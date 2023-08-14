Около 200 новосибирцев пострадали от укусов клещей за неделю — статистика Роспотребнадзора

С начала эпидемического сезона
Как уточнили в управлении, только за неделю, со 2 по 8 августа, за медицинской помощью обратились 186 граждан.
— За период с начала эпидсезона по 8 августа диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 131 человека, диагноз «клещевой боррелиоз» — у 95 человек, — пояснили в Роспотребнадзоре.
За неделю больше всего укусов клещей зарегистрировали в Новосибирском районе — 31 случай, Искитимский район — 29 и Мошковский район — 20 случаев.
Ранее постояльцев новосибирского дома милосердия атаковал чесоточный клещ. Для заразного заболевания характерны сыпь и зуд.