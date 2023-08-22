В России всё чаще стали находить сибирскую язву. Нам всем грозит пандемия?

— Это связано с тем, что у нас в плохом состоянии скотомогильники, их в России очень много, соответственно, очень много может быть и опасных территорий, — предупредил иммунолог. — Возможно, на распространение будет влиять и глобальное потепление. При более высокой температуре споры сибирской язвы выживают и проникают в верхние слои почвы более эффективно.

Как ей заражаются

Сибирская язва практически не передается от человека к человеку — по словам Николая Крючкова, вероятность этого крайне мала. Люди могут заразиться сибирской язвой от животных и продуктов животного происхождения: при забое домашнего скота или во время охоты, разделки туши, приготовлении пищи, поедании зараженного мяса с недостаточной термической обработкой. Например, в марте жители Чувашии заболели после забоя зараженного сибирской язвой бычка. Тогда очаги болезни удалось быстро локализовать, однако врач-эпидемиолог, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с критикой своих бывших коллег из-за того, что они вообще допустили вспышку болезни.

