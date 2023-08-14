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Магнитная буря приближается к Новосибирску — какое воздействие на организм она окажет

Своего пика она достигнет в четверг

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Она будет достигать уровня G1

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Через несколько дней в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут в четверг, 17 августа.

Изменения в магнитосфере произойдут 17 августа

Изменения в магнитосфере произойдут 17 августа

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На сайте лаборатории указано, что магнитная буря оценивается как слабая. Она будет достигать уровня G1. Специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин рассказал НГС, как она воздействует на организм человека.

— Касаемо влияния на здоровье, действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных, — пояснил специалист.

Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.

Магнитная буряМетеозависимостьНовосибирск
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