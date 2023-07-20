Государство борется с абортами? Гинеколог — о грядущих ограничениях на препараты для прерывания беременности

За последнее десятилетие в России значительно снизилась рождаемость и увеличилось число случаев бесплодия. Данная ситуация может привести к демографической катастрофе, заявили медики и депутаты Госдумы в июне.
На днях Минздрав России поддержал ограничение продаж и перевод на количественный учет препаратов для медикаментозных абортов. Мы поговорили с врачом о том, как это может отразиться на здоровье женщин, а также обсудили основные причины снижения рождаемости в стране
Для чего нужен учет
Препараты для медикаментозных абортов никогда не были в свободной продаже в аптеках: их можно получить только в больнице. Об этом MSK1.RU сообщила врач акушер-гинеколог, репродуктолог Клинического госпиталя Мария Милютина.
— Для медикаментозного аборта используются два препарата. Основной обладает антигормональным воздействием, которое вызывает отторжение беременности, а второй используется непосредственно для ее прерывания. Они всегда даются в лечебном учреждении, причем пациентка должна их принять в присутствии врача, — объяснила она.
По словам гинеколога, Минздрав сейчас не может в полной мере контролировать количество произведенных прерываний беременности на раннем сроке. Именно для этого и вводится такой учет.
— По большому счету можно сказать, что статистика по медикаментозным абортам неполная. Не все клиники отправляют данные, а так их могут обязать это сделать, — рассказала Милютина — Хирургическую манипуляцию провести сложнее, поэтому статистика обычных абортов более организованная, но все равно есть клиники, которые не подают отчетность.
По ее словам, медикаментозные аборты менее вредны для женского организма, чем хирургические манипуляции.
— Но в то же время остатки плодного яйца могут быть в полости матки после медикаментозного аборта, потом появляются полипы, которые приходится удалять в 30 процентах случаев. И бесплодие после применения таких препаратов тоже может возникать, — добавила Милютина.
Милютина отметила, что законодательная инициатива направлена, с одной стороны, на то, чтобы контролировать и понимать, о каком количестве прерывания беременности на раннем сроке идет речь, а с другой — попытаться снизить количество абортов.
— Поэтому здесь, возможно, по срокам будет сдвиг в сторону обычного хирургического прерывания беременности. Но я хочу подчеркнуть, что они не ограничивают доступность препаратов, а именно усиливают отчетность, — добавила врач.
Почему растет число случаев бесплодия
По словам Милютиной, страдающих бесплодием людей становится больше по ряду причин:
- мужской фактор. В последнее время все больше мужчин в России не может иметь детей;
- возраст будущей мамы. Современные женщины начинают планировать беременность в более позднем возрасте, чем раньше;
- болезни. На возможности иметь детей могут негативно сказаться как воспалительные заболевания матки и придатков, так и инфекции, передаваемые половым путем;
- токсическое воздействие окружающей среды. Микропластик и другие вредные примеси попадают в продукты и окружающую среду. Все это воздействует на яичники, поэтому с каждым годом увеличивается число женщин, которые не могут забеременеть;
- ранний климакс. Истощение яичников в достаточно молодом возрасте — уже не редкость, климакс «молодеет» с каждым годом;
- аборты. Примерно 15–20 процентов женщин после прерывания беременности не могут снова зачать ребенка. Однако, по информации врача, у большинства пациентов бесплодие все же первичное: девушки не могут завести ребенка, но никогда не делали аборты.
Также гинеколог подчеркнула, что падение демографии связано в том числе с социальными факторами.
— Сейчас очень много одиноких женщин, которые не встретили своего принца и, соответственно, не готовы к созданию неполной семьи и рождению ребенка без отца, — сказала Милютина.
В каком возрасте лучше рожать
Самое простое, что может сделать каждый человек для себя — планировать беременность в достаточно раннем возрасте и не откладывать это на возраст после 35 лет, считает Милютина.
— Если задуматься о рождении детей до 35 лет, то велики шансы, что проблем с наступлением беременности не будет, — отметила врач.
Гинеколог подчеркнула, что число случаев бесплодия всё-таки растет среди молодых, но всё-таки в более раннем возрасте проблема решается гораздо проще.
— Средний возраст рождения первого ребенка сейчас находится в районе 27–28 лет, а лет пять назад он был в районе 25. Этот показатель все больше продолжает увеличиваться с каждым годом, — заключила Милютина.
В столице суммарный коэффициент рождаемости сегодня составляет 1,5. Однако, если учесть, что порядка 14% рождений приходится на иногородних, то он падает до 1,3, что является очень низким показателем для России. Для того чтобы обеспечить естественный прирост населения, коэффициент должен составлять 2,1–2,2, то есть у каждой женщины должно быть более двух детей.
За последнее десятилетие женское бесплодие увеличилось в три раза, а мужское — в два, рассказала член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова на медицинском конгрессе «ОргЗдрав-2023». Мы рассказывали, что обсуждали медики и депутаты на встрече, посвященной демографическому кризису.
Кроме того, MSK1.RU публиковал репортаж с Форума многодетных семей, на котором родители со всей страны встретились с политиками и бизнесменами и рассказали, что им нужно, чтобы решиться еще на одного ребенка.
Также мы писали о самых странных способах поднять рождаемость в стране: в частности, власти предлагали улучшить демографию при помощи многодетных кукол и билетов в театр.