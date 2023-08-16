В Новосибирске начали продавать помидоры по 1000 рублей за килограмм — что в них необычного

Элитные помидоры появились в продаже в магазине «Добрянка», где названы Ананасными. Стоят они 999 рублей 99 копеек за килограмм.

Для того чтобы попробовать необычный овощ, придется потратить не меньше 300 рублей, помидоры достаточно крупные. В среднем (если не считать сорт Ананас) томаты стоят в этом магазине сейчас 250 рублей за килограмм, а начинаются со 100 рублей. В новосибирских магазинах сети «Ашан» цены начинаются сейчас с 80 рублей за килограмм, а самые дорогие томаты (без учета упакованных томатов черри) стоят 250 рублей за килограмм — желтый сорт Мохитос.