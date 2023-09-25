Сибирячка заявила, что частная клиника неверно обследовала ее маму — во время КТ не нашли отек

— Заключение, которое нам дали, оказалось неверным, было непонятно описание, выявили почему-то бронхит, — говорит женщина.

Анна написала претензию главному врачу клиники в пятницу после приема (копия есть в распоряжении редакции), в документе говорится, что, по результатам описания КТ от клиники, пациент практически здоров. В заключении нет описания правого легкого, размеров затемнения и детализации. В конце документа Анна просит вернуть 2500 рублей за некачественную услугу.

