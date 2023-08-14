freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 98.21
eur 107.97
Тема дняНовосибирец получил штраф за запуск беспилотника
Все новости
Все новости

Около 200 новосибирцев пострадали от укусов клещей за неделю — статистика Роспотребнадзора

Всего с начала сезона в больницы с укусами клещей обратились более 15 тысяч граждан

370

Клещевой вирусный энцефалит выявили у 131 человека

Поделиться

С начала эпидемического сезона 15 140 человек обратились в больницы с укусами клещей в Новосибирской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Как уточнили в управлении, только за неделю, со 2 по 8 августа, за медицинской помощью обратились 186 граждан.

— За период с начала эпидсезона по 8 августа диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 131 человека, диагноз «клещевой боррелиоз» — у 95 человек, — пояснили в Роспотребнадзоре.

За неделю больше всего укусов клещей зарегистрировали в Новосибирском районе — 31 случай, Искитимский район — 29 и Мошковский район — 20 случаев.

Ранее постояльцев новосибирского дома милосердия атаковал чесоточный клещ. Для заразного заболевания характерны сыпь и зуд.

По теме

КлещиУкус клещаНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter