«Пока дозвонился — умер»: сибирячки составили рейтинг худших женских консультаций — изучаем отзывы

В Новосибирске работает около 20 государственных женских консультаций. Пациентки активно оставляют на них отзывы в сервисе 2ГИС — часть пропитана словами благодарности к врачам. Другие — негодованием и даже слезами сожаления о потерянном младенце из-за врачебной ошибки. Оценку в четыре и пять звезд не набрала ни одна новосибирская медицинская организация из представленных. Корреспондентка НГС изучила отзывы и посмотрела, в какие больницы не спешат идти женщины, а какими довольны.
Лучшие женские консультации
Лучшей среди государственных с рейтингом в 3,6 звезды оказалась женская консультация Городской клинической поликлиники №14 на Демакова, 2 в Нижней зоне Академгородка. Первые положительные отзывы датируются 2012 годом, последние — за июнь 2023-го. Пациентки довольны знаниями гинекологов, толерантностью, современными подходами к лечению и ведению беременности, назначениями врачей, их чутким отношением. Доктора не пугают жительниц города страшными диагнозами сходу, а корректно преподносят факты, назначают необходимое лечение и пересдачу анализов при необходимости.
Сибирячкам также понравился ремонт в здании, реорганизация колл-центра, в который появилась возможность дозвониться в 2023 году. Ранее общение с администратором и запись на приём доставляли сложности.
Одна из жительниц под именем Светлана Анатольевна объяснила, что долго не могла забеременеть, посетила множество платных специалистов и оставила в кассе частных клиник немало сбережений, пока не попала на прием в женскую консультацию на Демакова.
— Гинеколог помогла разобраться в причинах неудачи, была со мной на связи в любое время суток. После того как долгожданная беременность настала, врач очень внимательно вела беременность, я находилась под самым чутким контролем, — рассказала пациентка.
Еще одна пациентка под псевдонимом Критик года тоже рассказала, как гинеколог прошел с ней важный путь — вел ее с 7 по 40 неделю беременности. Доктор выходил на связь 24/7 и принимал даже без записи.
Однако не все отзывы позитивные. Женщины отмечают и негативные моменты. Например, некоторые специалисты направляют на платные исследования: УЗИ, сдачу анализов.
Житель Новосибирска Роман рассказал, как один из врачей порекомендовал его супруге оформить отказ от госпитализации. Сутки спустя беременную якобы госпитализировали с тяжелым токсикозом, отслойкой плаценты и гипертонусом. Посетительница женской консультации Марина Ильина пожаловалась на медсестру. По словам девушки в 2ГИС, сотрудница по время инъекций якобы порвала ей две вены.
Женская консультация по улице Революции, 6 в Железнодорожном районе имеет в 2ГИС оценку в 3,3 звезды. Наравне с ней находятся Новосибирский городской клинический перинатальный центр (женская консультация №2) на Лазарева, 35 в Дзержинском районе и женская консультация в консультативно-диагностической поликлинике №2 на Морском проспекте, 25/1 в Верхней зоне Академгородка. В первом учреждении из плюсов отмечают удобное кресло в кабинете забора венозной крови, профессиональное отношение врачей к работе, выдачу направлений на бесплатное УЗИ и не частые очереди. Отрицательные отзывы здесь связаны с грубостью, безучастностью и фамильярностью персонала.
В перинатальном центре (женской консультации №2) ставят пятерки заботливым гинекологам, ведущим беременности на ранних и поздних сроках. Пациентки отмечают внимательных врачей в кабинете УЗИ, легко определяющих пол ребенка.
— Я скептически отношусь к бесплатной медицине и предпочитаю платные услуги, но когда 8 лет назад пошла вставать на учет по беременности, приятно удивилась и осталась там. Врач с юмором, поддержкой и строгостью, где нужно. Женщины на ресепшене достаточно вежливые. Заведующая тоже порадовала — проводила УЗИ, давала личные консультации. Анализы крови принимают очень хорошие специалисты, бывает даже без записи берут, за что большое им спасибо! — оставила отзыв пользовательница 2ГИС Виолла Кудряшка.
В женской консультации на Морском проспекте в плюсы записывают малое количество очередей, бесплатную выдачу необходимых витаминов, предложения бесплатного скрининга.
— Из нового для меня: появились обязательные консультации у социального работника, юриста, психолога. Нацелены на поддержку женщин, которые в этом нуждаются. Приятно осознавать, что в учреждении есть психолог, всегда готовый поддержать при необходимости, — похвалила клинику пользовательница сервиса Catherina.
Свежих негативных отзывов на консультацию нет. Последний датируется 2022 годом и рассказывает о невозможности записи к врачу и отказом доктора в помощи.
Худшие женские консультации
Среди худших медучреждений жительницы Новосибирска выделяют несколько. Целых три женские консультации имеют оценку в 2,7 звезды. Среди них — Акушерско-гинекологическое отделение №1 в Городской клинической поликлинике №2 по улице Лескова, 250а, Родильный дом №7 на Героев Революции, 12/1 и женская консультация в городской больнице №3 на улице Барьерной, 14.
В первой девушки жалуются на плохое отношение к пациенткам, грубость, отказ в приеме и невозможность дозвониться в регистратуру. «Бесплатная медицина, называется, пока дозвонился — умер», — резюмирует попытки связаться с клиникой пользователь под ником «А зачем! Нет».
Пациентка, назвавшаяся в 2ГИС именем Ольга Лысенко, рассказала, что на УЗИ у нее обнаружили кисты на яичниках. Девушка пожаловалась на сильные боли, а ей якобы ответили, что яичники болеть не могут и назначили прохождение различных процедур. Во время их ожидания, у сибирячки, по ее словам, лопнула киста, пришлось вызывать скорую помощь и экстренно ложиться на операцию.
В отделении №3 женской консультации по улице Вертковской, 19/1 пациентки недовольны длинными очередями, грубым отношением и отсутствием достаточного количества персонала. Одна из жительниц после УЗИ заметила, что врач протерла аппарат салфеткой, но не выбросила ее, а повесила сушить.
— Девочки, если хотите сохранить ребенка, обходите это место стороной! Я сейчас лежу в больнице с выкидышем, потому что с кровотечением меня отправили домой! Врач из 8 кабинета! Месяц на учёт не могли поставить! — рассказала вопиющую историю пациентка Александра Шевелева.
У женской консультации от городской клинической поликлиники №22 оценка в 2ГИС наиболее низкая — 2,4 звезды. Женщины пожаловались на грязь в кабинетах, невозможность записаться к специалисту через Госуслуги и дозвониться до клиники. По словам пациенток, чтобы попасть к врачу на прием, необходимо зачастую ждать больше месяца, а отправиться в платную клинику не всегда существует материальная возможность.
На отзывы в 2ГИС медицинские учреждения не отвечают. Корреспондент НГС направила запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы уточнить, почему жалобы остаются без ответа, и есть ли в ведомстве специалисты, следящие за оценками пациентов в Интернете.
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