Приходите с разрешением: РПЦ предлагает разрешить аборты только с распиской от мужа — что не так с этим законом

Мысль о том, что в принятии решения должен участвовать муж и отец ребенка, тоже не нова, однако вопрос о принятии такого закона церковью прежде не поднимался и на этот раз многими был встречен с негативом. Разбираемся, что на самом деле не так с этим предложением.



Почему заговорили о запрете абортов?

У Русской православной церкви свои причины требовать наложения вето на аборты — с точки зрения православной церкви, душа возникает в момент зачатия, из чего следует, что аборт — это убийство, смертный грех. Однако на круглом столе, где иерей Федор Лукьянов озвучил предложение церкви, обсуждалась не борьба с грехами, а совершенствование мер, направленных на народосбережение и стимулирование рождаемости. Так что посмотрим на проблему с этой точки зрения.

