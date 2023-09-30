«В 40 лет можно выглядеть лучше, чем в 20». Как тренер после рождения ребенка за полгода похудела на двадцать килограммов

Сейчас в это сложно поверить, но когда-то Саша весила 90 килограммов. Такой вес эта 32-летняя фигуристая спортсменка с огненно-рыжими волосами и стальными мышцами набрала во время беременности, когда тренироваться было нельзя по медицинским показаниям. Тело, привыкшее к постоянным физическим нагрузкам, без них тотально «расслабилось». Но уже за первые полгода Саше удалось сбросить больше 20 килограммов. После этого молодая мама поняла, что может помогать не только себе, но и другим, и основательно связала свою жизнь с тренерством. Свою историю она рассказала корреспонденту «ИрСити».
Спортом Александра Кобылкина занимается с 11 лет. Когда она училась в шестом классе, родители отдали дочь в секцию спортивной гимнастики. И это было не какое-то баловство: всё было по-взрослому и всерьез.
— 11 лет — это достаточно поздний возраст именно для спортивной гимнастики. Скелет уже отчасти сформирован, перестраиваться очень сложно. Но с самого детства у меня была склонность к полноте, поэтому родители отдали меня в спорт, чтобы я не располнела. Я, конечно, не была какая-то очень гигантская, но была достаточно крупным ребенком, — рассказывает Саша.
Так и началась ее спортивная жизнь. Гимнастикой занималась более чем профессионально до самого окончания школы. Вместе с другими гимнастками Саша ездила по соревнованиям, выступала на арене иркутского цирка.
— Наверное, тогда всё и началось, просто я еще этого не понимала. Гимнастика требует не только сильного характера, упорства и стойкости, но еще и плавности, гибкости, чувства ритма. Поэтому нас отдали еще и на танцы. Мне это настолько понравилось, что я в школе сама начала ставить девчонкам танцевальные номера. Это было достаточно банально, как я сейчас понимаю, но это и было моим первым шагом к тому, чем я занимаюсь сейчас, — делится Александра.
Спортсменка говорит, что тогда она даже не думала сделать спорт своей основной профессией. Поэтому пошла учиться сначала в лицей на специалиста по рекламе, а потом и в вуз по тому же направлению.
— Гимнастика выжимает из тебя всё, но при этом воспитывает невероятный характер. Тренировки идут по 6–8 часов, отнимают все силы. Поэтому нас достаточно рано списывают, лет в 18 мы уже старички, пенсионеры. А самый потолок — это 20–22 года. После этого ты можешь, конечно, заниматься тренерством, разряды и участие в соревнованиях тебе в этом помогают, но это не значит, что ты точно будешь хорошим тренером. Да и я тогда не понимала, хочу или нет этим заниматься. Мне просто нравилось заниматься спортом, ставить танцы, хореографию, — отмечает собеседница.
Еще в студенчестве Саша открыла свою первую студию танцев. Она была небольшая, там же, в лицее, а на занятия приходили в основном одногруппницы. Девчонки танцевали go-go, хип-хоп и крамп — тогда это было на пике популярности.
— Утром я училась, днем работала по специальности, а вечером вела занятия в студии, которую открыла в архитектурно-строительном лицее. Потом поступила в университет, там тоже мне сдали помещение в аренду, я открыла первую платную студию. Деньги брала небольшие, чисто символически, чтобы отбить аренду, потому что делала это просто в кайф, мне нравилось, — улыбается Александра.
Когда закончилась учеба в вузе, началась серьезная взрослая жизнь. С танцами и спортом на время пришлось завязать. В 2017 году у Саши родился сын, и беременность для нее не прошла бесследно.
— Когда я вынашивала ребенка, тренироваться мне было нельзя по медицинским показаниям. Поэтому рожать я пошла в весе 90 килограммов. Когда я кому-нибудь про это рассказываю, мне отвечают: «Да ну! Ты не могла так выглядеть. Так не бывает!» Понятно, что все видят меня сейчас, видят, какая я, и не могут поверить, что было иначе. Но я проходила через лишний вес и через жесткую борьбу с ним, — вспоминает наша героиня.
И в такое действительно поверить непросто. Саша говорит, что сейчас при росте 165 сантиметров ее нормальный вес — 56–58 килограммов. С трудом можно представить ее больше на 30 кило.
— Мне прямо приходилось возвращать себе себя. И мне, как и всем, было сложно начать. Это всегда тяжело и страшно, и совершенно неважно, сколько у тебя лишних кило, — уверяет Александра.
Она рассказывает, что на первых порах просто стала больше гулять с ребенком. В зал ей ходить по-прежнему было нельзя, да и времени особо не было — малыш требует постоянного присутствия рядом.
