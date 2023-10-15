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Проблема

«Наша аудитория — пенсионеры»: новосибирцам продают «волшебные» массажные коврики — ради них люди влезают в долги

Корреспондент НГС посетила бесплатную лекцию и нашла те же массажеры в разы дешевле — можно ли наказать продавцов

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«Витал Райз» находится в странном месте

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Мама сибирячки Анны Полежаевой, пенсионерка Татьяна неожиданно для дочери купила себе коврик для спины за 67,7 тысячи рублей и оформила для этого рассрочку. Когда Анна начала выяснять, как так получилось, мама рассказала ей, что коврик «волшебный» и необходим для дальнейшей жизни. А убедили её в этом на бесплатном курсе массажа в «Витал Райз». Корреспондент НГС тоже сходила на лекции о дорогих ковриках и попала в странное место. Подробнее — в материале.

«Она стала невменяемой»

Маме Анны Полежаевой Татьяне — 70 лет. Зимой она вместе со своей подругой сходила на три бесплатных массажа в центр «Витал Райз». Как вспоминает Анна, она сразу насторожилась, но потом подруга сломала ногу, и на несколько месяцев история забылась. Вскоре к Татьяне переехала её сестра, а с сентября три женщины начали ходить на эти массажи постоянно.

— Они меня уверили, что все бесплатно. Я говорю: «Мам, я понимаю, но бесплатного у нас в России ничего не бывает». Я предложила забрать их паспорта и карточки лишь бы они ничего не купили. Они сказали, что не будут ничего покупать. И через два дня мама приходит и говорит мне: «Ну все, я себе купила коврик, ты только не ругайся», — говорит Анна Полежаева.

Когда мама сказала, что коврик стоит 67 тысяч, Анна, по ее словам, чуть не упала в обморок. В семье из-за этого произошла курпная ссора, во время которой Татьяна еще и добавила, что купила только матрас, а ведь хотела еще «сапоги-скороходы», средство для глаз и массажер шеи.

Маме Анны оформили рассрочку на два года в банке. Анна полностью разобраться в ситуации не смогла, тем более не смогла подать заявление в полицию. «Витал Райз» теперь в семье — тема запретная.

— Я считаю, это несправедливо, так со стариками поступать. Они им внушают там все что угодно, она стала невменяемой, не понимает, что это развод и обман. У нас-то с этим уже ничего не сделаешь, а обезопасить других стариков хотелось бы, чтобы не наступали на эти грабли — рассуждает Анна.

Анна еще и переживает, что такие «коврики» могут сделать хуже. У её мамы стоят два стента. Татьяна о противопоказаниях коврика не знает, а на самом коврике и на упаковке информации о противопоказаниях нет. При этом когда Анна позвонила в «Витал Райз», ей честно сказали, что пользоваться им со стентами и после недавней операции не стоит.

На троих пенсионерки набрали кредитов и долгов на 210 тысяч рублей. Но Анна не перестает переживать, а женщины — продолжают ходить в «Витал Райз».

Обшарпанные стены и рассрочки


Такие бумажки раздают перед входом в магазин

Такие бумажки раздают перед входом в магазин

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Центр «Витал Райз» находится на Гоголя, 42, в длинном здании у станции метро «Маршала Покрышкина». В этом же здании есть семейный центр гомеопатии, что наводит на необычность места вообще. Над дверью в «Витал Рейз» большими буквами написано — «Центр здоровья». Изначально я хотела взять сертификат на бесплатный массаж у тех, кто раздает их на улице, но в пятницу не смогла их найти. Поэтому пошла без подготовки, решив только не рассказывать, что я журналист.

В приемной ко мне отнеслись настороженно и несколько раз спросили, что я хочу и откуда о них знаю. Сначала я подумала, что настороженность вызвана моим плохим притворством и нелепой легендой о рекомендации от подруги в Москве. Но потом до меня постепенно дошло, что дело в возрасте и в том, что я пришла не на бесплатный массаж, а просто захотела узнать про матрасы.

Приемная — это маленькое помещение с двумя компьютерами, стойкой для одежды и стульями. На столе лежит куча «карточек» похожих на больничные. Один из продавцов включается в разговор и начинает описывать товары «Витал Райз».

— У нас есть массажеры за 80 тысяч рублей, есть за 200 тысяч рублей. На какие цены вы ориентируетесь? — спрашивает сотрудник.

Я не ориентируюсь ни на какие цены и стараюсь избежать ответа. Как объясняет мужчина, у них есть и массажеры для всего тела, которые стоят 23 тысячи рублей, но самые эффективные — это кровати «с вытяжкой». Как говорится в описании, они выпрямляют позвоночник и спасают от грыж. Кровати стоят в районе 200 тысяч, и их можно опробовать.

