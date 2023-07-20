Государство борется с абортами? Гинеколог — о грядущих ограничениях на препараты для прерывания беременности

Для чего нужен учет

Препараты для медикаментозных абортов никогда не были в свободной продаже в аптеках: их можно получить только в больнице. Об этом MSK1.RU сообщила врач акушер-гинеколог, репродуктолог Клинического госпиталя Мария Милютина.

— Для медикаментозного аборта используются два препарата. Основной обладает антигормональным воздействием, которое вызывает отторжение беременности, а второй используется непосредственно для ее прерывания. Они всегда даются в лечебном учреждении, причем пациентка должна их принять в присутствии врача, — объяснила она.