— Возможности оставить сына с кем-то у меня не было, всё свое время я посвящала ему. Поэтому мы вместе много гуляли, а потом я стала делать небольшие тренировки в домашних условиях, пока малыш спал. За первые полгода мне удалось скинуть 20 килограммов, — поделилась собеседница.
Саша говорит, что немалая заслуга такого успеха еще и в «чистом» питании. Пока ребенок на грудном вскармливании, «мусорная пища», как правило, исключается из рациона. Это хорошо стимулирует потерю лишнего веса.
— Но опять же есть нюанс. Пока ты кормишь грудью, гормоны работают в режиме сбережения. Соответственно, вес может долгое время стоять на месте. Небольшие изменения будут, но не глобальные. Зато потом, когда грудное вскармливание заканчивается, вес уходит, — объясняет Александра.
Она говорит, что прийти в форму ей помогли всего несколько простых, но эффективных шагов. Они в целом универсальные практически для всех.
В первую очередь, это отлаженное питание, которое исключает пищевой мусор вроде чипсов, газировки, сладостей и полуфабрикатов (сосиски, колбасы и прочее). Кроме того, лучше убрать из рациона сладкое и мучное, а питаться важно 3–4 раза в день.
— Про разный фастфуд лучше тоже забыть. Допускаю, что бургеры или сэндвичи могут остаться в качестве читмила, то есть редкого отступления от диеты, чтобы иногда побаловать себя. Но на постоянку фастфуд исключается. Нужно есть больше круп, мяса, творога, яиц, фруктов и овощей, — обращает внимание Саша.
Также стоит употреблять как можно больше жидкости — не менее 1,5–2 литров воды в день.
Наконец, важна физическая активность. Начать можно с обычных пеших прогулок не менее часа. Затем, когда организм привыкнет к такому режиму, нужно добавить тренировки. Например, Александра занималась всего по 20 минут в день 3–4 раза в неделю. Этого для похудения вкупе с правильным питанием вполне достаточно.
— В этом процессе главное — делать всё постепенно и не изнурять себя диетами или мощными тренировками. Мы ведь не замечаем, как набираем лишние килограммы, это происходит постепенно. Поэтому и худеть надо тоже постепенно, без жести. Я вот работаю над своей формой и по сей день. Да, я давно вернулась в комфортный для себя вес, но я спортсмен, я знаю, где мне нужно поднарастить, где убавить, потому работа над идеальной формой для меня не заканчивается, — делится Александра.
После того как Саша сама пришла в форму, она поняла, что может помогать в этом и другим. Сначала открыла студию по стрип-пластике, которая позволяет девушкам не только сделать тело подтянутым и стройным, но и развивает грацию, гибкость, а также прибавляет уверенности в себе.
— Пошлости в этом не было никакой, хотя многие, конечно, поначалу относились к этому направлению предвзято. Всё из-за слова «стрип», которое у многих ассоциируется со стриптизом. Но на самом деле стрип-пластика — это про танец, про непошлую сексуальность, про пластику, в конце концов. И мне приходилось очень много показывать и рассказывать в соцсетях, что это не пошло, а красиво и эстетично. Постепенно желающих заниматься становилось всё больше, — рассказывает Саша.
Студия по стрип-пластике проработала около 3 лет. И всё чаще к Саше приходили девушки, основной целью которых было именно похудение. Танцы для них были лишь вспомогательным инструментом. Тогда Александра поняла, что ей нужно профильное тренерское образование, чтобы знать наверняка, как помочь людям добиться нужного результата.
— Мне важно было узнать всё о физиологии, анатомии, биомеханике, нутрициологии. Поэтому я пошла учиться в студию, которая занимается подготовкой профессиональных тренеров. И это не обычные курсы, которые проходят за две недели и потом выходят оттуда с пустой головой. Курс шел несколько месяцев. Анатомию и физиологию нам читала преподаватель из медуниверситета. База была очень хорошая, а после окончания обучения мы сдавали настоящий экзамен, — делится Александра.
Она говорит, что такие знания в тренерской деятельности очень важны. Тренер несет ответственность за людей, их здоровье и жизнь. Поэтому он должен знать, как подобрать человеку оптимальную нагрузку, от которой подопечный «не сломается», как правильно мотивировать и как сделать так, чтобы полученный результат закрепился надолго.
Саша говорит, что чаще всего к ней приходят люди за 30, которые уже стали задумываться о здоровье или хотят избавиться от лишних килограммов. Года полтора назад к ним добавились студенты, для которых спорт — это нечто модное.
— Я заметила, что общее состояние здоровья у этих ребят-студентов хуже, чем у тех же 30- и 40-летних людей. Поколения меняются, стало много детей и подростков с сахарным диабетом, ожирением, с болезнями опорно-двигательного аппарата. Потому что в целом изменился образ жизни. Мы в свое время много бегали и играли на улице, а ребята сейчас питаются фастфудом и много времени проводят за компьютером. Результат этого уже заметен: они приходят с более серьезными проблемами, чем те, кто старше 30 лет. Но хорошо, что они вообще приходят в зал и думают о здоровье, — рассуждает Александра.
