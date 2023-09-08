Можно отравиться и даже заболеть раком: два вида помидоров, которые смертельно опасны для здоровья

Томаты — одни из самых полезных овощей: улучшают пищеварение, защищают иммунитет, низкокалорийные и при этом быстро утоляющие голод. Но не все они одинаково полезны, некоторые есть просто запрещено!
Помидор и правда уникальный овощ в кулинарном смысле. Он один из немногих, который сохраняет все свои свойства даже после термической обработки. Его калорийность — всего 20 ккал на 100 г, при этом в нем множество полезных витаминов и минералов: от магния и кальция до витаминов группы B. К тому же томаты богаты ликопином — каротиноидным пигментом, придающим овощу яркий цвет. Он действует как антиоксидант, помогая снизить риски сердечных заболеваний и некоторых видов рака.
Однако диетологи и врачи предупреждают: существуют два вида томатов, есть которые очень опасно. Подробности — в материале «Доктора Питера».
Так давайте разберемся, какие помидоры есть нельзя. Во-первых, это зеленые, то есть неспелые помидоры. В них очень много соланина — растительного гликоалкалоида. Такой же содержится в неспелых участках кожуры баклажанов или картофеля. По словам экспертов, употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации.
Для отравления соланином взрослому человеку будет достаточно всего 2,8 мг этого вещества на килограмм массы тела. При этом на 100 г помидора приходится 58 мг соланина. Несложно подсчитать, что человеку средней комплекции, чтобы отравиться, достаточно двух крупных плодов.
Кроме того, как говорят врачи, в зеленых помидорах есть томатин и картофельный токсин. Это тоже ядовитые вещества, хотя, чтобы отравиться ими, надо съесть несколько килограммов неспелых томатов.
Но если зеленые помидоры разрешено есть маринованными, потому что маринад убивает все эти токсины, то томаты с черными пятнами нельзя есть ни за что и никогда. Это признак того, что помидор заражен вредными бактериями альтернариями. Огородникам наверняка знакомо понятие «альтернариоз томата». Болезнь быстро заражает весь урожай. И это тот случай, когда томат опасен для человека.
Попав в организм, токсины убивают иммунитет, вызывая аллергию, дисбактериоз и даже увеличивая вероятность онкологии. При этом сами бактерии потрясающе живучи: их не берет ни термическая обработка, ни заморозка.
Пытаться вырезать поврежденный участок бессмысленно: споры проникают глубоко внутрь помидора. Поэтому единственное, что с ним можно сделать — выкинуть.
Кроме самых опасных помидоров мы решили найти самые дорогие. Известно, что сейчас цены на томаты самые минимальные. В среднем они стоят 250 рублей за килограмм, а начинаются со 100 рублей, а где-то даже от 75–80 рублей.
В целом, по данным Росстата, цены на томаты в августе — начале сентября обычно минимальны. Так, в прошлом году средняя цена на помидоры в это время была 71,4 рубля, в 2021-м — 80,4 рубля, в 2020-м — 64,3 руб.
Между тем, например, в Новосибирске начали торговать томатами необычного сорта «ананас», которые стоят почти тысячу рублей за килограмм, а именно 999 рублей 99 копеек за килограмм.