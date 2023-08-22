В России всё чаще стали находить сибирскую язву. Нам всем грозит пандемия?

В России снова выявили очаг заражения сибирской язвой — уже третий за последние полгода. В марте заболевание нашли в Чувашии, в начале июля стало известно о четырех зараженных в Туве, сейчас болезнь добралась до Воронежской области — сибирскую язву обнаружили у местного жителя. Разбираемся, откуда сегодня взялась эта болезнь, можно ли ее вылечить и как не заразиться.
Сибирская язва — это особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь может протекать в кожной или генерализованной форме. При генерализованной форме летальность до 100% при отсутствии лечения.
Что произошло в Воронеже
Новый очаг сибирской язвы выявили в Панинском районе Воронежской области 20 августа. По информации регионального Роспотребнадзора, заразился местный житель, разделывавший тушу зараженного животного. Специалисты отобрали пробы и определили круг контактных лиц, которые сейчас находятся под контролем врачей, а губернатор Александр Гусев ввел локальный режим ЧС — он будет действовать как минимум до 16 ноября.
— В настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания, установлены границы очага. Осуществлен подворный обход населенного пункта в границах очага, — отмечается в сообщении районной администрации.
Откуда в России сибирская язва
Сибирская язва в России выявлялась и ранее. Например, в 2019 и 2022 годах регистрировались случаи в Ставропольском крае, в
— Как правило, распространение сибирской язвы привязано к большим скотомогильникам, но это не прямое заражение, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Основная форма сохранения сибирской язвы — споры, в этой форме они могут сохраняться более ста лет в почве. Если на территории, где есть такие споры, ведутся какие-то работы или выпас скота, это провоцирует заражение животных. Обитающие на этой территории дикие животные тоже могут заболеть.
По словам Николая Крючкова, в этом году случаев заражения произошло достаточно много, и в целом за последние 10 лет они участились.
— Это связано с тем, что у нас в плохом состоянии скотомогильники, их в России очень много, соответственно, очень много может быть и опасных территорий, — предупредил иммунолог. — Возможно, на распространение будет влиять и глобальное потепление. При более высокой температуре споры сибирской язвы выживают и проникают в верхние слои почвы более эффективно.
Как ей заражаются
Сибирская язва практически не передается от человека к человеку — по словам Николая Крючкова, вероятность этого крайне мала. Люди могут заразиться сибирской язвой от животных и продуктов животного происхождения: при забое домашнего скота или во время охоты, разделки туши, приготовлении пищи, поедании зараженного мяса с недостаточной термической обработкой. Например, в марте жители Чувашии заболели после забоя зараженного сибирской язвой бычка. Тогда очаги болезни удалось быстро локализовать, однако врач-эпидемиолог, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с критикой своих бывших коллег из-за того, что они вообще допустили вспышку болезни.
Что же касается июньского случая в Тыве, то, по данным местного управления Россельхознадзора, четыре человека убили и разделали зараженную лошадь на чабанской стоянке, после чего сварили и съели ее внутренние органы. Их госпитализировали, но спустя полмесяца пациенты отказались лечиться и самовольно ушли из больницы. Они вернулись по домам в свои сёла, и там их взяли на амбулаторное наблюдение местные медики. Врачи разъяснили пациентам, что им нельзя выходить из дома, и в очередной раз рассказали, насколько опасна эта инфекция.
— Часто люди заражаются при разделке туш, имея незначительные повреждения кожи. Таким образом можно получить кожную форму болезни — это большая часть заражений. Бывает также и при употреблении зараженного мяса в пищу, — подтвердил Николай Крючков. — Редкие случаи легочной формы могут быть на кожевенных предприятиях.
Симптомы болезни
У лошадей и крупного рогатого скота болезнь проявляется высокой температурой, отказом от пищи, отеками шеи и головы.
У человека в 95% случаев сибирская язва протекает в кожной форме. Болезнь начинается с лихорадки, на коже в месте проникновения микроба образуются язвы. Реже болезнь может протекать в генерализованной — легочной или кишечной — форме, в первом случае симптомами будут боли в груди, одышка, пневмония, во втором — понос, рвота и метеоризм. Если не начать лечиться вовремя, наступит инфекционно-токсический шок, и умереть в этом случае можно за 2–3 дня.
Как лечить
Сибирская язва лечится антибиотиками, но только при правильном подборе препарата в условиях стационара.
— С высокой вероятностью при отсутствии лечения будет летальный исход, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Важно понять, что это за форма и, соответственно, сразу начать антибиотикотерапию. Человек при этом изолируется. Эта инфекция не эпидемическая, но особо опасная. Это значит, что все, кто заражен или под подозрением, — они находятся в очень большой опасности, с высоким риском для жизни.
В случае контакта с больными животными или заразным материалом человек должен находиться под постоянным наблюдением врача в течение 14 дней.
Как не заболеть
Источником заражения для человека всегда становится животное, поэтому в первую очередь нужно внимательно следить за тем, какое мясо вы покупаете. Врачи-инфекционисты советуют следующее:
- не покупать мясо на стихийных рынках и у неизвестных людей из багажников машин;
- хорошо варить мясо (кусок не более 500 граммов — 2,5 часа);
- интересоваться, из какого региона привезли мясо.
Кроме того, местные власти и Роспотребнадзор должны сообщать людям о том, что в регионе есть заболевшие животные.
— Надо регулярно информировать местных жителей, если у них в регионах уже были случаи заражения сибирской язвой, — отметил Николай Крючков. — Надо налаживать ветконтроль, работники здравоохранения также должны быть в курсе происходящего.
Владельцам домашнего скота нужно следить за состоянием животных и при первых симптомах обращаться к ветеринару. При уходе за животными и работе со шкурами нужно надевать перчатки и маску. Ветеринарам, а также людям, работающим со скотом или продукцией животного происхождения, в Роспотребнадзоре рекомендуют прививаться (в некоторых случаях прививка обязательна).
Вынужденный убой животных и разделку туш в ведомстве советуют не проводить без ветеринарного освидетельствования, а тем, кто покупает мясо, рекомендуют избегать покупок у частников на импровизированных рынках.
Ждать ли пандемии
Несмотря на то что количество случаев заражения за последние годы увеличилось, иммунолог Николай Крючков уверен, что пандемии или эпидемии сибирской язвы в ближайшее время не будет.
— Вспышки крупные могут возникать. Если их не контролировать, они могут разрастаться, но не будет эпидемии или пандемии, — считает иммунолог. — Есть некоторые факторы, которые позволяют говорить о том, что заболеваемость может вырасти, хоть и не кардинально. Это затруднит быструю работу с очагами.
По словам Николая Крючкова, чтобы избежать роста вспышек болезни, нужно иметь в резерве вакцины. Кроме того, свою работу с жителями должны проводить Роспотребнадзор и противочумные службы.