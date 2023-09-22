Не «пирола», а правнуки «омикрона»: врач-инфекционист — о заболевших в Новосибирске

Новосибирский врач-инфекционист назвал причины рост заболеваемости в городе и объяснил, связано ли это с новым штаммом коронавируса.
— Действительно, сейчас отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями. Связан он со снижением температуры окружающей среды. Вирусы стали комфортнее себя чувствовать, плюс закончились каникулы, дети вышли в детские сады, школы, образовательные учреждения, — перечислил причины выросшего числа заболевших врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. — Симптоматика абсолютно не специфична. Просто респираторная инфекция. Кашель, насморк, иногда температура разной степени выраженности, симптомы интоксикации и не более того.
По его словам, среди заболевших есть пациенты как с банальными респираторными инфекциями, так и с ковидом. Грипп — в единичных случаях. Ковид, уточняет Андрей Поздняков, сейчас не отличается какими-то специфическими симптомами и выглядит как обычная обезличенная респираторная инфекция.
При этом врачи замечают, что можно говорить и о росте заболеваемости именно коронавирусом.
— И связан он даже не с «пиролой» (новым штаммом), про которую говорят всё больше и больше, а с предыдущими штаммами, — считает главный врач лаборатории. — «Пирола» действительно вызывает опасения Роспотребнадзора просто потому, что это штамм с большим количеством мутаций (более 30 в S-белке), соответственно, в связи с этим он более легко инфицирует организм человека — уходит от иммунного ответа.
Андрей Поздняков говорит, что в России, новый штамм пока официально не зарегистрирован, хотя у Роспотребнадзора опасения есть, и подчеркивает, что сейчас активны правнуки «омикрона» — «эрис» и другие штаммы.
«Пирола» отличается тем, что заражение происходит быстрее. Что касается тяжелых форм, пока медицинских данных по этому поводу нет, медики считают, что утяжеления заболевания новый вирус не дает или дает в редких случаях.
На этой неделе новосибирский Роспотребнадзор действительно напомнил о немного забытых привычках ковидного времени. Например, о том, что нужно чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком. А в общественных местах лучше надевать маску. В Новосибирской области пока не вводят масочный режим, но в некоторых областях и регионах уже обязали или рекомендовали носить маски.
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов считает, что новая волна ковида может прийти в Новосибирскую область уже в октябре. Если ситуация сильно ухудшится, то в Новосибирской области медперсонал могут вывести в ковидный госпиталь — так уже произошло в Москве.