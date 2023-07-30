Милочка, там всё запущено! 4 женских диагноза, которые лечат только в России, и ошибки в кресле гинеколога — их делают все

Эрозия шейки матки

Сам термин «эрозия шейки матки» означает дефект на слизистой оболочке, когда верхний защитный слой слизистой повреждается каким-либо травмирующим фактором, оголяя нижележащий слой. Специфичных признаков для нее нет, это могут быть и слизистые выделения, и боль после секса.

Врожденная эктопия (так ее еще называют) бывает даже у девочек, не ведущих половую жизнь, и часто никак себя не проявляет. Это состояние связано с особенностью строения слизистой шейки матки у юных и молодых женщин и чаще всего проходит само после родов. Считается, что, оставленная без внимания, эрозия может привести к возникновению предраковых изменений и раку шейки матки.