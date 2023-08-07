Кардиолог рассказал, что поможет быстро понизить давление без таблеток

Примите правильное положение

Сядьте в кресло, на ступеньку или на высокий диван, чтобы ноги находились в свешенном состоянии. Так кровь от туловища и головного мозга уходит в депо — вены в ногах.

Важно, чтобы ноги не касались пола: так мышцы будут расслаблены, не сокращены, следовательно, не смогут проталкивать кровь обратно к сердцу.

Еще один вариант: можно приложить теплые грелки к ногам или поместить ноги в таз с теплой водой. В обоих случаях происходит расширение сосудов нижних конечностей, вся кровь приливает сюда, тем самым разгружается сосудистое русло головы, туловища, сердца.

