«Пока дозвонился — умер»: сибирячки составили рейтинг худших женских консультаций — изучаем отзывы

Сибирячкам также понравился ремонт в здании, реорганизация колл-центра, в который появилась возможность дозвониться в 2023 году. Ранее общение с администратором и запись на приём доставляли сложности.



Одна из жительниц под именем Светлана Анатольевна объяснила, что долго не могла забеременеть, посетила множество платных специалистов и оставила в кассе частных клиник немало сбережений, пока не попала на прием в женскую консультацию на Демакова.



— Гинеколог помогла разобраться в причинах неудачи, была со мной на связи в любое время суток. После того как долгожданная беременность настала, врач очень внимательно вела беременность, я находилась под самым чутким контролем, — рассказала пациентка.