С такими ребятами Саша занимается тем, что «адаптирует их тело к жизни». Это всё не ради спортивных достижений, это спорт ради здоровья. И каждому своему подопечному подбирает программу исходя из персональных особенностей. Мальчики чаще приходят с запросом про красивый верх, а девочки — про аппетитный низ. Но начинается всё для всех одинаково — с адаптационного периода, когда тренер ставит технику, учит работать с собственным весом и готовит тело к точечной работе исходя из индивидуальных запросов.
Кроме того, в этот же период начинается работа с питанием. На старте Саша рассчитывает нормативы для каждого конкретного человека по КБЖУ и помогает составить примерный рацион полезных блюд.
— У меня никто не голодает. Более того, я стараюсь выстроить питание так, чтобы люди иногда могли себе позволить какие-то угощения, смогли сходить куда-то на мероприятие и там чуть-чуть дать себе расслабиться. Некоторым я составляю прямо готовое меню, но вообще моя задача — научить человека правильно питаться, понимать эти общие принципы, чтобы он не был привязан к конкретной пище и мог сам без меня грамотно подобрать себе рацион, — поясняет Александра.
Она говорит, что правильная еда — это необязательно невкусно. Это вкусно, сбалансированно и обеспечивает человека не только необходимым количеством белков, жиров и углеводов, но еще и макро- и микроэлементов, а также витаминов. Их, кстати, лучше получать именно из еды, а не из разных таблеток и БАДов.
— У нас ведь чаще люди как делают? Начинают бездумно пить витамины, БАДы и не понимают, зачем, для чего, нужно им это или нет. Есть же витамины, которые, например, не усваиваются без белка, есть те, которые бесполезны без других витаминов. А люди в такие тонкости часто не вдумываются, просто пьют, и всё. И ладно, если вещество просто не усвоится, витамины же могут и навредить организму. Поэтому их нельзя принимать бездумно, — подчеркивает собеседница.
Зато можно, например, пить коллаген. Главное, употреблять его строго по схеме и вместе с витамином C, иначе всё будет впустую. Коллаген полезен всем, кому больше 30 лет: он оказывает положительный эффект на связки, суставы, кожу, волосы и ногти.
Саша уверена, что в форму можно прийти в любом возрасте. Более того, в 40 лет можно выглядеть даже лучше, чем в 20.
— Ко мне приходили женщины, которым уже ближе к сорока, мы с ними долго и планомерно занимались, а потом сравнивали до и после, смотрели фото, на которых им двадцать, когда, как им казалось, они были на пике красоты и формы. Так вот, они говорили: «Сейчас я выгляжу лучше». Когда вы занимаетесь собой, своим телом, здоровьем и психологическим состоянием, это сразу видно. Потому что всё это — про любовь к себе, — отмечает Александра.
Она рассказывает, что в прошлом году к ней на тренировки пришла учительница начальных классов, которой было чуть больше 60 лет. Она говорила, что ей важно, как она выглядит, важно чувствовать себя комфортно и молодо. И это ей действительно удавалось.
— Очень заметно, когда девушка, женщина занимается собой. У нее другой взгляд и походка. Она не идет, а несет себя в этот мир, она цветет, выглядит окрыленной и свежей. И дело не в цифрах в паспорте, а в душевном состоянии. Спорт, правильный образ жизни этому способствуют. Да, на самом деле с мальчиками-то абсолютно такая же история. Многие думают, что им плевать, но они тоже на этом заморачиваются, им тоже важно хорошо выглядеть, им нравится, когда на них по-другому начинает смотреть любимая женщина, коллеги на работе. За этим люди и приходят ко мне, — убеждена Саша.
Она говорит, что никогда не стыдно начинать и не нужно бояться в зале осуждающих взглядов. Многие, наоборот, поддержат и даже помогут пройти этот нелегкий путь к совершенству.
Сейчас Александра Кобылкина готовится к своим первым соревнованиям по бодибилдингу. Они пройдут в Москве в ноябре, организатором выступает Международная федерация NPC. Подготовку к этому состязанию Саша начала еще в январе, потому что хочет выйти с них «здоровая и неубитая».
— Я давно для себя решила, что если и выходить на такие соревнования, то после 30 лет. Потому что в 20–25 мы все классные, все хорошо выглядим и всё дается легко. А вот после 30 лет ты уже можешь показать на соревнованиях свою работу, свои усилия. Ты можешь показать всем, что в этом возрасте можно выглядеть офигенно. Это очень хорошая мотивация, — отмечает Саша.