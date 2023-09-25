Сибирячка заявила, что частная клиника неверно обследовала ее маму — во время КТ не нашли отек

Сибирячка заявила, что ее пожилой маме составили неверное заключение в частной клинике в Новосибирске. Дочь Анна (имя изменено по ее просьбе) написала претензию главному врачу и попросила вернуть деньги.
15 сентября Анна обратилась вместе с мамой в частную клинику «Аперто» на улице Даргомыжского, 8. Женщине после инфаркта сделали рентген, и ей необходимо было в другой клинике подтвердить или опровергнуть отек легкого и двустороннюю пневмонию, объяснила сибирячка.
— Заключение, которое нам дали, оказалось неверным, было непонятно описание, выявили почему-то бронхит, — говорит женщина.
Анна написала претензию главному врачу клиники в пятницу после приема (копия есть в распоряжении редакции), в документе говорится, что, по результатам описания КТ от клиники, пациент практически здоров. В заключении нет описания правого легкого, размеров затемнения и детализации. В конце документа Анна просит вернуть 2500 рублей за некачественную услугу.
В понедельник, 18 сентября, и вторник, 19 сентября, по словам Анны, она пыталась встретиться с главным врачом. Женщина узнала время и дату приема специалиста и
— Главный врач согласилась с тем, что есть отек легкого и описание некорректно, есть ошибка. Тут же мне вернули деньги, — сообщила Анна.
НГС связался с главным врачом клиники «Аперто», но она отказалась комментировать случившееся, ссылаясь на врачебную тайну.
Согласно документам, которые прислала сибирячка, клиника вернула всю сумму за диагностику органов грудной клетки.
Недавно жительница Новосибирска отправилась проходить судебно-медицинскую экспертизу после операции на десне в частной стоматологии. Она предполагает, что ей повредили сосуд во время процедуры.