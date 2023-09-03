«Теряют контроль — видимо, под веществами»: травматолог рассказал, как самокатчики калечат себя и окружающих

Какие травмы получают

Заведующий приемным отделением рассказал, что пострадавшие поступают с травмами разной степени тяжести и различными повреждениями. Большинство случаев легких травм — это ушибы мягких тканей, головы, конечностей, растяжение связок, переломы мелких костей (кисти, лучевые кости, ключицы). Но даже легкий перелом ключицы нужно оперировать, и пациенту придется восстанавливаться.

— Средняя степень тяжести — это перелом бедра, костей таза, плечевой кости, переломы рук и ног, разрывы связок, которые надо оперировать, — пояснил врач. — Около 10% от всех обратившихся с травмами после езды на самокатах мы госпитализируем с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, с переломами свода черепа, ушибом мозга, тяжелыми позвоночными травмами, даже с осложненными переломами шейных позвонков с нарушениями функции спинного мозга — а это фактически парализованный человек.