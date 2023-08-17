Без рецепта больше ничего не купить? С сентября лекарства начнут продавать по-новому

Что за новые правила?

Соответствующее постановление правительства было принято еще в марте. Документ вносит изменения в правила предоставления сведений в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов, к которой подключены все участники фармрынка. Согласно постановлению, при продаже рецептурных препаратов фармацевт будет обязан указать реквизиты рецепта.



Новые правила вызвали беспокойство и у пациентов, и у представителей фармацевтического рынка. И те, и другие понимают, что получить пресловутый рецепт бывает не так-то просто. Начнем с того, что для начала нужно как-то попасть к врачу, а на это потребуется время: запись к профильному специалисту и сейчас-то порой нужно ждать месяцами.

