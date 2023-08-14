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Приказали сменить постель: постояльцев новосибирского дома милосердия атаковал чесоточный клещ

Для заразного заболевания характерны сыпь и зуд

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Для профилактики этого заразного заболевания важно менять белье и соблюдать гигиену

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В доме милосердия в Тогучинском районе Новосибирской области обнаружили чесотку — об этом журналисту НГС рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве сообщили, что заболеваемость паразитарным кожным заболеванием — чесоткой — зарегистрировали в августе в МБУ Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения». Роспотребнадзор начал эпидрасследование.

Администрации центра выдали предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий — дезинфекции, в том числе нательного белья и постельных принадлежностей.

Чесотка — заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Характерными признаками заболевания являются зуд и папуловезикулезная сыпь, часто с присоединением вторичных гнойничковых элементов вследствие инфицирования при расчесывании. Соблюдение личной гигиены, регулярная смена белья, регулярные медицинские осмотры — основные меры профилактики этого заболевания.

Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных правил.

— В отношении юридического лица вынесено постановление об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушений. Предписание выполнено, нарушения устранены. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, — заверили в ведомстве.

На вопрос журналиста НГС, сколько заболевших зарегистрировано, Роспотребнадзор не ответил.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области произошла вспышка стригущего лишая в школе.

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РоспотребнадзорЗаболеваниеЧесоткаДом милосердияСанитарные нормы
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