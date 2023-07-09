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СрочноК Новосибирску приближается магнитная буря
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К Новосибирску приближается магнитная буря — когда ее ждать

Изменения в магнитосфере ожидаются в середине недели

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Она будет достигать уровня G1

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В середине недели в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере произойдут 12 и 13 июля.

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По данным лаборатории, она будет достигать уровня G1. Специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин рассказал НГС, как она воздействует на организм человека.

— Что касается влияния на здоровье, действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных, — пояснил специалист.

Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.

Магнитная буряЗдоровьеНовосибирск
  • ЛАЙК0
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  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
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