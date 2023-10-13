Пришлось подать 250 исков: новосибирская прокуратура развернула борьбу за бесплатные системы для детей-диабетиков

Прокуратура Новосибирской области предложила включить системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в список льготных препаратов и медизделий, которые будут выдаваться диабетикам первого типа по назначению врача. Эта инициатива нашла одобрение у Генеральной прокуратуры.
— Генеральной прокуратурой РФ поддержаны предложения прокуратуры Новосибирской области о необходимости изменения федерального законодательства и завершения работы над Федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом» для решения проблем с обеспечением системами НМГ детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
Изменения в федеральный проект «Борьбе с сахарным диабетом» должно вносить правительство РФ, сейчас идут необходимые согласования.
Сегодня мы рассказали о проблемах обеспечения новосибирских детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга. Из-за отказов выдавать их бесплатно прокуратура подала 250 исков к минздраву. Судебная практика складывается в пользу инвалидов.
В самом минздраве Новосибирской области эти судебные решения называют «основанием для выделения средств на закупку систем непрерывного мониторинга из резервного фонда Новосибирской области». И.о. министра Констатин Хальзов заявил НГС о том, что направил в федеральный минздрав о потребностях региона по обеспечению детей-диабетиков НМГ.
В 2022 году в Новосибирской области от сахарного диабета умерло на 89% больше людей, чем годом ранее.