Реагировать на отзывы не будут. Новосибирский Минздрав ответил на вопросы о критике женских консультаций в 2ГИС

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области не планируют проводить проверки медицинских учреждений на основании отзывов в 2ГИС. Об этом в ведомстве рассказали в ответе на запрос НГС после публикации материала о худших женских консультациях города. Напомним, ни одно медицинское учреждение в рейтинге отзывов информационного сервиса не дотянуло до четырех звезд. Максимальная оценка составила 3,6 звезды.
НГС задали вопросы министру здравоохранения региона Константину Хальзову о том, планируется ли работа с отзывами в 2ГИС, улучшение работы персонала после жалоб пациенток и выделение средств на сотрудника, контролирующего отзывы и работающего с ними.
— Интересующие вас вопросы, касающиеся работы с отзывами о государственных медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, в 2ГИС, не относятся к деятельности Министерства здравоохранения региона, — объяснили журналисту в ответе на запрос.
Как сообщил Константин Хальзов, контроль качества и безопасности медицинской деятельности проводят по основаниям, предусмотренным действующим приказом «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности». Как рассказали в Минздраве, публикация отзыва в Сети не основание для проведения плановой или внеплановой проверки организации, подведомственной областному Минздраву.
Ранее НГС рассказывал, что с 1 сентября вступит в силу постановление правительства о правилах предоставления платных медицинских услуг. Оно касается государственных учреждений, которые работают по программе ОМС. Мы изучили документ, чтобы разобраться, какая медпомощь будет платной.