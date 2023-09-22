Не «пирола», а правнуки «омикрона»: врач-инфекционист — о заболевших в Новосибирске

На этой неделе новосибирский Роспотребнадзор действительно напомнил о немного забытых привычках ковидного времени. Например, о том, что нужно чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком. А в общественных местах лучше надевать маску. В Новосибирской области пока не вводят масочный режим, но в некоторых областях и регионах уже обязали или рекомендовали носить маски.