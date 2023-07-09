К Новосибирску приближается магнитная буря — когда ее ждать

В середине недели в Новосибирске ожидается магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере произойдут 12 и 13 июля.
По данным лаборатории, она будет достигать уровня G1. Специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин рассказал НГС, как она воздействует на организм человека.
— Что касается влияния на здоровье, действительно, в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных, — пояснил специалист.
Ранее НГС подробно рассказал, кто находится в группе риска из-за магнитных бурь и что делать метеозависимым людям.