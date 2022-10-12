В Новосибирской области произошла вспышка стригущего лишая в школе

Корреспонденты информационного центра «Диалог» Болотнинского района в своем сообществе во «ВКонтакте» («Диалог Болотное») передают слова главного санитарного врача по Мошковскому, Тогучинскому, Болотнинскому районам Елены Дьяченко о том, что, по данным на 11 октября, выявлено 6 заболевших среди детей и 1 взрослый.

Администрация Болотнинского района обратилась к жителям с просьбой о помощи: они говорят, что нужно привить домашних кошек и собак от микроспории.

— Проявления микроспории у животных характеризуются участками облысения на коже. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным животным или предметами, инфицированными шерстью или чешуйками (расчески, шапки, белье и так далее). Возбудитель микроспории, гриб микроспорум, очень устойчив во внешней среде. В волосах, в чешуйках кожи, шерсти, находящихся в песочницах, в пыли подъездов, подвалов и чердаков он сохраняет способность к заражению в течение нескольких лет, — сообщает администрация.