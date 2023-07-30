Милочка, там всё запущено! 4 женских диагноза, которые лечат только в России, и ошибки в кресле гинеколога — их делают все

Поход к женскому врачу для тревожных людей — это задача со звездочкой. Мало того что приходится раздеваться перед незнакомой женщиной, так еще и когда она внимательно смотрит в вас и хмыкает, кажется: ну всё, я пропала. Выходишь от врача, как будто пробежала марафон голой, но не выиграла его, с кипой бумажек и точным ощущением, что вот-вот склеишь ласты. Надеемся, у вас всё проходит приятнее. Эксперты рассказали для редакции Городских порталов, какие диагнозы нужно ставить под сомнение (как минимум узнать второе мнение) и чего не стоит делать на приеме у гинеколога.
Эрозия шейки матки
Сам термин «эрозия шейки матки» означает дефект на слизистой оболочке, когда верхний защитный слой слизистой повреждается каким-либо травмирующим фактором, оголяя нижележащий слой. Специфичных признаков для нее нет, это могут быть и слизистые выделения, и боль после секса.
Врожденная эктопия (так ее еще называют) бывает даже у девочек, не ведущих половую жизнь, и часто никак себя не проявляет. Это состояние связано с особенностью строения слизистой шейки матки у юных и молодых женщин и чаще всего проходит само после родов. Считается, что, оставленная без внимания, эрозия может привести к возникновению предраковых изменений и раку шейки матки.
Акушер, гинеколог-эндокринолог Елена Гецаева объясняла для наших коллег, что эрозия шейки матки является достаточно редким диагнозом, если устанавливается по четким критериям, а не на глаз.
— Всё, что так часто считают эрозией, является либо эктопией, либо эктропионом, что входит в понятие варианта нормы. Количество пациентов, которым проводится прижигание шейки матки, в России очень велико. Это в большинстве своем из-за недостаточной квалификации врачей или связано с гипердиагностикой, — рассказала специалист. То есть диагноз есть, но его часто ставят неправильно либо преждевременно.
Уреаплазмоз
Уреаплазмы — одна из разновидностей бактерий, их обнаруживают во влагалище более чем у 30% здоровых женщин. Одно время среди специалистов велась дискуссия об опасности уреаплазм. Сегодня в основном дискуссия эта завершена, врачи сходятся в том, что уреаплазмы (так же как и родственные им микоплазмы), живущие во влагалище, относятся к группе условно-патогенных микробов. Это означает, что пока они тихо-мирно живут в организме хозяина и не вызывают заболевание, лечить их не нужно.
Совсем другое дело — когда мелкие сожители начинают чувствовать себя настолько вольготно, что начинают активно размножаться, тесня полезную флору интимных зон. Часто это происходит при сниженном иммунитете, и тогда уже можно говорить об уреаплазмозе — заболевании, вызванном безобидными до того внутриклеточными жителями.
Симптомы уреаплазмоза возникают примерно через 3 недели с момента заражения. Однако о них вы, скорее всего, не узнаете: уреаплазмоз проявляется незначительными признаками, которые мало беспокоят больных, а часто вообще не проявляются.
Если вас ничто не беспокоит, то вряд ли вы вздумаете искать у себя уреаплазмы. Главным тревожным звоночком обычно является факт, когда гинеколог раз за разом обнаруживает признаки воспалительного заболевания. Тогда он, скорее всего, отправит вас сдавать анализы.
По мнению Елены Гецаевой, при отсутствии особой клинической ситуации это заболевание можно не лечить.
Детская матка (гипоплазия)
Инфантильность матки, или гипоплазия, — это патология, при которой женский детородный орган задерживается в своем развитии. То есть взрослая женщина имеет матку, размеры и функциональность которой соответствуют матке маленькой девочки или девушки-подростка.
Диагноз спорный, уверена эксперт. Потому как норма в гинекологии — это нечто среднее. В жизни же всё сложнее, и то, что является проблемой для одной женщины, для другой — рабочее состояние. Физиотерапия и прием гормонов в любом случае здесь не помогут, ведь увеличить матку невозможно.
Гипертонус матки
Диагноз нередко ставят беременным, однако, по мнению эксперта, он часто бывает коммерческим. Благодаря такому понятию многие частные клиники проводят массивную токолитическую и гормональную терапию в условиях дневного стационара, хотя наличие этого состояния в подавляющем большинстве случаев вполне физиологично (ибо матка — мышечный орган, основной функцией которого является сокращение).
— А вот реальный гипертонус сложно с чем-либо спутать, и лечат его строго в стационаре, — заключает врач.
Ошибки, которые затрудняют постановку диагноза
Не только гипердиагностика и устаревшие понятия о лечении ряда заболеваний вредят вашему здоровью. Часто мы, сами того не замечая, делаем прием у специалистов менее результативным. Копаемся в телефоне в поисках анализов, забываем элементарные вещи о своем здоровье, а иногда просто не приходим к женскому врачу до той поры, пока «там всё не отвалится». Редакция Городских порталов спросила у опытных врачей, что их бесит и печалит в поведении пациента на приеме: возможно, вы узнаете себя.
