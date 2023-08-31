Реагировать на отзывы не будут. Новосибирский Минздрав ответил на вопросы о критике женских консультаций в 2ГИС

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области не планируют проводить проверки медицинских учреждений на основании отзывов в 2ГИС. Об этом в ведомстве рассказали в ответе на запрос НГС после публикации материала о худших женских консультациях города. Напомним, ни одно медицинское учреждение в рейтинге отзывов информационного сервиса не дотянуло до четырех звезд. Максимальная оценка составила 3,6 звезды.