Сотрудник центра рассказал и про ковер за 69 тысяч: зачитал описание с сайта и объяснил, как этот ковер работает. По его словам, двухсторонний «нефритовый» матрас нагревает спину, и это помогает справиться со многими болезнями, разгоняет кровь и восстанавливает нервную систему.

— Если у вас реальные проблемы, и вам нужна помощь, то мы в принципе готовы помочь, мы предоставим вам эти сеансы. Вы походите на кровать и посмотрите, когда вам станет легче. Смотрите, целевая аудитория у нас пенсионеры, то есть если вас не смущает, то приходите, — отмечает сотрудник, подчеркивая, что молодежь к ним обычно не заходит.

На лекцию я попала в понедельник. Сначала меня попросили заполнить документы и перечислили все противопоказания. После провели в обшарпанную комнату. В комнате зеленые стены со множеством плакатов и распечатанных бумажках и какая-то дыра в потолке. Плохой ремонт, старость всего вокруг создают ощущение, что это некая деревенская больница, которую вот-вот должны закрыть. Бумажки на стенах рассказывают про кредит и рассрочку, цитируют высказывания каких-то мыслителей и перечисляют, что продает «Витал Райз» и по каким ценам. В центре комнаты стоят коробки с надписями «резерв».

Здесь разместились больше 20 людей пенсионного возраста. Предыдущая группа лежала на кроватях, которые стояли в углах, а новая села на стулья. Пришедшим пенсионерам и мне раздают разные массажеры. Мне достается массажер для ног «Скороход», который стоит 65,1 тысячи рублей. Как только все получили массажеры, сотрудник приглашает женщину в белом халате и начинается странная лекция.

Лектор представляется неврологом с многолетним стажем и начинает рассказывать про то, какие существуют нарушения сна. Даже появляется некий интерактив с залом. Дальше следует страшная история про смерть мужчины, которая, кажется, не имеет никакого отношения ко сну, но предостерегает от курения. В какой-то момент в ход идут цитаты «древних людей» — так лектор назвала тех, кто жил 500 лет назад. Все они направлены на то, что человек, который плохо спит, не будет здоровым. И с этим поспорить сложно.

О матрасах «Витал Райз» женщина говорит только в середине лекции. Разговоры о них сопровождаются чудесными историями. Она рассказывает, как сама восстановила сон и стала другим человеком, как матрас якобы спас ребенка: девочка не могла говорить, но после пары месяцев на матрасе «начала рассказывать монологи».

В лекции упоминается и долголетие — врач затягивает историю про китайскую деревню, где люди живут до 160 лет (хотя рекорд продолжительности жизни составляет, вроде, 116 лет). В этой деревне люди обладают секретным знанием: они прогревают спину и благодаря этому остаются здоровыми и живут долго. Так же прогреть спину на матрасе от «Витал Райз» могут и посетители, заверила лектор.

— Вы здоровье свое поправите очень хорошо. Это замечательный инструмент, чтобы восстанавливаться, — закончила лекцию «невролог».

Во время лекции те, кто лежал на ковриках, заканчивают сеанс и уходят. Перед посетителями встает женщина, которая перечисляет условия кредитов и рассрочек. Она подчеркивает, что для покупки нужен только паспорт.

Многих посетителей сотрудники центра уже знают в лицо. В углу одна из работниц перечисляет лежащей на коврике женщине, что из купленного ею уже доставлено, а что немного задержится. Пенсионеры с лекции расходятся по разным кроватям, а в прихожей уже десятки новых посетителей. Тут я замечаю не только стариков, но и молодую женщину.

Миллионные доходы

«Витал Райз» работает по всей России. Как написано на их сайте, 39 демонстрационных центров представлены в 26 городах России и Израиля. По данным «Контур.Фокус», компания была создана в 2010 году в Краснодарском крае. Учредитель и гендиректор — Сергей Валл. За 2022 года выручка «Витал Райз» составила 18,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 1,4 миллиона. Численность сотрудников — 11 человек.

— Благодаря оборудованию Vital Rays, более 278 000 людей избавились от боли и заблаговременно предотвратили возрастные заболевания, — отмечено на сайте.

Также на сайте указано, что «Витал Райз» награждена орденский знаком «Звезда Славы Отечества» за многолетние служение и вклад в развитие экономики. На сайте у «Витал Райз» даже есть список медицинских учреждений, в которых есть их оборудование. Это «Институт восстановление человека», отделение РЖД-медицины имени Семашко, которое находится в Москве, Московский области центр специализированной медицинской помощи больным внелегочными формами туберкулеза и краевая больница №1 в Краснодарском крае. Сотрудник центра рассказал, что массажеры закупают в Китае.