Отвечает Виктория Анатольевна Ваккер, врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, член Российской ассоциации репродуктологов человека.
— Какие ошибки совершают женщины в кабинете гинеколога, которые затрудняют постановку диагноза и лечение?
— Частая ошибка — они не помнят, что с ними происходило в течение жизни, если были операции или другие манипуляции, роды или выкидыши, не помнят даты, про что-то совсем забывают, не помнят, когда были последние месячные, приходится всё вытягивать, задавать наводящие вопросы. Это затягивает прием.
— Какой у вас в практике был самый необычный случай?
— Необычный случай был много лет назад, когда мама привела дочку 14 лет на прием по поводу нарушения менструального цикла, а точнее отсутствия месячных в течение 7 месяцев. При осмотре была диагностирована беременность сроком 32 недели. Мама в обморок упала. Ещеё один необычный случай — когда пришлось из влагалища пациентки удалять огромную проволоку, как она туда попала, история умалчивает.
— Что бесит гинеколога? Чего не нужно делать в кабинете гинеколога, но женщины часто делают?
— Не надо копаться в телефоне, искать дату последних месячных и нераспечатанные обследования, не надо надолго задумываться над любым вопросом: теряется драгоценное время. Не надо сообщать доктору о своих умозаключениях по поводу заболевания, говорить: «У меня болит яичник» или «У меня болит матка». Не надо приходить на повторный прием и сообщать, что предложенное лечение она не прошла, но зато ставила свечи, которые ей посоветовала подруга или она вычитала на форуме.
Отвечает Васильева Анастасия Геннадьевна, врач — гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики.
— Какие ошибки совершают женщины в кабинете гинеколога, которые затрудняют постановку диагноза и лечение?
— Ошибки не в кабинете, а до его посещения. Кто-то начинает лечить условную «молочницу» до приема гинеколога, и в итоге диагностику провести невозможно, а лечение часто бывает либо неполноценным, либо избыточным, так как даже гинекологи в постановке диагноза на глаз ошибаются в 50% случаев. Кто-то еще использует спринцевания, хотя это сейчас категорически запрещено. Многие женщины не отмечают свои менструации, а про день цикла я уже давно не спрашиваю.
— Бывает, что пациентки юлят при ответах на важные вопросы?
— У меня была только такая пациентка с хроническим кандидозом как раз. Я у нее расспросила всё: от образа жизни и питания до психологического состояния, но не смогла понять, почему у молодой девушки признаки хронического иммунодефицита. В итоге она увидела, что я искренне хочу ей помочь, и призналась, что употребляет амфетамин. Бывают пациентки, которые по каким-то причинам не говорят, что их половой партнер — девушка или что они пользуются различными игрушками, но это не слишком критично, хотя неправильная гигиена секса сильно может повлиять на здоровье.
— Какой у вас в практике был самый необычный случай?
— Была женщина 37 лет, она не очень хорошо говорила по-русски. Пришла изначально на УЗИ щитовидной железы. У нее были скачки давления, она отекала, ей становилось плохо. По УЗИ мы ей действительно выявили патологию, но она пришла ко мне еще и на гинекологическое УЗИ, так как ей в женской консультации сказали, что у нее миома больших размеров. Эта миома оказалась беременностью 17 недель. Вместе с ней был муж. Она делала тесты на беременность, и все они были отрицательные. Прервать такую беременность уже можно только по медицинским показаниям. В итоге они решили оставить ребенка.
Однажды ко мне пришли женщина с мужем на УЗИ по беременности, мы начали смотреться, и я ей поставила диагноз «двойня», чего она, конечно, не ожидала. Но самое интересное было, что два эмбриона по своим характеристикам были как будто с разницей в три дня. По УЗИ мы сделали вывод, что оба яичника «выстрелили» одновременно, и, может быть, они даже «выстрелили» в разные дни, и произошло оплодотворение.
— Какой самый пугающий?
— Была история с женщиной, которую мужчина бросил, узнав, что она беременна. Она пыталась пойти на аборт, ей сказали, что уже поздновато. Было почти 12 недель, и ее отфутболили. Она все сроки пропустила, в которые можно по желанию сделать аборт, и начала творить ерунду.
Она грелась в ванне, бегала, прыгала, говорила, что была готова просто выйти на улицу и попасть под машину. Она была на грани, и оставался только криминальный аборт. Она брала вязальные спицы и пыталась себе засовывать, конечно, там было дичайшее кровотечение. И с этим кровотечением она ко мне и пришла. То есть просто она тыкала себе спицами внутри и повредила артерию. Но беременность из-за этого не прервалась, плод был жизнеспособным.
Спицами она занесла инфекцию. И мы ей уже диагностировали хориоамнионит. Это показатель для медицинского прерывания беременности, чтобы не лишиться матки. Ее госпитализировали в гинекологическую больницу и родоразрешили.
Кстати, на днях Минздрав России поддержал ограничение продаж и перевод на количественный учет препаратов для медикаментозных абортов. Мы поговорили с врачом о том, как это может отразиться на здоровье женщин, а также обсудили основные причины снижения рождаемости в стране.
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