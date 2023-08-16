В Новосибирске начали продавать помидоры по 1000 рублей за килограмм — что в них необычного

В Новосибирске начали торговать томатами необычного сорта. Несмотря на то что в августе цены на томаты, как правило, минимальны, стоит экзотика почти 1000 рублей за килограмм.
Элитные помидоры появились в продаже в магазине «Добрянка», где названы Ананасными. Стоят они 999 рублей 99 копеек за килограмм.
Для того чтобы попробовать необычный овощ, придется потратить не меньше 300 рублей, помидоры достаточно крупные. В среднем (если не считать сорт Ананас) томаты стоят в этом магазине сейчас 250 рублей за килограмм, а начинаются со 100 рублей. В новосибирских магазинах сети «Ашан» цены начинаются сейчас с 80 рублей за килограмм, а самые дорогие томаты (без учета упакованных томатов черри) стоят 250 рублей за килограмм — желтый сорт Мохитос.
В целом, по данным Росстата, цены на томаты в августе обычно минимальны. Так, в прошлом году средняя цена на помидоры в августе была 71,4 рубля, в 2021 — 80,4 рубля, в 2020 — 64,3 рубля.
По информации помидороведческого сайта «Ем томат», сорт Ананас (или Ананасный) относится к «коллекционным», то есть его не выращивают большими объемами. Особенностью его считается не только внешний вид (мякоть и шкурка имеют полосатый окрас), но и вкус — он более фруктовый.
Те, кто не может себе позволить экзотические томаты, вполне могут удовлетвориться более дешевыми, обыкновенными. Но и их в этом месяце ждут неприятные сюрпризы. Например, стоимость курицы в этом августе достигла исторического максимума.