К Новосибирску приближается магнитная буря — стоит ли бояться метеозависимым людям?

В Новосибирске завтра, 21 июля, ожидается магнитная буря. Лаборатория солнечной астрономии Солнца ИКИ и ИСЗФ оценивает ее как слабую.
По данным лаборатории, она будет достигать уровня G1 и продлится с 00:00 до 12:00. Специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин объяснил, как магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей.
— Что касается влияния на здоровье, действительно в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных.
Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.