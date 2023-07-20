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К Новосибирску приближается магнитная буря — стоит ли бояться метеозависимым людям?

Она может накрыть город 21 июля

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Она продлится с 00:00 до 12:00

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В Новосибирске завтра, 21 июля, ожидается магнитная буря. Лаборатория солнечной астрономии Солнца ИКИ и ИСЗФ оценивает ее как слабую.

По данным лаборатории, она будет достигать уровня G1 и продлится с 00:00 до 12:00. Специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин объяснил, как магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей.

— Что касается влияния на здоровье, действительно в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных.

Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.

Магнитная буряМетеозависимостьНовосибирск
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