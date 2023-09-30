«В 40 лет можно выглядеть лучше, чем в 20». Как тренер после рождения ребенка за полгода похудела на двадцать килограммов

— 11 лет — это достаточно поздний возраст именно для спортивной гимнастики. Скелет уже отчасти сформирован, перестраиваться очень сложно. Но с самого детства у меня была склонность к полноте, поэтому родители отдали меня в спорт, чтобы я не располнела. Я, конечно, не была какая-то очень гигантская, но была достаточно крупным ребенком, — рассказывает Саша.



Так и началась ее спортивная жизнь. Гимнастикой занималась более чем профессионально до самого окончания школы. Вместе с другими гимнастками Саша ездила по соревнованиям, выступала на арене иркутского цирка.