На «Флампе», на сайте и в 2ГИС у «Витал Райз» идеальные отзывы: люди массово рассказывают про свое чудесное выздоровление. Только в 2ГИС у новосибирского отделения 59 отзывов.

— В центр здоровья Vital rays мы пришли с мужем по приглашению через рекламный флаер. У мужа проблемы со спиной, суставами, сахарный диабет, высокое давление и еще достаточно много болезней, — пишет пользовательница 2ГИС (мы сохранили авторский стиль и орфографию отзыва). — Мы в восторге от всех приборов, особенно от Массажно-терапевтическая кровать Vital Rays Classic и двухсторонний нефритовый тепловой мат с турмалином «Витал Пэд». Приобретя этот чудесный двусторонний нефритовый ковер и используя его уже больше двух месяцев, у мужа стал восстанавливаться сахар в крови, появилась чувствительность в ногах, улучшилось общее самочувствие и стали проходить боли в спине и суставах, нормализовался сон.

Анна Полежаева, которая также проводила свое исследование о «Витал Райз» нашла историю, похожую на историю её семьи — ее в Livejournal в 2015 году опубликовал пользователь Станислав Холод. Он рассказал, что приехал в гости к своим родственникам, а они начали рассказывать, что купили матрас за 70 тысяч рублей.

— Как мои бабушка с дедушкой могли купиться на это, ума не приложу. Люди советской закалки, отрицающие всё технически новое и современное — не понимаю... Но тем не менее этот лохотрон действует и весьма успешно: они сказали мне, что там очень много народа к ним ходят, плюс мама сказала, что тоже видела в одном из домов эту контору, и тётка в белом халате с порога заманивала всех на попробовать «массажный стол и кресло», — описывает Станислав Холод.

Завышены ли цены на товары «Витал Райз», сказать сложно. Все товары продают под собственными брендами и на все есть сертификаты и лецензии — они опубликованы на сайте.

При этом в онлайн-магазинах существуют аналоги. В частности, аналог нефритового коврика, который центр продает за 67,7 тысячи рублей, у бренда Yamaguchi стоит около 12 тысяч рублей.

Цена на нефритовый коврик варьируется от 12 до 14 тысяч

Цена на нефритовый коврик варьируется от 12 до 14 тысяч

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Массажер для ног «скороход» на сайте «Витал Райз» стоит 65,1 тысячи рублей — беглый поиск предлагает аналоги за суммы в два-три раза меньше.

По внешнему виду массажеры из других фирм идентичны

По внешнему виду массажеры из других фирм идентичны

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Массажер для шеи «Мини Джейд», который должен прогреть мышцы и сделать массаж, в «Витал Райз» стоит 23 тысячи рублей. В «Витал Райз» отмечают, что от аналогов его отличают ролики из натурального полудрагоценного минерала нефрита, что должно повысить оздоровительный эффект. Впрочем, в тех аналогах, что мне удалось найти, тоже указаны нефритовые камни. Вот только стоят они в районе 8 тысяч рублей.

Массажная подушка стоит почти в четыре раза меньше

Массажная подушка стоит почти в четыре раза меньше

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Представитель «Витал Райз» Евгений в ответ на вопрос уже корреспондента НГС заявил, что сравнивать их коврики с аналогами на «Алиэкспрес» или «Озон» нельзя — это, по его словам, другой сегмент. Так, например, Евгений предложил посмотреть цены у их прямого конкурента, «Дома здоровья»: там аналогичный коврик стоит 77,9 тысячи рублей.

В ковриках якобы используются нефрит и турмалин

В ковриках якобы используются нефрит и турмалин

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— Это как зайти в «Бахетле» и в «Ярче» — разница есть, — отметил Евгений.

Как уверил сотрудник, «Витал Райз» готовы отвечать на все вопросы и опроверг слова Анны Полежаевой о том, что ее тете продали коврик в долг. Якобы сотрудник взял в руки телефон, зашел в приложение банка и узнал все пароли — такого быть не может, заверил Евгений. Ведь в центре есть только три способа купить товар: взять в рассрочку, купить сразу или оплатить аванс для «резерва».

Как объяснил НГС новосибирский юрист Константин Зиновьев, мошенничеством такую продажу можно назвать, только если массажеры и правда стоят намного меньше. Для этого нужно провести экспертизу.

— Это напоминает истории, когда приходили с пылесосами в дома, делали уборку, а потом продавали за безумные деньги, — отмечает Константин Зиновьев.

В случае, если «коврики» окажутся обычными, то это будет нарушением законодательства. Но доказать такое сложно, добавляет юрист.

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