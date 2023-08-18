На маркетплейсах стали популярны временные пломбы. Стоматологи рассказали, как они могут убить ваши зубы

«Пломбы», точнее материал для них, представляют собой небольшие шарики из пищевого полиамида — так говорится в описании товаров. Чтобы сделать «имплант», нужно нагреть их в кипятке, сформировать руками и прилепить на зуб или в межзубное пространство, если нужно закрыть щель между зубами. Продавцы утверждают, что материал экологичен и безопасен. Но предупреждают: пломба временная, использовать ее на постоянку не надо.



— Это временная конструкция, которую можно поставить на один день, скорее всего, она сама выпадает, — говорит стоматолог-терапевт Виктория Григорян. — Я так понимаю, что эти пломбы рассчитаны на то, что человек будет их применять буквально на пару часов, грубо говоря, нужно человеку куда-то на выход, на мероприятие, не получилось перед этим записаться к лечащему врачу.

