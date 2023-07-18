«Меня как будто избили». Сибирячка отправилась на судмедэкспертизу после операции в стоматологии

Жительница Новосибирска отправилась проходить судебно-медицинскую экспертизу после операции на десне в частной стоматологии. Она предполагает, что ей повредили сосуд во время процедуры.
У пациентки после манипуляций появился отек и синяки под глазами. Сибирячка уверяет, что в клинике ей посоветовали следить за состоянием, но не прописали лечение. Женщина обратилась к другому хирургу, прошла медицинскую экспертизу и планирует написать заявление в прокуратуру. При этом в клинике уверяют, что подобная реакция может быть связана с особенностями организма.
«Пошла кровь из десны, стало надуваться лицо»
3 июля Анна (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) пришла на процедуру по устранению рецессии десны в клинику Rich Smile, до этого она была здесь на консультации. В день процедуры доктор Наталья Зотова объяснила, что операция будет длиться примерно 1,5 часа, а после манипуляций возможен отек в течение двух дней. Анна специально уточнила, сколько длится восстановление, потому что планировала отпуск.
— Стоило всё около 25 тысяч рублей (чек есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Я уехала из клиники после процедуры, и через полтора часа, вероятно, когда начал отходить наркоз, пошла кровь из десны, стало надуваться лицо: губа и нос поползли вверх, — рассказала женщина.
Анна позвонила в клинику и объяснила, что у нее появились странные симптомы, через два часа ей пришло сообщение, что доктор посоветовала купить в аптеке любые антигистаминные и пропить их. По словам пациентки, консультацию врач не провел и не позвонил ей.
Отек продолжал расти, а губа надувалась и болела. На второй день, по словам женщины, у нее начал появляться синяк под глазом. Тогда она напугалась еще больше. Кроме того, поднялась температура до 37,5 градуса.
— Ночью стало еще хуже. 4 июля я сама приехала к ним, чтобы врач посмотрел, что я ничего не придумала. Они не прописали мне лечение, сказали, что что-то пошло не по плану и ничего страшного, заживет. Посоветовали мерить температуру, наблюдать за состоянием, а если оно ухудшится, то вызвать скорую помощь, — объяснила Анна.
Женщина решила обратиться к другому хирургу 5 июля, он, по словам Анны, предположил, что в клинике ей порвали сосуд, поэтому образовался отек. Новый врач прописал антибактериальный курс, тогда женщине стало лучше и температура спала, но появился синяк под вторым глазом.
— Первые три дня отек сильно нарастал, я проходила судмедэкспертизу, там мне тоже сказали, что порвали сосуд. После процедуры прошло уже больше двух недель, небольшие синяки под глазами еще остались, в отпуск я не поехала. Меня как будто избили, — рассказала женщина.
При этом ни в документах из кабинета хирурга, ни в документах судмедэкспертизы порванный сосуд не упоминается. Судмедэкспертиза сделала предварительное описание ситуации, полное заключение будет сделано после того, как Анна полностью вылечится. Согласно выданным документам судебно-медицинской экспертизы (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), на нижнем веке левого глаза Анны обнаружили кровоподтек, на лице присутствует отек мягких тканей верхней губы и слизистой с кровоподтеками. Также отметили отек мягких тканей нижних век обоих глаз.
По словам Анны, из клиники ей не звонили, лишь написали сообщение, чтобы узнать, какое у пациентки самочувствие, но женщина отвечать не стала. Сейчас она ждет результаты независимой экспертизы из другого города и планирует обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство проверило клинику.
— Я не хочу возвращать деньги, которые заплатила за лечение, я хочу, чтобы проверили врачей. Главное, чтобы в подобной ситуации не оказались другие, — объяснила Анна.
Связано с особенностями организма
НГС связался с врачом Натальей Зотовой, которая проводила процедуру в клинике Rich Smile. Она сообщила, что было хирургическое вмешательство, которое всегда нарушает целостность тканей.
— Мы ставим анестезию, сосуды зажимаются за счет адреналина, который есть в обезболивающем препарате, когда анестезия отходит, то сосуды расслабляются. Какие-то микрокапилляры внутри могут просачиваться, пропитывая кровью внутри ткани. Такие последствия, к сожалению, могут быть, — объяснила врач.
Также Наталья отметила, что врачебной вины в случившемся нет, а долгое восстановление может быть связано с особенностью организма пациента. При этом врач уверена, что в клинике пытались связаться с Анной, но она отказалась.
— Мы пытались сделать всё возможное. Назначили приемы, препараты, осмотры, откликов не было ни на звонки, ни на СМС, она сказала, что к нам больше не пойдет. Мы делали попытки, но не достучались до нее.
Сама пациентка сообщила НГС, у нее был только повторный прием в клинике
Недавно НГС писал о том, что жительница Бердска обвинила стоматолога местной больницы, врач, по ее словам, пытался вырвать десну без анестезии.