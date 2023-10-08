Болезнь, которую победили в СССР, снова вернется? В России появился дефицит вакцин от полиомиелита — разбираемся, как так вышло

В нескольких регионах России случилась нехватка детских вакцин от полиомиелита. После прекращения поставок инъекций из-за рубежа, по данным «Коммерсанта», в стране осталась всего одна инактивированная вакцина «Полиоваксин».
А ведь прививка от страшного вируса была изобретена советскими учеными, и именно они спасли планету от эпидемии. Как так вышло, что в стране, которая изготовила прорывную прививку, начался ее дефицит? Разбираемся вместе с экспертами.
История вакцины
Полиомиелит существовал еще в древние времена — по крайней мере, его симптомы были описаны в папирусах и манускриптах Египта и Греции. Подробно изучать вирус стали в
Впервые эпидемия полиомиелита случилась в Швеции в
Болели и взрослые
Полиомиелитом переболел президент США Франклин Рузвельт. Он заразился им в
За разработку вакцины взялись ведущие американские и советские ученые. В СССР над ней работали Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев. К концу
В это же время вакцину всё-таки изобрели и в Америке: два препарата, работающих по разным принципам, создали Джонас Солк и Альберт Сэбин. Вторую из них опробовали в СССР, но в практику так и не взяли.
Как работает инъекция
Полиомиелит наиболее опасен для детей раннего возраста. Обычно вирус передается от человека к человеку либо через носитель инфекции — еду или загрязненную воду. Он размножается в кишечнике и поражает нервную систему.
Первые симптомы болезни: лихорадка, рвота, головная боль и боли в конечностях. Затем человека начинает парализовать. Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвратить.
— Полиомиелит вызывает структурное нарушение в спинном мозге, больше всего от вируса страдают мотонейроны (крупные нервные клетки в спинном мозге). В результате человек становится инвалидом, — объяснил старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Прививка же сделана на основе активированных (живых) или инактивированных (убитых) возбудителей полиомиелита. Чаще всего инъекцию вводят орально — ребенку капают в рот капли. Попадая в организм, возбудители вызывают иммунный ответ — вырабатываются антитела.
— Вакцина применяется в тонком кишечнике, именно там, где и происходит очаг инфицирования. Она предотвращает нарушение передачи импульса в мышцы в опорно-двигательном аппарате, — уточнил врач.
Живая или убитая?
Ученые создали два вида вакцины. Одна из них называется живой — она состоит из ослабленных штаммов вируса. Вторая — убитая, или инактивированная — в ней содержатся те же штаммы, но уже убитые с помощью термической обработки либо воздействия клеточного яда.
В США на вооружение взяли инактивированную вакцину, а в СССР долгое время использовали живую. В августе этого года Центр имени Чумакова создал первую отечественную убитую вакцину «Полиоваксин».
По словам доктора биологических наук и сына разработчика первой полиовакцины Петра Чумакова, переход на другой вид прививки произошел по требованию ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Хотя убитая инъекция во многом проигрывает живой.
— Та вакцина, которая была раньше, практически идеальная. И те редкие случаи параличей, которые происходили, всё равно говорят о том, что лучше быть не может. При прививках всегда бывает какой-то процент неудач. Убитая вакцина гораздо дороже, менее эффективна и дает больший процент осложнений, — рассказал он.
В то же время Кондрахин считает, что убитая вакцина более безопасна.
— Наша вакцина намного лучше, она более чистая и является самым лучшим ответом на вирус. У американцев, использовавших живую прививку, были случаи заражения, потому что она несколько по-другому сделана. У нас этого нет, нас нечем заразить, потому что нет живого возбудителя, — отметил эксперт.
Как появился дефицит
Ни Чумаков, ни Кондрахин не слышали о нехватке вакцин от полиомиелита. Однако Петр Чумаков допускает, что сбой в производстве мог произойти — на это есть несколько причин. Во-первых, по словам профессора, Центр имени Чумакова уже не тот.
— Бардак там полный, в этом центре, что поделаешь, всё вырождается потихоньку. С руководством большая проблема, во главу поставили человека, который не ученый, а просто производственник. И большая проблема с нормальными кадрами, — сказал Чумаков.
Сейчас Центр имени Чумакова возглавляет Айдар Ишмухаметов — советский и российский ученый, специалист в области фармации, промышленной биотехнологии, вакцинологии.
Кроме того, производство убитой вакцины, по словам доктора, выходит довольно дорогим и сложным — могли возникнуть финансовые проблемы. И хотя Россия пытается уйти от международного контроля, пока врачи применяют инактивированную инъекцию.
По данным «Коммерсанта», с момента регистрации нового препарата в апреле 2023 года «Нанолек», который и производит «Полиоваксин», регулярно подавал заявки на гостендеры. Но, как следует из материалов госзакупок, заключить контракт на 825 миллионов рублей в рамках национального календаря прививок удалось только в июне с третьей попытки.
В августе, по информации антимонопольной службы, Росздравнадзор выявил риски возникновения нехватки и живой вакцины от полиомиелита. Но, как сообщили «Коммерсанту» в сетях частных клиник «Медси» и «Фэнтези», проблем с живой вакциной «БиВак Полио» не возникает. Правда, такой препарат нельзя применять в качестве первой дозы у ранее не привитых от полиомиелита детей.
В Минздраве, в свою очередь, утверждают, что власти закупили необходимый объём вакцин, а поставки в регионы идут в соответствии с графиком.
Начнется ли эпидемия?
По мнению экспертов, полиомиелит сейчас не распространен — детям старше одного года регулярно делают прививки. Большую роль играет календарь профилактических прививок, который широко применяют в России.
— Такого безобразия, как в начале
Тогда советская вакцина спасла население Японии
Япония сильно пострадала от Второй мировой войны и не смогла закупить вакцину от полиомиелита из-за нехватки средств. Между тем болезнь бушевала, и обеспокоенные матери начали бунтовать: они массово вышли на улицы с протестами. СССР срочно отправил в Японию запасы прививки и тем самым спас 20 миллионов детей.
Чумаков тоже подчеркнул, что из-за нехватки препарата в каких-либо регионах эпидемии не возникнет, поскольку сейчас от болезни прививаются во всём мире.
— За один день не наступит ситуации, когда возникнет много случаев полиомиелита. Коллективный мировой иммунитет довольно высокий. Поэтому возникновение какой-то вспышки просто невозможно, — сказал он.
В России возникли проблемы и с другими «детскими» вакцинами. Еще летом говорилось о дефиците препаратов от кори, краснухи и паротита. По словам инфекционистов, нехватка возникла из-за прекращения поставок препаратов из-за рубежа.
Также в октябре из крупнейших клиник в Москве пропала вакцина от коронавируса. Мы рассказывали, с чем это связано и когда в медучреждения вернут прививки.