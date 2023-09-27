Бесплатные прививки от ковида перестали делать в поликлиниках Новосибирска — минздрав объяснил, почему

В поликлиниках Новосибирска больше не прививают бесплатно от коронавируса.
— В настоящий момент вакцинация против коронавирусной инфекции не проводится, потому что по СанПИНу проводится по эпидпоказаниям. В плановую вакцинацию она по календарю не входит. Сейчас нужно привиться против гриппа, — объяснила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время пресс-конференции в ТАСС 27 сентября.
При этом случаи коронавируса регистрируются на территории Новосибирской области. Ежедневно заболевание выявляют у 3–10 человек.
В России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией — на днях Роспотребнадзор сообщил, что за неделю число новых случаев выросло на 48%, а госпитализаций — на 20,6%. Новая волна коронавируса может прийти в Новосибирскую область в ближайшее время.