Какая медпомощь будет платной с 1 сентября: объясняем в одной картинке

С 1 сентября вступит в силу постановление Правительства о правилах предоставления платных медицинских услуг. Касается оно не только и даже не столько частных клиник, сколько государственных учреждений, которые работают по программе ОМС. Мы изучили документ, чтобы разобраться, какая медпомощь будет платной после того, как изменения вступят в силу.
Постановление, которое вводит новые правила, было утверждено еще в мае 2023 года. Согласно документу, медучреждения, работающие по ОМС, могут оказывать платные медицинские услуги, но только в определенных случаях, которые в этом же документе и прописаны. Среди них, например, применение медицинских изделий или лечебного питания, которые не закупаются из бюджета или в рамках региональной программы, оказание медицинской помощи гражданам других стран, если у них не оформлен страховой полис или анонимно. С анонимностью, правда, есть деталь — согласно этому же постановлению, договор об оказании медицинских услуг должен содержать информацию об их потребителе, включающую
Также за деньги больница может предложить установить индивидуальный пост медсестры, чтобы она круглосуточно находилась рядом и выполняла все нужные процедуры (иногда это необходимо по медпоказаниям — тогда это должно быть бесплатно).
Вероятность того, что часть медицинской помощи будет оказываться за деньги, многих взволновала. Однако, по словам юристов, ничего нового в этой части постановления нет — все те же услуги оказывают платно и сейчас.
— По сути, новое постановление дублирует то, которое действовало в предыдущие годы, но дает возможность в том числе заключать договор и подписывать документы дистанционно, — говорит медицинский юрист, управляющий ООО «Центр медицинского права» Алексей Панов. — А так правила те же: сначала информируем о бесплатности медицинских услуг, а потом только оказываем платные. Перечень таких услуг тот же, что был в предыдущем постановлении, на мой взгляд, ничего не меняется.
Предыдущее постановление, регламентирующее правила оказания платной медпомощи, было принято в 2012 году. Аналогичные документы действовали и прежде, они периодически обновляются с корректировками. До постановления, которое принималось в 2012 году, действовало постановление от 1996 года.
В Минздраве тоже заверили, что никакие бесплатные услуги не перейдут в категорию платных.
— Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ, — цитирует «Интерфакс» помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
Помимо списка медицинских услуг, которые больницы и поликлиники смогут предоставлять за деньги, в документе прописано, на каких условиях они предоставляются. Согласно постановлению, при оказании платной медпомощи врачи должны руководствоваться клиническими рекомендациями, а также установленными Минздравом стандартами и порядками.
Также с 1 сентября в силу вступает постановление Правительства, которое меняет правила продажи лекарств: аптеки должны будут при отпуске препарата вносить реквизиты рецепта. Ранее мы рассказывали, как новый порядок продажи лекарств может сказаться на потребителях.