Во всем виноваты зубы: 7 неочевидных проблем со здоровьем, к которым приводит кариес

Как кариес чуть не убил молодого парня

Кариес сам по себе, конечно, не становится причиной смерти, но подпортить состояние здоровья он может изрядно. Буквально в мае 2023 года стало известно о 21-летнем жителе Бурятии, который долго терпел зубную боль, а во время лесного похода она стала настолько нестерпимой, что молодой человек поспешил к врачу. Только сидя в кресле стоматолога, он узнал, что кариес запустил в его организме процесс, который едва не стоил парню жизни.

Как объяснили врачи больницы им. Н. А. Семашко, в которую попал молодой человек, кариес привел к воспалению, из-за чего гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее и привел к одонтогенной флегмоне (это когда инфекция попадает через дефекты твердых или мягких тканей, краевого периодонтита, пульпита). Врачи экстренно провели операцию и установили трубки для оттока жидкости.