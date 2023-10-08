Болезнь, которую победили в СССР, снова вернется? В России появился дефицит вакцин от полиомиелита — разбираемся, как так вышло

В это же время вакцину всё-таки изобрели и в Америке: два препарата, работающих по разным принципам, создали Джонас Солк и Альберт Сэбин. Вторую из них опробовали в СССР, но в практику так и не взяли.



Как работает инъекция

Полиомиелит наиболее опасен для детей раннего возраста. Обычно вирус передается от человека к человеку либо через носитель инфекции — еду или загрязненную воду. Он размножается в кишечнике и поражает нервную систему.



Первые симптомы болезни: лихорадка, рвота, головная боль и боли в конечностях. Затем человека начинает парализовать. Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвратить.

