего не купили. Они сказали, что не будут ничего покупать. И через два дня мама приходит и говорит мне: «Ну все, я себе купила коврик, ты только не ругайся», — говорит Анна Полежаева.