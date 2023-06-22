«Сказала вырвать десну пинцетом для бровей»: пациентка Бердской ЦГБ заявила, что стоматолог довела ее на приеме до слез

— Очень болела десна, на нижнем ряду практически закрыла один из зубов, в связи с чем возникли трудности в употреблении пищи. 19 июня я обратилась в больницу за оказанием помощи. Когда села в стоматологическое кресло, доктор посмотрела, взяла пинцет и попыталась вырвать десну, которая закрывала собой зуб, — говорит сибирячка.



Женщина рассказала, что врач не предупредила ее о своих намерениях и не применила анестезию. От неожиданности и резкой боли бердчанка начала плакать, на что доктор начала кричать и оскорблять ее. В итоге пациентке, по ее словам, отказали в лечении «из-за слёз, которые не давали провести осмотр».