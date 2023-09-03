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Проблема

«Теряют контроль — видимо, под веществами»: травматолог рассказал, как самокатчики калечат себя и окружающих

Чем больше скорость, тем менее управляем самокат

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Травматолог рассказал, как калечатся самокатчики на улицах города и как травмируют других

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Как хорошо взять в аренду самокат и с ветерком прокатиться до работы! Идеально — если в наушниках, 40 км в час и не спешиваться на переходах! А если серьезно, такие беспечные водители всё чаще становятся клиентами травматологов, и врачей это очень беспокоит. Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал заведующий приемным отделением 36-й больницы Екатеринбурга Абсатар Абдыганиев.

— Когда появился новый вид транспорта, к нам стали обращаться пострадавшие — и водители самокатов, и пешеходы, — поделился Абсатар Абдыганиев. — Весной, как только начался сезон, мы заметили рост количества пострадавших. По сравнению с прошлым годом травм стало в два раза больше. Как только теплеет, в конце марта — начале апреля, они идут к нам. По их рассказам, зачастую они не соблюдают правила дорожного движения и скоростной режим.

Такие данные за полгода приводят в ГИБДД — и это только действительно серьезные случаи. Сколько бед на самом деле приносят самокаты и их неаккуратные водители, сложно представить

Такие данные за полгода приводят в ГИБДД — и это только действительно серьезные случаи. Сколько бед на самом деле приносят самокаты и их неаккуратные водители, сложно представить

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Какие травмы получают

Заведующий приемным отделением рассказал, что пострадавшие поступают с травмами разной степени тяжести и различными повреждениями. Большинство случаев легких травм — это ушибы мягких тканей, головы, конечностей, растяжение связок, переломы мелких костей (кисти, лучевые кости, ключицы). Но даже легкий перелом ключицы нужно оперировать, и пациенту придется восстанавливаться.

— Средняя степень тяжести — это перелом бедра, костей таза, плечевой кости, переломы рук и ног, разрывы связок, которые надо оперировать, — пояснил врач. — Около 10% от всех обратившихся с травмами после езды на самокатах мы госпитализируем с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, с переломами свода черепа, ушибом мозга, тяжелыми позвоночными травмами, даже с осложненными переломами шейных позвонков с нарушениями функции спинного мозга — а это фактически парализованный человек.

Травматолог заметил: хоть чаще всего самокатчики и поступают с ушибами и растяжениями связок, но и переломов достаточно много.

— За всё время я не видел ни одного водителя электросамоката в экипировке, — заметил Абсатар Абдыганиев. — Только мотоциклисты защищены.

Самокат — самый доступный вид транспорта для людей любого возраста, ведь на велосипеде надо крутить педали, и на каждом углу его не взять

Самокат — самый доступный вид транспорта для людей любого возраста, ведь на велосипеде надо крутить педали, и на каждом углу его не взять

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Как попадают в ДТП

При оказании помощи врачи спрашивают об обстоятельствах травмы. Чаще всего пациенты отвечают: «Не вписался в поворот», «залетел в яму», «задел бордюр и полетел».

— Иногда самокатчики поступают в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, таких несколько случаев в месяц, — поделился Абсатар Абдыганиев. — Я считаю, важно привлекать к ответственности тех, кто управляет самокатом пьяный или в наркотическом опьянении. Мы берем анализы только по решению ГИБДД, если человек попал в аварию, а сколько таких ездит непойманными и угрожает здоровью окружающих! Водители самокатов летят на большой скорости и теряют контроль — видимо, под какими-то веществами они вообще не ощущают реальности.

Врач также обратил внимание на проблему, что электросамокаты, которые люди покупают в личное пользование, разгоняются быстрее, у некоторых из них нет того ограничения по скорости, какое есть у сервисов проката.

— Я считаю, что обязательно нужно ограничивать скорость. Для машин в пешеходных зонах и людных местах стоит ограничение 20 км/ч, и у самокатов не должно быть больше. Чем больше скорость, тем менее управляем самокат. Они травмируют и себя, и окружающих. Пешеходы тоже обращаются часто, в этом году их заметно больше. Говорят: «Сбил самокатчик».

Проблема действительно заметная: чуть ли не каждый день появляются новости про сбитых самокатчиков или про наезды на пешеходов на тротуарах. Лихачи даже нашли объяснение своему поведению: по их словам, всё дело в экономии.

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