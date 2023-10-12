Во всем виноваты зубы: 7 неочевидных проблем со здоровьем, к которым приводит кариес

Зубная боль — одна из тех, что мы часто готовы терпеть до последнего. До тех пор, пока зубы не выпадут. Но это не самая успешная стратегия. И вовсе не потому, что потом придется вставлять себе имплантаты. Кариес может стать неочевидной причиной многих болезней — от гайморита до проблем с сердцем. Известны даже случаи, когда люди чуть на тот свет не отправились. Из-за кариеса. Мы узнали у врачей, чем может быть опасен для организма самый обычный кариес, и они перечислили нам самые неочевидные последствия.
Как кариес чуть не убил молодого парня
Кариес сам по себе, конечно, не становится причиной смерти, но подпортить состояние здоровья он может изрядно. Буквально в мае 2023 года стало известно о 21-летнем жителе Бурятии, который долго терпел зубную боль, а во время лесного похода она стала настолько нестерпимой, что молодой человек поспешил к врачу. Только сидя в кресле стоматолога, он узнал, что кариес запустил в его организме процесс, который едва не стоил парню жизни.
Как объяснили врачи больницы им. Н. А. Семашко, в которую попал молодой человек, кариес привел к воспалению, из-за чего гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее и привел к одонтогенной флегмоне (это когда инфекция попадает через дефекты твердых или мягких тканей, краевого периодонтита, пульпита). Врачи экстренно провели операцию и установили трубки для оттока жидкости.
Но на этом проблемы не закончились: оказалось, что гной успел спуститься до грудной клетки. Из-за этого парню пришлось делать еще две операции. Кроме того, из-за больного зуба молодой человек похудел на 23 килограмма, но, к счастью, всё закончилось хорошо.
Количество случаев, когда кариес приводит к серьезным осложнениям, впечатляет. Вот только самые распространенные из них:
— Кариес и его осложнения, заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава оказывают влияние на здоровье не только полости рта, но и других органов и систем органов человека, — заявила врач-стоматолог Полина Жовтяк.
Полина Жовтяк, врач — стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук.
Но он в первую очередь вредит иммунитету, а отсюда может посыпаться и весь организм.
— При множественной форме кариеса существует очаг воспаления: в пораженном зубе или десне, язвах. В этих местах размножаются бактерии, часто снижается иммунитет, — рассказала кардиолог Елена Гричук. — Если не лечить пораженную зону, то организм начинает тратить много сил на борьбу и истощается.
Елена Гричук, заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Глядя на некоторые заболевания непрофессиональным взглядом, мы вряд ли сможем даже догадаться, что их причиной мог стать кариес. Поэтому мы попросили врачей перечислить такие неочевидные последствия.
Проблемы с сердцем
Одним из неочевидных последствий кариеса врачи назвали проблемы с сердцем. Елена Гричук предупреждает, что толчком к началу осложнений может стать любая ранка во рту.
— При наличии даже незначительного кровотечения бактерии из полости рта могут попасть в кровеносную систему и осесть на стенках или клапанах сердца, провоцируя развитие воспалительной реакции, — заявила врач.
Кстати, именно поэтому стоматологи перед началом лечения спрашивают пациентов о проблемах с сердцем. Если они есть, то врачи предлагают принять дозу антибиотиков за час до сеанса, чтобы снизить риск развития инфекции. В противном случае бактерии могут попасть в открытую рану и проникнуть в кровь.
— Бактерии попадают в кровь и возникает опасность их проникновения в сердце, существует риск развития так называемого инфекционного эндокардита — инфекционного воспаления внутренней оболочки или клапанов сердца, — предупредила Елена Гричук.
Специалист добавила, что инфекционный эндокардит — одно из самых опасных заболеваний сердца. Даже при лечении в стационаре риск летального исхода остается в районе 15–25%. Если эндокардит удастся вылечить, то высока вероятность, что с человеком навсегда останется сердечная недостаточность.
Гастрит и проблемы с ЖКТ
Еще одно неочевидное последствие запущенных зубов — проблемы с желудочно-кишечным трактом. Бактерии из полости рта попадают через пищевод в желудок, а затем распространяются по всему ЖКТ, вызывая воспаление.
— По мере того как патогенные микроорганизмы размножаются, они вытесняют нормальный биоценоз и приводят к развитию заболеваний ЖКТ, — объясняет Полина Жовтяк.
Биоценоз — сообщество микроорганизмов в конкретной системе органов. Еще его называют микробиотой.
Попадая в ЖКТ, бактерии могут вызвать панкреатит, гастрит, язву двенадцатиперстной кишки и желудка.
Кроме того, врачи напоминают, что для нормальной работы ЖКТ необходимо хорошо пережевывать еду, но из-за проблем с зубами человеку может быть больно жевать. В итоге плохо пережеванная пища нагружает организм и приводит к патологиям желудка и кишечника.
Воспаление горла и гайморит
Проблемы с зубами могут запустить болезни, с которыми мы обычно идем к отоларингологам. Объясняется это просто: бактерии в полости рта сильно снижают способность иммунитета справляться с ближайшими слизистыми — глотки и гортани. Из-за этого у человека с больными зубами может развиться хроническое воспаление горла.
— Кроме того, осложненный кариес, периодонтит, может быть причиной одонтогенного верхнечелюстного синусита — воспаления слизистой оболочки стенок верхнечелюстной пазухи, — предупредила Полина Жовтяк.
Проще говоря, кариес приведет к развитию гайморита. Мало кто догадается, что гной в пазухах носа появился из-за невылеченных зубов.