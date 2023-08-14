Магнитная буря приближается к Новосибирску — какое воздействие на организм она окажет

Через несколько дней в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут в четверг, 17 августа.
На сайте лаборатории указано, что магнитная буря оценивается как слабая. Она будет достигать уровня G1. Специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказал НГС, как она воздействует на организм человека.
— Касаемо влияния на здоровье, действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных, — пояснил специалист.
Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.