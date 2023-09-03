«Теряют контроль — видимо, под веществами»: травматолог рассказал, как самокатчики калечат себя и окружающих

Как хорошо взять в аренду самокат и с ветерком прокатиться до работы! Идеально — если в наушниках,
— Когда появился новый вид транспорта, к нам стали обращаться пострадавшие — и водители самокатов, и пешеходы, — поделился Абсатар Абдыганиев. — Весной, как только начался сезон, мы заметили рост количества пострадавших. По сравнению с прошлым годом травм стало в два раза больше. Как только теплеет, в конце марта — начале апреля, они идут к нам. По их рассказам, зачастую они не соблюдают правила дорожного движения и скоростной режим.
Какие травмы получают
Заведующий приемным отделением рассказал, что пострадавшие поступают с травмами разной степени тяжести и различными повреждениями. Большинство случаев легких травм — это ушибы мягких тканей, головы, конечностей, растяжение связок, переломы мелких костей (кисти, лучевые кости, ключицы). Но даже легкий перелом ключицы нужно оперировать, и пациенту придется восстанавливаться.
— Средняя степень тяжести — это перелом бедра, костей таза, плечевой кости, переломы рук и ног, разрывы связок, которые надо оперировать, — пояснил врач. — Около 10% от всех обратившихся с травмами после езды на самокатах мы госпитализируем с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, с переломами свода черепа, ушибом мозга, тяжелыми позвоночными травмами, даже с осложненными переломами шейных позвонков с нарушениями функции спинного мозга — а это фактически парализованный человек.
Травматолог заметил: хоть чаще всего самокатчики и поступают с ушибами и растяжениями связок, но и переломов достаточно много.
— За всё время я не видел ни одного водителя электросамоката в экипировке, — заметил Абсатар Абдыганиев. — Только мотоциклисты защищены.
Как попадают в ДТП
При оказании помощи врачи спрашивают об обстоятельствах травмы. Чаще всего пациенты отвечают: «Не вписался в поворот», «залетел в яму», «задел бордюр и полетел».
— Иногда самокатчики поступают в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, таких несколько случаев в месяц, — поделился Абсатар Абдыганиев. — Я считаю, важно привлекать к ответственности тех, кто управляет самокатом пьяный или в наркотическом опьянении. Мы берем анализы только по решению ГИБДД, если человек попал в аварию, а сколько таких ездит непойманными и угрожает здоровью окружающих! Водители самокатов летят на большой скорости и теряют контроль — видимо, под какими-то веществами они вообще не ощущают реальности.
Врач также обратил внимание на проблему, что электросамокаты, которые люди покупают в личное пользование, разгоняются быстрее, у некоторых из них нет того ограничения по скорости, какое есть у сервисов проката.
— Я считаю, что обязательно нужно ограничивать скорость. Для машин в пешеходных зонах и людных местах стоит ограничение
Проблема действительно заметная: чуть ли не каждый день появляются новости про сбитых самокатчиков или про наезды на пешеходов на тротуарах. Лихачи даже нашли объяснение своему поведению: по их словам, всё дело в экономии.