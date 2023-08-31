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Обзор

Какая медпомощь будет платной с 1 сентября: объясняем в одной картинке

Осенью начнет действовать новое постановление Правительства

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Новые правила регламентируют оказание платных услуг в медицинских организациях, которые работают по ОМС

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С 1 сентября вступит в силу постановление Правительства о правилах предоставления платных медицинских услуг. Касается оно не только и даже не столько частных клиник, сколько государственных учреждений, которые работают по программе ОМС. Мы изучили документ, чтобы разобраться, какая медпомощь будет платной после того, как изменения вступят в силу.

Постановление, которое вводит новые правила, было утверждено еще в мае 2023 года. Согласно документу, медучреждения, работающие по ОМС, могут оказывать платные медицинские услуги, но только в определенных случаях, которые в этом же документе и прописаны. Среди них, например, применение медицинских изделий или лечебного питания, которые не закупаются из бюджета или в рамках региональной программы, оказание медицинской помощи гражданам других стран, если у них не оформлен страховой полис или анонимно. С анонимностью, правда, есть деталь — согласно этому же постановлению, договор об оказании медицинских услуг должен содержать информацию об их потребителе, включающую Ф. И. О., адрес проживания и паспортные данные. Как на практике будет решаться это противоречие, пока непонятно.

Также за деньги больница может предложить установить индивидуальный пост медсестры, чтобы она круглосуточно находилась рядом и выполняла все нужные процедуры (иногда это необходимо по медпоказаниям — тогда это должно быть бесплатно).

Список платных медицинских услуг не изменился — в постановлении от 2012 года указаны те же самые

Список платных медицинских услуг не изменился — в постановлении от 2012 года указаны те же самые

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Вероятность того, что часть медицинской помощи будет оказываться за деньги, многих взволновала. Однако, по словам юристов, ничего нового в этой части постановления нет — все те же услуги оказывают платно и сейчас.

— По сути, новое постановление дублирует то, которое действовало в предыдущие годы, но дает возможность в том числе заключать договор и подписывать документы дистанционно, — говорит медицинский юрист, управляющий ООО «Центр медицинского права» Алексей Панов. — А так правила те же: сначала информируем о бесплатности медицинских услуг, а потом только оказываем платные. Перечень таких услуг тот же, что был в предыдущем постановлении, на мой взгляд, ничего не меняется.

Предыдущее постановление, регламентирующее правила оказания платной медпомощи, было принято в 2012 году. Аналогичные документы действовали и прежде, они периодически обновляются с корректировками. До постановления, которое принималось в 2012 году, действовало постановление от 1996 года.

В Минздраве тоже заверили, что никакие бесплатные услуги не перейдут в категорию платных.

— Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ, — цитирует «Интерфакс» помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Помимо списка медицинских услуг, которые больницы и поликлиники смогут предоставлять за деньги, в документе прописано, на каких условиях они предоставляются. Согласно постановлению, при оказании платной медпомощи врачи должны руководствоваться клиническими рекомендациями, а также установленными Минздравом стандартами и порядками.

Также с 1 сентября в силу вступает постановление Правительства, которое меняет правила продажи лекарств: аптеки должны будут при отпуске препарата вносить реквизиты рецепта. Ранее мы рассказывали, как новый порядок продажи лекарств может сказаться на потребителях.

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