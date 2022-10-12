В Новосибирской области произошла вспышка стригущего лишая в школе
Местных жителей просят привить домашних кошек и собак
В Новосибирской области, в Болотнинском районе, выявили заболевших инфекционным заболеванием — микроспорией. По заявлению местной администрации, эта болезнь также называется стригущим лишаем.
Как сообщает администрация Болотнинского района на своем сайте, первый случай микроспории был выявлен 28 сентября у 10-летнего ребенка, ученика школы
— Ребенок находится на амбулаторном лечении, школу не посещает. Роспотребнадзором, Центральной районной больницей, Управлением ветеринарии незамедлительно были начаты мероприятия, направленные на предотвращение возникновения новых случаев среди жителей. Ни одни противоэпидемические меры не смогут прекратить распространение микроспории среди жителей, пока не будут выявлены, изолированы, а также излечены все больные животные.
Корреспонденты информационного центра «Диалог» Болотнинского района в своем сообществе во «ВКонтакте» («Диалог Болотное») передают слова главного санитарного врача по Мошковскому, Тогучинскому, Болотнинскому районам Елены Дьяченко о том, что, по данным на 11 октября, выявлено 6 заболевших среди детей и 1 взрослый.
Администрация Болотнинского района обратилась к жителям с просьбой о помощи: они говорят, что нужно привить домашних кошек и собак от микроспории.
— Проявления микроспории у животных характеризуются участками облысения на коже. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным животным или предметами, инфицированными шерстью или чешуйками (расчески, шапки, белье и так далее). Возбудитель микроспории, гриб микроспорум, очень устойчив во внешней среде. В волосах, в чешуйках кожи, шерсти, находящихся в песочницах, в пыли подъездов, подвалов и чердаков он сохраняет способность к заражению в течение нескольких лет, — сообщает администрация.
На сайте уточняют, что инкубационный период при микроспории составляет 5–7 дней:
— В месте внедрения гриба появляется отечное пятно бледно-розовой окраски с четкими границами в виде возвышающегося валика ярко-красного цвета, то есть очаг имеет вид кольца. Одновременно могут поражаться пушковые волосы, что затрудняет лечение заболевания. Количество очагов — от 1–3 до нескольких десятков, их диаметр колеблется от 0,5 до 3 сантиметров. Наиболее часто очаги располагаются на коже лица, шеи, предплечий и плеч. Может беспокоить умеренный зуд. Поражение кожи волосистой части головы встречается преимущественно у детей 5–12 лет.
Через неделю процесс распространяется на сами волосы, которые становятся хрупкими.
— Они обламываются над уровнем окружающей кожи на 4–6 миллиметра и выглядят как бы подстриженными. Отсюда второе название болезни — стригущий лишай, — утверждает администрация.
Журналист НГС отправил запрос в Роспотребнадзор, чтобы уточнить, сколько случаев этого заболевания зафиксировано в Новосибирской области и разделяются ли сейчас понятия «микроспория» и «стригущий лишай».
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