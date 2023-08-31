Какая медпомощь будет платной с 1 сентября: объясняем в одной картинке

Постановление, которое вводит новые правила, было утверждено еще в мае 2023 года. Согласно документу, медучреждения, работающие по ОМС, могут оказывать платные медицинские услуги, но только в определенных случаях, которые в этом же документе и прописаны. Среди них, например, применение медицинских изделий или лечебного питания, которые не закупаются из бюджета или в рамках региональной программы, оказание медицинской помощи гражданам других стран, если у них не оформлен страховой полис или анонимно. С анонимностью, правда, есть деталь — согласно этому же постановлению, договор об оказании медицинских услуг должен содержать информацию об их потребителе, включающую Ф. И. О ., адрес проживания и паспортные данные. Как на практике будет решаться это противоречие, пока непонятно.

