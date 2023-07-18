«Меня как будто избили». Сибирячка отправилась на судмедэкспертизу после операции в стоматологии

— Стоило всё около 25 тысяч рублей (чек есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Я уехала из клиники после процедуры, и через полтора часа, вероятно, когда начал отходить наркоз, пошла кровь из десны, стало надуваться лицо: губа и нос поползли вверх, — рассказала женщина.

Анна позвонила в клинику и объяснила, что у нее появились странные симптомы, через два часа ей пришло сообщение, что доктор посоветовала купить в аптеке любые антигистаминные и пропить их. По словам пациентки, консультацию врач не провел и не позвонил ей.