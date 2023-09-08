Можно отравиться и даже заболеть раком: два вида помидоров, которые смертельно опасны для здоровья

Так давайте разберемся, какие помидоры есть нельзя. Во-первых, это зеленые, то есть неспелые помидоры. В них очень много соланина — растительного гликоалкалоида. Такой же содержится в неспелых участках кожуры баклажанов или картофеля. По словам экспертов, употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации.



Для отравления соланином взрослому человеку будет достаточно всего 2,8 мг этого вещества на килограмм массы тела. При этом на 100 г помидора приходится 58 мг соланина. Несложно подсчитать, что человеку средней комплекции, чтобы отравиться, достаточно двух крупных плодов.

