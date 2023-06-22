«Сказала вырвать десну пинцетом для бровей»: пациентка Бердской ЦГБ заявила, что стоматолог довела ее на приеме до слез

Жительница Бердска обвинила стоматолога местной государственной больницы в том, что та довела ее до слез грубым обращением во время приема. По словам сибирячки, она пришла в Бердскую ЦГБ с гингивитом (воспаление ткани десны. — Прим. ред.), а врач якобы пыталась вырвать ей десну без анестезии.
Сибирячка опубликовала пост с жалобой в группе «Подслушано Бердск» в социальной сети «ВКонтакте», а после пообщалась по ситуации с корреспондентом НГС.
— Очень болела десна, на нижнем ряду практически закрыла один из зубов, в связи с чем возникли трудности в употреблении пищи. 19 июня я обратилась в больницу за оказанием помощи. Когда села в стоматологическое кресло, доктор посмотрела, взяла пинцет и попыталась вырвать десну, которая закрывала собой зуб, — говорит сибирячка.
Женщина рассказала, что врач не предупредила ее о своих намерениях и не применила анестезию. От неожиданности и резкой боли бердчанка начала плакать, на что доктор начала кричать и оскорблять ее. В итоге пациентке, по ее словам, отказали в лечении «из-за слёз, которые не давали провести осмотр».
— Единственным назначением была рекомендация, чтобы я пинцетом, которым выщипываю себе брови, оторвала сама себе десну, и что она потом якобы отрастет. Весь рот был в крови из-за раскуроченной десны. Пока врач мне объясняла, как правильно вырывать себе десну пинцетом для бровей, я плакала и не могла прийти в себя, на что доктор реагировала агрессивно, — вспоминает местная жительница.
После этого сибирячка пошла в платную клинику, где ей сказали, что десна не может сама по себе отрасти и вырывать ее нельзя, так как может в дальнейшем образоваться дыра, которая не срастается. Пострадавшая добавила, что раньше не ходила в стоматологическое отделение Бердской ЦГБ. После неудачного визита она пожаловалась в региональный Минздрав, прокуратуру, а еще намерена идти к главврачу.
НГС попытался получить комментарий больницы, по просьбе пресс-секретаря мы направили в ЦГБ официальный запрос. Также редакция обратилась за комментариями в прокуратуру и местный Минздрав.
В пресс-службе Минздрава НСО корреспонденту НГС сообщили, что не смогут прокомментировать произошедшее.
— Комментарий по поводу случившегося возможен только при наличии соответствующего официального письменного разрешения девушки на передачу вам сведений, составляющих врачебную тайну. Поскольку даже факт обращения за медицинской помощью является врачебной тайной, — ответила пресс-секретарь министерства Светлана Шуваева.
Ранее НГС писал о том, как произошел конфликт между гинекологом и пациенткой. Женщине не понравился вопрос врача о браке.